Rusia ar putea exploata vulnerabilități ale rețelelor mobile europene pentru ghidarea dronelor Shahed, avertizează ISW

Rusia plănuiește probabil să exploateze breșe din infrastructura europeană de telecomunicații pentru a-și îmbunătăți ghidarea dronelor Shahed utilizate în atacurile asupra Ucrainei, potrivit unei analize publicate pe 17 aprilie de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Evaluarea vine după ce autoritățile ucrainene au dezvăluit că aceste drone sunt echipate cu cartele SIM furnizate de operatorul rus T2, subsidiară a companiei de stat Rostelecom, relatează Euromaidan Press.

Consilierul Ministerului Apărării din Ucraina, Serhii „Flash” Beskrestnov, a declarat că guvernul rus comandă loturi speciale de cartele SIM T2, livrate direct producătorilor de drone Shahed. Fiecare astfel de dronă este echipată cu o astfel de cartelă, care permite controlul de la distanță, transmiterea de date de telemetrie și streaming video în timp real către operatori.

După ce Ucraina a blocat roamingul T2 pe teritoriul său, Rusia și-ar fi adaptat tacticile pentru a-și îmbunătăți capacitatea de atac. Dronele sunt dirijate de-a lungul granițelor Ucrainei, unde au posibilitatea de a accesa rețele mobile din țările vecine. Astfel, în apropierea Belarusului, acestea se conectează la operatori locali, iar în zonele de frontieră cu Polonia și România utilizează rețelele acestor state.

Potrivit ISW, Rusia profită deja de capacitatea de roaming internațional a acestor cartele și este probabil să caute noi vulnerabilități în infrastructura de telecomunicații europeană pentru a-și continua operațiunile.

În contextul războiului, Rusia folosește drone Shahed pentru a ataca aproape zilnic orașe și infrastructură din Ucraina. Pentru a evita sistemele de apărare antiaeriană, rutele de zbor sunt modificate constant, uneori fiind direcționate prin zone de frontieră sau deasupra Mării Negre, în apropiere de România.

Beskrestnov a avertizat că utilizarea acestor cartele ar putea depăși teatrul de război din Ucraina. El nu exclude posibilitatea ca SIM-urile T2 să fie implicate și în controlul unor drone neidentificate observate în diverse țări europene, fenomen care ar putea avea legătură cu tentative ale Rusiei de a testa apărarea aeriană europeană și de a deturna resursele de la sprijinul pentru Ucraina.

Oficialul ucrainean a îndemnat operatorii de telecomunicații din întreaga lume să înceteze orice colaborare cu T2, inclusiv acordurile de roaming și interconectare internațională. Operatorul folosit de Federația Rusă în scopuri teroriste ar trebui izolat și să devină un operator strict intern, a propus acesta acesta.

El a precizat că problema a fost deja discutată cu Vladislav Vlasiuk, responsabil pentru implementarea sancțiunilor în Ucraina.

Este documentat faptul că Rusia testează utilizarea infrastructurii telecom civile pentru ghidarea dronelor încă din 2024, inclusiv cu cartele SIM din state europene precum Lituania și Luxemburg.