Coaliția condusă de Arabia Saudită acuză rebelii houthi de lansarea unui atac cu dronă asupra orașului sfânt Mecca

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat miercuri, 16 septembrie, că a interceptat și distrus o dronă lansată de rebelii houthi din Yemen, care ar fi avut ca țintă orașul sfânt Mecca. Mișcarea houthi a respins însă acuzațiile, calificându-le drept nefondate.

Mecca Foto: Profimedia

Potrivit unui comunicat al coaliției, forțele saudite de apărare aeriană au neutralizat marți, 15 septembrie, o dronă „ostilă” înainte ca aceasta să pătrundă în spațiul aerian restricționat al orașului Mecca. Aparatul de zbor ar fi fost interceptat la sud de localitatea sfântă, relatează AFP, citată de Agerpres.

Generalul Turki Al-Maliki, purtătorul de cuvânt al coaliției, a afirmat că atacul face parte din încercările rebelilor houthi și ale aliaților acestora de a destabiliza regiunea și de a pune în pericol pelerinii, cetățenii și rezidenții din zonă.

De cealaltă parte, oficialul houthi Hazm al-Assad a respins acuzațiile într-un mesaj publicat pe rețeaua X, susținând că informațiile privind vizarea orașului Mecca reprezintă „o minciună veche”, folosită în mod repetat de autoritățile saudite.

Organizația Cooperării Islamice (OCI) a condamnat ferm presupusele atacuri împotriva orașelor sfinte Mecca și Medina, precum și acțiunile continue ale grupării houthi împotriva Arabiei Saudite. Într-un comunicat, organizația a apreciat că astfel de atacuri aduc atingere caracterului sacru al locurilor sfinte și afectează sentimentele musulmanilor din întreaga lume.

Incidentul survine după ce Arabia Saudită a activat marți alerte aeriene în mai multe regiuni din sudul țării, în apropierea frontierei cu Yemenul. Printre acestea s-a numărat și o alertă pentru Mecca, o măsură fără precedent de la debutul actualului conflict regional.

Contextul tensiunilor este marcat de extinderea războiului regional declanșat după ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie. În acest cadru, Yemenul a fost atras în conflict în luna iulie.

La începutul lunii septembrie, rebelii houthi au lansat o amplă ofensivă militară și au preluat controlul asupra întregului litoral yemenit la Marea Roșie, inclusiv asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, un punct strategic esențial pentru traficul maritim internațional.

Ca replică la acuzațiile saudite, purtătorul de cuvânt militar al houthi, Yahya Saree, a susținut că aviația saudită a efectuat în ultimele 24 de ore 52 de raiduri care au vizat infrastructuri civile din mai multe provincii ale Yemenului. Acesta a avertizat că atacurile „nu vor rămâne fără răspuns”.