 Criză în aprovizionarea cu petrol a Europei: Arabia Saudită anulează sau amână livrări | adevarul.ro
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Criză în aprovizionarea cu petrol a Europei: Arabia Saudită anulează sau amână livrări

Război în Orientul Mijlociu
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Europa este nevoită să caute surse alternative de petrol, în timp ce Arabia Saudită oferă asigurări privind repunerea în funcțiune a conductei avariate. Compania saudită Aramco a anulat sau a amânat livrări de țiței către rafinării europene, după oprirea conductei critice Est-Vest, una dintre puținele rute rămase care ocolesc Strâmtoarea Ormuz.

Petolier într-un port din Polonia
Petolier într-un port din Polonia/FOTO:EPA/EFE

Potrivit publicației Argus, cel puțin trei rafinării europene au văzut deja livrări programate pentru septembrie mutate în noiembrie, în timp ce alte două companii așteaptă notificări oficiale privind aprovizionarea din această lună.

Conducta, cu o capacitate de 7 milioane de barili pe zi, este scoasă din funcțiune de la atacul din 10 septembrie. Ruta transportă în mod normal țiței din zăcămintele din estul țării către portul Yanbu, la Marea Roșie.

Surse din piață avertizează că orice livrare programată pentru ultima decadă a lunii septembrie este acum expusă unui risc direct. Rezervele de țiței din Yanbu ar mai fi suficiente doar pentru cinci zile.

Datele companiei Vortexa arată că niciun transport nu a mai plecat din Yanbu din 11 septembrie. Țițeiul din Yanbu ajunge în mod obișnuit, prin conducta egipteană SUMED, la terminalul Sidi Kerir, la Marea Mediterană.

În căutare de alternative

Compania poloneză Orlen caută deja livrări de înlocuire din Marea Nordului, Statele Unite și Kazahstan. Cel puțin patru contracte de navlosire a petrolierelor cu destinația Gdansk au fost deja anulate.

Aramco acoperă aproximativ 40% din necesarul Orlen pentru Polonia, Lituania și Cehia. Compania poloneză susține totuși că rafinăriile sale continuă să fie aprovizionate normal.

Oprirea conductei Est-Vest provoacă acum lipsuri directe de petrol la clienții tradiționali ai Arabiei Saudite din Europa.

Asigurări din partea SUA și a Arabiei Saudite

Petrolul va reîncepe să curgă prin conducta Est-Vest a Arabiei Saudite în următoarele zile, a asigurat secretarul american al Energiei, Chris Wright, într-o intervenție la postul CNBC.

Anterior, Riadul fusese nevoit să închidă temporar conducta și să suspende încărcarea petrolului din portul Yanbu, la Marea Roșie, din cauza atacurilor comise de grupări legate de Iran.

Precizând că este vorba doar de o „estimare”, Chris Wright a spus că închiderea conductei ar urma să dureze „câteva zile”. El a adăugat că Arabia Saudită ia măsuri pentru a direcționa mai mult petrol prin Strâmtoarea Ormuz, cu sprijinul armatei americane.

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