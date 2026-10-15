Zelenski cere la Bruxelles mai mult sprijin pentru Ucraina, „onestitate” din partea aliaților și „presiune reală” asupra Rusiei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns joi, 15 octombrie, la Bruxelles, unde participă la o serie de întâlniri cu liderii NATO și ai Uniunii Europene, în încercarea de a obține un sprijin mai puternic pentru Ucraina și măsuri suplimentare de presiune asupra Rusiei.

Zelenski a cerut joi „onestitate” din partea aliaților Foto: AFP

Liderul de la Kiev a anunțat că are programate discuții cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu președintele francez Emmanuel Macron, dar și cu premierii Poloniei, Belgiei și Danemarcei.

„Noi toţi în Europa vrem ca acest război să se termine. Şi pentru ca aceasta să se întâmple, sunt necesare semnale puternice: mai multă presiune reală asupra Rusiei şi mai mult sprijin în materie de apărare pentru Ucraina”, a transmis Zelenski.

Mesaj de susținere din partea Poloniei

Înaintea reuniunilor de la Bruxelles, premierul polonez Donald Tusk a reafirmat sprijinul Varșoviei pentru Ucraina.

„Vă pot asigura, dragi prieteni ucraineni și domnule președinte Zelenski: NU SUNTEȚI SINGURI!”, a scris acesta pe platforma X.

Zelenski: SUA să nu se poziționeze de partea „agresorului”

Vizita liderului ucrainean are loc într-un moment delicat pentru relațiile dintre Kiev și Washington. Zelenski a cerut joi „onestitate” din partea aliaților și a transmis că Statele Unite nu ar trebui să se poziționeze de partea „agresorului”.

Cu o zi înainte, președintele ucrainean a declarat că s-a simțit „trădat”, în special după „deal"-ul între Donald Trump și Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească către SUA.

Europa caută noi surse de finanțare pentru Ucraina

Sprijinul european pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte discutate în cadrul summitului UE. Deși finanțarea pentru anul 2026 este asigurată, oficialii europeni avertizează că 2027 ar putea aduce dificultăți bugetare semnificative.

Uniunea Europeană a aprobat pentru perioada 2026-2027 un pachet de finanțare de 90 de miliarde de euro, dintre care 45 de miliarde sunt destinate anului viitor. Cu toate acestea, mai multe state membre consideră că fondurile nu vor fi suficiente pentru susținerea pe termen lung a efortului de război al Ucrainei.

„Va trebui să creștem din nou finanțarea pentru a putea sprijini cu adevărat Ucraina într-un mod durabil”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz la sosirea sa la Bruxelles.

Discuțiile despre activele rusești înghețate rămân blocate

Pe agenda neoficială a summitului se află și subiectul activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană. O parte a statelor membre, alături de Ucraina, susțin utilizarea acestor fonduri pentru finanțarea Kievului.

Cea mai mare parte a activelor băncii centrale ruse blocate în UE, aproximativ 210 miliarde de euro, se află în Belgia. Totuși, negocierile privind folosirea acestor bani pentru sprijinirea Ucrainei sunt în continuare în impas, potrivit diplomaților europeni.