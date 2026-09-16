Arabia Saudită, lovită din toate părțile. Trump refuză să sprijine militar regatul împotriva rebelilor houthi

Arabia Saudită trece printr-un șoc strategic după ce Donald Trump i-a refuzat prințului moștenit Mohammed bin Salman cererea de a acționa militar împotriva houthilor, în timp ce regatul se confruntă cu atacuri tot mai frecvente susținute de Iran, scrie The New York Times.

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și Donald Trump Foto: EPA/EFE

Regatul se află în stare de șoc strategic, după ce a fost ținta atacurilor unui Iran tot mai încrezător și nu a reușit să obțină sprijin militar suplimentar din partea Statelor Unite, spun analiștii.

Arabia Saudită se regăsește tot mai des la mijloc, prinsă între Statele Unite și Iran, aflate în conflict deschis. Acum, conducerea regatului își reevaluează opțiunile, tot mai limitate, privind modul în care ar trebui să reacționeze.

În ultimele săptămâni, milițiile houthi din Yemen, aliate Teheranului, au atacat în repetate rânduri regatul, amenințând să blocheze exporturile sale de petrol și adăugând presiune asupra economiei globale. Însă Arabia Saudită a rămas frustrată și dezamăgită de reticența președintelui Trump de a se confrunta cu houthii, susțin foști diplomați și analiști.

Nici eforturile diplomatice ale regatului de a discuta cu Iranul nu au dat rezultate notabile. O reuniune programată luni, la care urmau să participe oficiali din Iran, Arabia Saudită și alte state din Golf, a fost amânată brusc duminică seara, întrucât diferențele dintre pozițiile celor două părți au rămas considerabile, notează NYT.

„Sauditii sunt extrem de frustrați”

„Sauditii sunt acum extrem de frustrați”, a declarat Michael Ratney, fost ambasador american în Arabia Saudită. „Practic, se confruntă cu scenariul lor cel mai defavorabil.”

Centrul saudit pentru Comunicare Internațională, instituția guvernamentală care răspunde solicitărilor presei, nu a reacționat la o cerere de comentariu.

Dilema în care se află regatul reflectă costurile ridicate pe care războiul americano-israelian cu Iranul le-a generat în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, inclusiv pentru state ai căror lideri s-au opus conflictului sau au încercat în repetate rânduri să contribuie la încheierea lui.

În primele luni ale conflictului, Arabia Saudită a fost afectată relativ puțin de atacurile de represalii ale Iranului, comparativ cu vecinii săi. Acum însă, în lipsa unei perspective clare de încheiere a ostilităților, Iranul caută să obțină o influență sporită asupra Statelor Unite, iar Arabia Saudită - cel mai mare exportator de petrol din lume, poziție pierdută temporar din cauza războiului - a devenit o țintă principală.

Doar în ultimele două săptămâni, Arabia Saudită a fost vizată de atacuri susținute de Iran venite dinspre est, sud și nord.

Un petrolier saudit a fost lovit în Strâmtoarea Hormuz la finalul lunii august, provocând moartea a doi marinari.

Vineri, milițiile houthi, care anunțaseră deja un blocaj asupra transporturilor saudite de petrol prin Marea Roșie, au preluat controlul asupra unei rute comerciale maritime importante și au înfrânt forțele aliate Riadului în Yemen.

În aceeași zi, autoritățile saudite au anunțat că au fost nevoite să închidă o conductă petrolieră esențială, invocând un atac cu drone atribuit unei miliții irakiene sprijinite de Iran. Conducta devenise o rută alternativă cheie pentru exportul petrolului saudit către Marea Roșie, după ce Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Hormuz.

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„Motivul pentru care o țară precum Arabia Saudită investește atât de mult într-un parteneriat de securitate cu Statele Unite este tocmai pentru astfel de situații”, a explicat Ratney.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al Arabiei Saudite, avea motive să creadă în soliditatea acestui parteneriat. Timp de ani de zile, guvernul său a investit miliarde de dolari și capital politic considerabil pentru a construi relații personale cu Trump și familia acestuia.

Însă atunci când prințul moștenitor i-a cerut săptămâna trecută lui Trump să ia măsuri militare împotriva houthilor, președintele american a refuzat, potrivit unor oficiali cu cunoștință directă despre discuții.

Oficialii și comentatorii saudiți au precizat clar că regatul nu dorește să lupte singur împotriva houthilor. Motivul este cu atât mai întemeiat cu cât o campanie militară anterioară, condusă de Arabia Saudită împotriva grupării, s-a transformat într-un conflict prelungit, fără rezultate, timp de un deceniu.

„Este nevoie de sprijin internațional, nu doar din partea Arabiei Saudite și a țărilor din regiune”, a scris sâmbătă Abdulrahman al-Rashed, editorialist apropiat de guvernul saudit, într-un ziar saudit.

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„Fiind deja angrenat într-un conflict deschis cu Iranul, cu o flotă navală suprasolicitată și stocuri de muniție în scădere, nu este surprinzător că nu vrea să deschidă un nou front”, a spus Dan Shapiro, fost oficial de rang înalt pe probleme de Orient Mijlociu la Pentagon, în timpul administrației Biden. „Dar este o dezamăgire amară pentru sauditi.”

Sâmbătă, în timpul unei vizite în Irlanda, Trump le-a spus jurnaliștilor că houthii „ne-au sunat și nu vor să se lupte cu noi”.

„Există o singură țară cu care nu sunt prea mulțumiți, și vom rezolva și asta”, a adăugat el, referindu-se la Arabia Saudită.

Mohammed al-Bukhaiti, oficial politic al houthilor, a negat că gruparea ar fi contactat Washingtonul. „Nu am comunicat cu Trump și nu i-am cerut să nu ne atace”, a spus el.

Rămâne de văzut dacă Statele Unite se vor implica în conflictul din Yemen, iar Washingtonul continuă să ofere Arabiei Saudite sprijin în materie de informații, a precizat viceamiralul în rezervă John W. Miller, fost comandant american în Orientul Mijlociu.

Potrivit Barbarei Leaf, fostă secretară de stat adjunctă pentru Orientul Apropiat, Arabia Saudită este acum probabil să mizeze pe diplomație. În ciuda anilor de campanii de bombardament saudite, americane și israeliene împotriva houthilor, „nimeni nu a găsit o soluție militară” pentru a face față grupării, a spus ea.

Arabia Saudită ar putea colabora și cu vecinii săi și cu Iranul pentru a ajunge la un „set de aranjamente imperfecte” care să pună capăt conflictului cu Teheranul, a adăugat Leaf. Regatul ar putea căuta sprijinul Chinei pentru identificarea unei soluții, însă eforturile diplomatice anterioare ale Beijingului în regiune nu au condus la acorduri de pace durabile, a subliniat ea. China a mediat o apropiere între Arabia Saudită și Iran în 2023, relație care de atunci s-a deteriorat, explică NYT.

Deocamdată, oficialii saudiți puțin probabil să critice public Statele Unite, oricât de frustrați s-ar simți, potrivit analiștilor.

„Nu vor arăta niciun fel de distanțare”, a spus Leaf. „Vor trebui să găsească alt tip de efort diplomatic.”