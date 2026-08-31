Când va fi gata autostrada așteptată de turiștii români care merg în Grecia. Termenul pentru tronsonul spre Biala

Construcția autostrăzii Ruse - Veliko Târnovo, pe tronsonul dintre Ruse și Biala, inclusiv centura ocolitoare a orașului, ar urma să fie finalizată până la sfârșitul lui 2028, a anunțat ministrul bulgar al Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice.

Autostrada va lega Ruse de Grecia Foto: Shutterstock

Construcția autostrăzii Ruse – Veliko Târnovo, pe tronsonul dintre Ruse și Biala, inclusiv centura ocolitoare a orașului Biala, este în desfășurare și ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Ivan Șișkov, în timpul unei inspecții pe șantierul unui tronson al autostrăzii, în apropierea satului Peicinovo, din regiunea Ruse, transmite BTA.

Ministrul Șișkov a amintit că proiectul este finanțat exclusiv prin cofinanțare din partea Uniunii Europene.

Șișkov a precizat că este de așteptat ca, în termen de 30-40 de zile, să fie demarată elaborarea unui plan detaliat de dezvoltare pentru restul traseului, ceea ce ar urma să accelereze construcția în direcția Veliko Târnovo. Potrivit acestuia, în paralel cu lucrările la autostradă, proiectul pentru reparația capitală a drumului Biala - Pleven, comandat încă din 2023, se află în etapa finală de aprobare.

El a subliniat că obiectivul este ca întreaga autostradă de la Ruse până la Makaza să fie finalizată.

„Această autostradă este Ruse - Makaza și tocmai de aceea spun că va fi proiectată ca un întreg și construită ca un întreg”, a adăugat ministrul.

La sfârșitul lunii mai, ministrul Șișkov a dat startul lucrărilor la tronsonul de autostradă dintre Ruse și Biala. La acel moment, el a declarat că avea asigurări din partea constructorilor că, până la sfârșitul anului 2029, întregul tronson de la Ruse la Biala, împreună cu centura ocolitoare a orașului, va fi construit și și-a exprimat speranța că lucrările vor fi finalizate înainte de termen.

Finanțarea tronsonului Ruse - Biala și a centurii ocolitoare a orașului Biala se ridică la 525 de milioane de euro, fonduri europene și naționale.

Construcția autostrăzii Ruse - Veliko Târnovo, cu o lungime totală de 132,84 kilometri, este împărțită în trei tronsoane principale.

Tronsonul 1: Ruse – Biala, cu o lungime de 40,14 kilometri, pentru care există un proiect tehnic finalizat, procedurile de expropriere au fost încheiate, iar autorizația de construire a fost emisă.

Tronsonul 2: centura ocolitoare a orașului Biala, cu o lungime de 35,4 kilometri, pentru care lucrările de construcție au început în decembrie 2023.

Tronsonul 3: Biala - Veliko Târnovo, cu o lungime de 57,2 kilometri. În martie 2025, Agenția pentru Infrastructură Rutieră a anunțat lansarea unei proceduri de achiziție publică pentru selectarea unui constructor care să elaboreze proiectul tehnic și să execute lucrările.

În luna august a acestui an, procedura de achiziție publică, în valoare de aproape 1,5 miliarde de euro, a fost suspendată din cauza unor nereguli în metodologia de evaluare a ofertelor, care nu pot fi remediate fără modificarea condițiilor procedurii de licitație.

Alături de ministrul Ivan Șișkov, la inspecție au participat ministrul adjunct al Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Pavleta Pelovska, inginerul Ventsislav Angelov, membru al Consiliului de administrație al Agenției pentru Infrastructură Rutieră, guvernatorul regiunii Ruse, prof. Liubomir Vladimirov, deputați din partea formațiunii „Bulgaria Progresistă”, precum și primarii mai multor localități din regiune.

În cursul după-amiezii de astăzi, Șișkov va participa, în orașul Ruse, la o întâlnire care face parte din inițiativa Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice „Regiunile vorbesc”. La întâlnire vor participa, pe lângă oficialii care l-au însoțit la inspecție, și reprezentanți ai structurilor teritoriale ale ministerului din regiunea Ruse.