Trump a aprobat licența pentru fabricarea rachetelor Patriot în Ucraina, susține Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți, 28 iulie, că președintele american Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licența pentru producția rachetelor interceptoare utilizate de sistemele de apărare antiaeriană Patriot, o decizie care ar permite Kievului să își dezvolte propria capacitate de producție pentru aceste arme esențiale, transmite dpa.

„Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Trump. A acceptat să ne dea licențe”, a declarat Zelenski după întrevederea de la Casa Albă.

Potrivit liderului ucrainean, obținerea licenței va permite Ucrainei să își extindă producția internă de mijloace de apărare antiaeriană, într-un moment în care țara se confruntă cu atacuri constante ale Rusiei.

Sistemele Patriot sunt considerate singurele capabile să intercepteze eficient rachetele balistice rusești. Zelenski avertizase anterior că stocurile de rachete interceptoare ale Ucrainei sunt aproape epuizate, în timp ce conflictul dintre Statele Unite și Iran a redus disponibilitatea acestor muniții pe piața internațională.

Anterior, imediat după întâlnirea cu Trump, Zelenski a avut un mesaj mai rezervat pe platforma X, unde a precizat doar că a discutat cu liderul american despre „licențe și alte câteva idei care ar putea ajuta”.

Donald Trump anunțase încă din această lună, la summitul NATO de la Ankara, că intenționează să permită Ucrainei să producă pe plan intern rachete pentru sistemele Patriot.

Întâlnirea dintre cei doi lideri s-a desfășurat cu ușile închise la Casa Albă și a durat aproximativ o oră, potrivit presei americane.

După discuții, Trump a transmis pe platforma Truth Social că întrevederea a decurs „foarte bine”, apreciere împărtășită și de Zelenski într-un interviu acordat postului Fox News.