Imagini din satelit arată avarii majore care au dus la închiderea unei conducte petroliere esențiale din Arabia Saudită

Imagini din satelit arată că o conductă petrolieră cheie din Arabia Saudită a fost grav avariată în urma unui atac produs săptămâna trecută. Experți citați de BBC Verify spun că reparațiile ar putea dura mai mult de o lună și ar putea împinge prețurile petrolului și mai sus.

Daune produse de atacurile houthi Foto: X@HormuzLetter

Imaginile arată că cele mai grave daune s-au produs la o stație de pompare de pe conducta Est-Vest, pe care Arabia Saudită a folosit-o tot mai mult pentru exportul de țiței prin Marea Roșie, ca alternativă la Strâmtoarea Ormuz, unde nave au fost atacate de Iran și Statele Unite pe parcursul războiului dintre cele două state.

Guvernul saudit a acuzat miliții susținute de Iran, aflate în Irak, de atacul asupra conductei. Acesta a survenit după zile în șir de atacuri reînnoite cu rachete și drone asupra sud-vestului Arabiei Saudite, comise de gruparea houthi din Yemen, sprijinită la rândul ei de Iran. În replică, Arabia Saudită a lovit zone controlate de houthi în vestul Yemenului.

Noi imagini din satelit arată, de asemenea, avarii la baza aeriană King Khalid din Arabia Saudită, în urma unui atac houthi produs săptămâna trecută.

Forțele rebele au lovit direct, în această dimineață, rafinăria de petrol YASREF din Yanbu, situată pe coasta Mării Roșii a Arabiei Saudite

Această rafinărie, un joint venture între Aramco și Sinopec cu o capacitate de 400.000 de barili pe zi, este unul dintre cei mai mari exportatori de motorină din zona Mării Roșii.

Guvernul saudit a declarat marți că va răspunde "ferm" atacurilor houthi.

Deși houthii duc de multă vreme un război civil împotriva forțelor guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită, gruparea și-a intensificat ofensiva în ultimele săptămâni.

Houthii au preluat controlul asupra unor noi teritorii importante de pe coasta de sud-vest a Yemenului

Săptămâna trecută, houthii au preluat controlul asupra unor noi teritorii importante de pe coasta de sud-vest a Yemenului, inclusiv zone care domină Strâmtoarea strategică Bab al-Mandab, consolidându-și astfel capacitatea de a impune blocada declarată împotriva transportului maritim saudit.

Prețul petrolului a crescut brusc după ce Arabia Saudită a anunțat vineri închiderea conductei, ca măsură de precauție. Barilul de țiței Brent s-a tranzacționat marți la până la 108 dolari, în ușoară scădere față de cei 109,80 de dolari înregistrați luni.

Potrivit analiștilor firmei de informații comerciale Kpler, închiderea conductei ar putea reduce oferta de petrol cu până la 3,6 milioane de barili pe zi, aproximativ 3,6% din cererea globală.

"Pe baza noilor informații pe care le-am primit, remedierea daunelor aduse conductei ar putea dura între patru și șase săptămâni, având în vedere disponibilitatea pieselor de schimb și perturbările din lanțurile de aprovizionare", a declarat Homayoun Falakshahi, șeful departamentului de analiză a petrolului brut la Kpler.

Anne-Sophie Corbeau, de la Center on Global Energy Policy al Universității Columbia, a spus că oleoductele sunt "ținte ușoare" și că atacurile recente reprezintă "un semnal foarte important", arătând că soluțiile alternative folosite pentru a evita Strâmtoarea Hormuz "s-ar putea să nu fie de mare folos, pentru că și ele pot fi distruse".

Houthii au vizat și alte infrastructuri petroliere saudite cu drone și rachete, ceea ce a dus la suspendarea unor operațiuni.

Atacuri asupra unor baze militare

Au existat și atacuri asupra unor baze militare. Imagini din satelit realizate luni arată avarii la baza aeriană King Khalid, lângă Khamis Mushait, pe care houthii au declarat că au vizat-o cu rachete balistice și drone săptămâna trecută, după ce aceasta fusese folosită pentru lovituri aeriene asupra Yemenului.

Cel puțin trei hangare sau adăposturi pentru aeronave par să fi fost avariate la această bază a Forțelor Aeriene Regale Saudite, unde sunt staționate avioane de vânătoare F-15, de fabricație americană.

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită împotriva houthilor a anunțat marți că un atac houthi cu rachete și drone a rănit 13 persoane, vizând ceea ce coaliția a numit "obiective civile".

Houthii au susținut, la rândul lor, că Arabia Saudită a efectuat peste 50 de atacuri în vestul Yemenului în ultimele 24 de ore.

Agenția ONU pentru Refugiați a anunțat că peste 100.000 de persoane au fost strămutate intern din cauza reluării conflictului.