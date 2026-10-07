Chatboții bazați pe inteligență artificială sunt folosiți de alegători americani pentru a-și studia buletinele de vot, însă experții avertizează că aceștia pot fi subtil persuasivi și pot spune utilizatorilor ce vor să audă.

ChatGPT face parte din viața multor americani/Shutterstock

Într-o seară de septembrie, Adam Johnson, în vârstă de 40 de ani, s-a așezat pe un scaun de pe veranda casei sale din Morgantown, West Virginia, pentru a-și analiza buletinul de vot la alegerile intermediare care se apropie.

A parcurs toate scrutinurile și pe candidații înscriși, încercând să afle cine îi reprezintă cel mai bine valorile. În loc să discute cu un prieten sau cu cineva din familie, a purtat o conversație de ore întregi cu ChatGPT, un chatbot bazat pe un model lingvistic de mari dimensiuni, dezvoltat de compania de cercetare în domeniul inteligenței artificiale (AI) OpenAI.

Johnson, designer grafic care studiază pentru a deveni ilustrator, spune că ChatGPT face parte din viața lui într-o măsură importantă. Îl folosește pentru a-și planifica mesele, pentru a-și căuta un loc de muncă și pentru diverse treburi prin casă.

După ce i-a cerut chatbotului să facă o listă cu toate scrutinurile din buletinul de vot de anul acesta, Johnson a mers mai în profunzime.

„Data trecută, când am adus vorba despre politică, nu păreai să vrei să te implici. Mi-ai răspuns doar «Nu te pot ajuta cu asta». Așa că nu știu dacă ar trebui să discutăm despre principiile mele", i-a scris el chatbotului.

„Putem discuta despre principiile tale. Nu trebuie să încerc să-ți manipulez opiniile politice și nici să-ți spun cum să votezi, dar te pot ajuta să analizezi candidații după criteriile alese de tine, să compari dovezi, să discutăm despre filosofie politică și să raționăm pe marginea priorităților", a răspuns ChatGPT.

Johnson face parte dintr-un număr tot mai mare de alegători care folosesc chatboți pentru a se documenta cum să voteze la primele alegeri intermediare de când AI a cuprins întreaga țară. Aproximativ jumătate dintre adulții americani spun că folosesc chatboți bazați pe AI, iar circa 42% dintre utilizatori afirmă că îi folosesc pentru a căuta informații, potrivit Pew Research Center.

Mai mulți alegători cu care a vorbit NPR au spus că se bazează pe chatboți pentru scrutinurile locale, mai puțin acoperite de presă, pentru a face tabele de comparare a candidaților la funcția de guvernator și pentru a verifica sau demonta afirmații virale. Unii au folosit AI pentru a crea instrumente prin care alții să își poată căuta propriul buletin de vot.

Specialiștii spun că aceleași trăsături care fac chatboții utili îi fac și subtil persuasivi și dornici să își mulțumească utilizatorii.

„Ar putea alege anumite lucruri care te vor întări și mai mult în direcția spre care te îndreptai deja", a spus Rafael Batista, cercetător postdoctoral la Universitatea Johns Hopkins, care studiază impactul social și comportamental al AI. „Astfel, pleci mai încrezător, fără să fi aflat neapărat mai multe despre lume."

Companiile de AI nu dezvăluie cum sunt antrenate modelele lor comerciale și nici cum aleg sursele pe care se bazează, așa că este greu de știut ce prejudecăți le pot influența răspunsurile, a explicat Batista.

Anthropic, compania care deține chatbotul Claude, și Google, proprietarul chatbotului Gemini, nu au răspuns solicitării de comentarii. Un purtător de cuvânt al OpenAI a trimis NPR la pagina companiei despre informațiile și măsurile de protecție legate de alegeri, unde se afirmă că firma continuă să „monitorizeze prejudecățile din modelele noastre pentru ca răspunsurile ChatGPT să rămână neutre politic".

„Un om care vrea să facă pe plac"

Johnson și-a continuat documentarea explicându-i chatbotului convingerile sale politice. El a spus că votează, de regulă, cu republicanii, cu excepția situațiilor în care candidații fac parte din mișcarea MAGA (Make America Great Again). În acest caz, votează cu democrații sau cu un candidat independent.

Când a ezitat între candidații la Senat, Johnson a atras atenția chatbotului asupra altor subiecte importante pentru el. Despre imigranți și refugiați i-a spus că este de stânga și că vrea să abordeze subiectul.

ChatGPT a separat pe scurt aplicarea legilor la frontieră, imigrația ilegală, azilul, imigrația legală și relocarea refugiaților. Potrivit chatbotului, senatoarea republicană Shelley Moore Capito a susținut întărirea controlului la frontieră, finanțarea agențiilor ICE și CBP, Legea Laken Riley și politicile lui Donald Trump la frontieră. În cazul contracandidatei democrate, Rachel Fetty Anderson, ChatGPT a spus că informațiile publice despre poziția ei în privința imigrației erau mai puțin detaliate la momentul respectiv și că a evitat să îi atribuie pozițiile generice ale democraților în lipsa unor dovezi.

