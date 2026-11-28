Prețurile carburanților au scăzut față de începutul săptămânii, iar diferențele dintre stațiile din țară rămân mici.

Preţurile la benzină şi motorină par să se fi stabilizat spre sfârşitul săptămânii. Foto: arhivă

Sâmbătă, 28 noiembrie, benzina standard are un preț minim național de 8,91 lei pe litru, iar motorina standard se găsește de la 10,23 lei pe litru. În marile orașe, cele mai mici tarife sunt, în general, cu unul până la trei bani mai mari.

Potrivit datelor centralizate de pretcarburant, cel mai mic preț pentru benzina standard este înregistrat la stația Petrom 1 din Urziceni, unde litrul costă 8,91 lei. Același preț apare și la unele stații din Piatra-Neamț, Dorolț, Botoșani și Târgu Jiu.

În cazul motorinei standard, minimul național este de 10,23 lei pe litru, tarif întâlnit la stația SOCAR de pe strada Andrei Șaguna din Arad. Același preț este raportat și la stații din Oradea, Sibiu, Șimleu Silvaniei și Suceava.

În București, benzina standard pornește de la 8,92 lei pe litru, la stațiile Lukoil, iar motorina standard are un preț minim de 10,26 lei, la Petrom.

Situația este similară şi la Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Satu Mare și Pitești, unde benzina standard se găsește de la 8,92 lei pe litru, iar motorina de la 10,26 lei.

Foto: pretcarburant

În vestul țării, prețurile minime sunt ceva mai mici la motorină. La Arad, litrul de benzină standard costă cel puțin 8,91 lei, iar motorina pornește de la 10,23 lei. Aceleași tarife minime la motorină sunt raportate în Timișoara, Oradea și Sibiu. În aceste orașe, benzina standard are un preț minim de 8,92 lei pe litru, cu excepția Aradului, unde este disponibilă la 8,91 lei.

Prin urmare, diferența dintre cel mai mic preț din țară și tarifele minime din marile orașe este redusă: un ban pe litru în cazul benzinei pentru cele mai multe localități menționate și trei bani în cazul motorinei în orașele în care prețul minim este de 10,26 lei.

Aceste valori reprezintă cele mai mici tarife raportate în fiecare oraș, nu prețul practicat de toate benzinăriile din localitatea respectivă.

Mai ieftin faţă de începutul săptămânii

Scăderile sunt mai evidente dacă prețurile sunt comparate cu cele din 24 noiembrie. Benzina standard s-a ieftinit cu 6 bani pe litru, iar motorina standard cu 18 bani. Și carburanții premium au înregistrat reduceri: benzina premium este mai ieftină cu 5 bani, iar motorina premium cu 14 bani.

La nivel național, benzina premium, cu cifră octanică 98–100, are un preț minim de 9,52 lei pe litru, la stația SOCAR din Arad. Motorina premium pornește de la 10,63 lei pe litru, la aceeași stație. Mediile naționale sunt mai mari: 9,60 lei pe litru pentru benzina premium și 11,25 lei pentru motorina premium.

În cazul GPL-ului, cel mai mic preț raportat sâmbătă este de 4,63 lei pe litru, la stația MOL Craiova 1, de pe strada Brestei. Minimul național a rămas la același nivel ca pe 24 noiembrie, iar media este de 4,84 lei pe litru.

Datele naționale au fost centralizate pentru 1.397 de stații în cazul benzinei standard și 1.398 de stații pentru motorină, iar pentru GPL au fost luate în calcul 340 de stații potrivit sursei citate.