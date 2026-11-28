Serviciile militare britanice de informații au publicat imagini din satelit care arată pagubele provocate podului Kerci în urma atacurilor ucrainene din 16-19 noiembrie. Unul dintre atacuri a dus la prăbușirea unei secțiuni a podului rutier, iar infrastructura feroviară a fost, de asemenea, avariată.

Podul Kerci a fost lovit de trei ori de Ucraina Foto: Profimedia

Potrivit evaluării publicate de serviciile militare britanice de informații la 27 noiembrie, forțele ucrainene au lovit de trei ori podul Kerci, care leagă Crimeea de teritoriul continental al Rusiei, în intervalul 16-19 noiembrie 2026. Atacurile au fost realizate cu rachete și sisteme aeriene fără pilot.

Al doilea atac, desfășurat pe 17 noiembrie, a provocat prăbușirea secțiunii arcuite a podului rutier. În urma avariilor, podul a devenit inutilizabil pentru traficul rutier, iar trecerea navelor care circulă între Marea Azov și Marea Neagră a fost blocată.

Pagube și la podul feroviar. O linie ar putea fi încă funcțională

Imaginile analizate de serviciile britanice indică, de asemenea, pagube pe o porțiune de aproximativ 200 de metri a podului rutier, unde au fost identificate cratere.

Foto: X / Ministry of Defence ?? @DefenceHQ

Al treilea atac a avut loc în jurul miezului nopții de 19 noiembrie și a vizat podul feroviar. Acesta a suferit avarii în apropierea arcului, fiind afectate și balustradele. Pe structura metalică au fost observate, de asemenea, urme de arsuri.

Potrivit evaluării britanice, este probabil ca una dintre liniile feroviare să fie încă utilizabilă.

Apărarea antiaeriană rusă nu a reușit să împiedice atacurile

Serviciile britanice de informații militare notează că Rusia luase măsuri importante pentru protejarea podului, însă sistemele sale de apărare antiaeriană nu au reușit să împiedice loviturile ucrainene.

Printre echipamentele desfășurate în zonă se numărau două sisteme SA-22 Pantsir, amplasate la aproximativ 2,4 kilometri sud de secțiunea prăbușită a podului.

Foto: X / Ministry of Defence ?? @DefenceHQ

Transportul maritim din Marea Azov, afectat

Consecințele atacurilor nu se limitează la infrastructura podului Kerci. Portul Azov și-ar fi suspendat operațiunile în urma loviturilor ucrainene asupra podurilor rusești, inclusiv asupra celui din Rostov-pe-Don, atacat la 10 octombrie 2026.

Blocarea rutelor maritime din Marea Azov a restricționat logistica navală a Rusiei. Serviciile britanice estimează că navele aflate în această mare nu vor putea naviga direct spre Marea Neagră până când căile navigabile nu vor fi degajate.