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Johnson a răspuns că voia doar să atingă subiectul în treacăt. „Corect. Am transformat un «hai să discutăm puțin» într-un seminar de politici de imigrație", i-a scris ChatGPT.

Johnson recunoaște că chatboții au tendința de a-i lăuda pe utilizatori. „ChatGPT e un fel de om care vrea să facă pe plac tuturor", a spus el. „Spre orice te-ai îndrepta, va vorbi pozitiv despre asta."

Batista consideră însă că simplul fapt de a ști că aceste modele sunt conciliante și persuasive nu este suficient pentru a ne „proteja mințile de aceste influențe".

Aproximativ unul din cinci alegători spune că apelează la chatboți pentru știri despre alegeri și pentru informații privind votul. Alegătorii democrați și cei republicani folosesc chatboții în proporții similare, arată un sondaj realizat în septembrie de Fundația Asociației Americane a Consultanților Politici, o organizație nonprofit axată pe exprimarea politică.

Cum folosesc alegătorii chatboții

Lisa Veldran, în vârstă de 65 de ani, a lucrat aproape patru decenii ca angajată a Consiliului Local din Madison, Wisconsin, înainte de a se pensiona. În această vară, ea a folosit Gemini pentru a obține răspunsuri la întrebări foarte precise despre alegerile primare pentru funcția de guvernator.

După ce Sara Rodriguez, vicegu­vernatoarea statului Wisconsin, s-a retras din cursă, Veldran a trebuit să aleagă între doi candidați, Francesca Hong și David Crowley. I-a cerut chatbotului să facă un tabel comparativ cu cei doi.

Veldran spune că un chatbot poate fi un instrument de cercetare, dar nu este ceva care să îi determine viața. „Trebuie să ții cont și de ceea ce stă în spatele acestor chatboți și al AI în general", a spus ea. „Cine plătește ca ei să fie construiți și care este scopul lor final."

Lakshmi Iyer, scriitoare din Exton, Pennsylvania, se descrie ca o utilizatoare avansată de chatboți. Ea crede că aceștia pot face multe lucruri, dar „prezența unui om în buclă este absolut esențială".

Iyer, în vârstă de 50 de ani, face parte din They See Blue, o organizație democrată de bază a indienilor americani, care încearcă să crească numărul alegătorilor înscriși. Ea spune că nu a folosit un chatbot pentru a-și documenta propriul vot, dar a folosit Claude pentru a crea Ballot Lookup, un site care îi informează pe alegătorii din Pennsylvania despre cine se află pe buletinul lor de vot și despre pozițiile candidaților pe anumite teme.

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Site-ul este descris drept un instrument „independent, creat de voluntari, nepartizan", iar Iyer l-a construit pentru alegătorii care nu ar căuta informații despre candidați în mai multe surse.

Ca și alți utilizatori, Iyer știe că, dacă chatboții „pot deduce înclinațiile tale politice, te vor împinge spre ceea ce ți se potrivește". Pentru a-și ține în frâu propriile prejudecăți, ea i-a cerut lui Claude să aleagă declarații din discursurile candidaților sau de pe site-urile lor oficiale.

Unii utilizatori au spus că dispariția treptată a presei locale le-a lăsat mai puține opțiuni pentru a afla despre candidații la funcții locale. Tyler Black, din Nashville, Tennessee, spune că nu a folosit chatboți pentru alegerile pentru Camera Reprezentanților sau pentru Senat, dar îi folosește pentru a afla despre candidații locali.

Black, vicepreședinte al unei companii de dezvoltare de software, știe că uneori chatboții „halucinează", adică oferă răspunsuri false, înșelătoare sau inventate. Ca să evite problema, el verifică adesea informațiile primite de la un chatbot cu ajutorul altuia.

Batista spune că această metodă de verificare este mai bună decât folosirea de două ori a aceluiași model, dar că nu a văzut dovezi că ar fi eficientă.

Dacă își folosesc chatboții pentru a-și documenta votul, utilizatorii ar trebui, potrivit lui Batista, să formuleze întrebările astfel încât preferințele personale să rămână ascunse și ar putea folosi modul incognito, pentru ca chatbotul să nu aibă informații prealabile despre ei.

Adam Johnson din West Virginia încă își continuă documentarea și discută cu ChatGPT despre buletinul său de vot. Mai are de analizat scrutinurile pentru consiliile județene. Simte însă că AI l-a ajutat să afle tot ce avea nevoie despre celelalte alegeri din noiembrie.

„Nu m-aș simți prea rău dacă ar trebui să votez astăzi", a spus Johnson.