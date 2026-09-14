Jehuda Aharon Widawski, cel mai vârstnic supraviețuitor al Holocaustului din Israel, a murit duminică, la vârsta de 107 ani. Născut în Polonia în 1919, Widawski a supraviețuit lagărului de la Auschwitz și altor lagăre naziste. După război, s-a dedicat păstrării memoriei victimelor Holocaustului și a contribuit la identificarea a peste 3.000 de morminte evreiești din Polonia.

Jehuda Aharon Widawski a murit la vârsta de 107 de ani Foto: foto: X/HenMazzig

Moartea sa a fost anunțată de presa israeliană și de Memorialul Auschwitz-Birkenau. Președintele Israelului, Isaac Herzog, a transmis condoleanțe familiei și a evocat întâlnirea cu Widawski, pe care l-a primit la Reședința Prezidențială când acesta avea 104 ani.

„Am aflat cu tristețe despre moartea lui Yehuda Aharon Widawski, supraviețuitor al lagărului de la Auschwitz și al lagărelor naziste, la vârsta de 107 ani. Când avea 104 ani, am avut privilegiul de a-l primi pe Yehuda la Reședința Prezidențială împreună cu minunata sa familie”, a scris Isaac Herzog.

Președintele israelian a mărturisit că a fost impresionat de povestea de viață a lui Widawski și de decizia acestuia de a reveni în Polonia, la ani după ce emigrase în Israel, pentru a căuta mormântul bunicii sale.

„M-a emoționat să aud de la el povestea vieții sale și despre decizia sa de a se întoarce în Polonia, la ani după ce a emigrat în Israel, pentru a căuta mormântul bunicii sale”, a transmis Herzog.

Căutarea mormântului bunicii s-a transformat într-o misiune de-o viață. De-a lungul mai multor decenii, Widawski a lucrat pentru identificarea și restaurarea cimitirelor și mormintelor evreiești din Polonia.

„Această căutare a devenit o misiune de-o viață. De-a lungul deceniilor, Yehuda a lucrat pentru a localiza și restaura cimitire și morminte evreiești din Polonia și a contribuit la identificarea a peste 3.000 de morminte”, a scris președintele Israelului.

Aproximativ șase milioane de evrei au fost uciși în Holocaust

După război, Widawski s-a dedicat păstrării memoriei victimelor Holocaustului, în timpul căruia aproximativ șase milioane de evrei au fost exterminați de Germania nazistă.

Pentru supraviețuitor, recuperarea mormintelor și păstrarea numelor celor dispăruți au reprezentat o formă de luptă împotriva uitării.

Widawski vorbea și despre modul în care privea propria supraviețuire. El spunea că adevărata sa răzbunare împotriva naziștilor a fost faptul că aceștia au pierdut, în timp ce poporul evreu a continuat să existe și are propriul stat.

„Yehuda a spus cândva că răzbunarea sa împotriva naziștilor a fost că ei au pierdut- iar noi avem Statul Israel”, a relatat Isaac Herzog.

Președintele israelian a considerat că întreaga viață a lui Widawski reprezintă o mărturie a rezistenței și a renașterii.

„Într-adevăr, viața sa a fost o mărturie magnifică a victoriei vieții, memoriei și renașterii”, a scris Herzog.

„Fie ca memoria lui Yehuda să fie o binecuvântare”, a încheiat președintele Israelului.