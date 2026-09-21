Denis Drăguș s-a prezentat în cantonamentul naționalei, însă nu s-a putut antrena

Accidentat în prima repriză a meciului cu Universitatea Craiova (0-5), sâmbătă, în etapa a zecea a Superligii de fotbal, atacantul Denis Drăguș (FCSB) nu va putea fi folosit în niciunul dintre cele patru meciuri pe care echipa României le va susține în Liga Națiunilor.

Denis Drăguș s-a accidentat într-un duel cu Tudor Băluță Foto: Sportpictures

FRF a anunțat pe site-ul oficial că fotbalistul s-a prezentat duminică, 20 septembrie 2026, în cantonamentul de la Mogoșoaia, însă nu s-a pregătit cu echipa. Acesta a suferit un traumatism la genunchiul stâng, iar investigațiile medicale efectuate au arătat că nu va putea fi recuperat în timp util. Drăguș este al doilea tricolor care va absenta din motive medicale, după Florinel Coman.

Primii sosiți în cantonament au fost Andrei Burcă și Nicolae Stanciu, prezenți la baza de pregătire încă de luni, iar sâmbătă li s-a alăturat și Valentin Mihăilă. Seria sosirilor a continuat duminică, lotului alăturându-i-se alți 13 jucători înainte de debutul oficial al antrenamentelor. Printre aceștia s-au numărat craiovenii Teodor Băluță, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, David Matei și Alexandru Cicâldău, alături de Ianis Hagi, Denis Drăguș, Andrei Borza, Matei Ilie, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir, Lisav Eissat și Andrei Rațiu.

Prima ședință de pregătire din această perioadă de cantonament s-a desfășurat duminică după-amiază. Numai 6 jucători au ieșit pe gazon: Stanciu, Burcă, Rațiu, Dragomir, Matei Ilie și Mihăilă. Ceilalți tricolori, cu excepția lui Drăguș, s-au pregătit în sală și au făcut refacere.

Potrivit aceleiași surse, antrenamentul s-a încheiat cu un joc de tenis cu piciorul, trei la trei, care i-a pus față în față pe Burcă, Dragomir și secundul Cătălin Anghel, respectiv Stanciu, Mihăilă și preparatorul Darius Hîmpea, cei din urmă fiind cei care au fost câștigători, precizează FRF.

Duminică seara au sosit în cantonament alți cinci tricolori: Ionuț Radu, Bogdan Racovițan, Andrei Coubiș, Raul Opruț și Cătălin Cîrjan. Lotul va fi complet abia după antrenamentul de luni seară.

Naționala noastră are următorul program în debutul Ligii Naţiunilor: Suedia - România, în 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), România - Bosnia-Herţegovina, în 28 septembrie (Arena Naţională, fără spectatori), Polonia - România, în 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi România - Suedia, în 5 octombrie (Arena Naţională).

Cei 33 de jucători convocați de Gheorghe Hagi:

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo/Spania, 9 jocuri/0 goluri marcate), Otto Hindrich (Legia Varșovia/Polonia, 2/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin/Polonia, debutant);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano/Spania, 38/2), Tony Strata (Vitoria Guimaraes/Portugalia, 1/0), Andrei Coubiș (Lincoln City/Anglia, 3/0), Radu Drăgușin (Fiorentina/Italia, 30/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China, 46/1), Bogdan Racovițan (Rakow/Polonia, 5/0), Virgil Ghiță (Hannover 96/Germania, 10/1), Matei Ilie (Kasimpașa/Turcia, 2/0), Lisav Eissat (Bristol City, 4/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei Borza (Corum/Turcia, 2/0), Raul Opruț (Dinamo, 5/0);

Mijlocași: Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Marius Marin (Al Nasr/EAU, 35/0), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia, 75/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo/China, 87/15), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad Dragomir (FC Pafos/Cipru, 8/0), David Matei (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin Cîrjan (Dinamo, 2/0);

Atacanți: Dennis Man (PSV/Olanda, 45/11), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise/Belgia, 28/0), Olimpiu Moruțan (FC Rapid, 18/1), Ianis Hagi (Alanyaspor/Turcia, 54/8), Valentin Mihăilă (Rizespor/Turcia, 36/5), Florin Tănase (Omonia/Cipru, 28/5), Louis Munteanu (DC United/SUA, 6/3), Daniel Bîrligea (Frosinone/Italia, 9/2), Denis Drăguș (FCSB, 28/7).