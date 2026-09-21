 Denis Drăguș s-a prezentat în cantonamentul naționalei, însă nu s-a putut antrena | adevarul.ro
search
Luni, 21 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Deputatul PNL Ionel Bogdan la „Interviurile Adevărul”

Denis Drăguș s-a prezentat în cantonamentul naționalei, însă nu s-a putut antrena

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Accidentat în prima repriză a meciului cu Universitatea Craiova (0-5), sâmbătă, în etapa a zecea a Superligii de fotbal, atacantul Denis Drăguș (FCSB) nu va putea fi folosit în niciunul dintre cele patru meciuri pe care echipa României le va susține în Liga Națiunilor.

Denis Drăguș s-a accidentat într-un duel cu Tudor Băluță
Denis Drăguș s-a accidentat într-un duel cu Tudor Băluță Foto: Sportpictures

FRF a anunțat pe site-ul oficial că fotbalistul s-a prezentat duminică, 20 septembrie 2026, în cantonamentul de la Mogoșoaia, însă nu s-a pregătit cu echipa. Acesta a suferit un traumatism la genunchiul stâng, iar investigațiile medicale efectuate au arătat că nu va putea fi recuperat în timp util. Drăguș este al doilea tricolor care va absenta din motive medicale, după Florinel Coman.

Primii sosiți în cantonament au fost Andrei Burcă și Nicolae Stanciu, prezenți la baza de pregătire încă de luni, iar sâmbătă li s-a alăturat și Valentin Mihăilă. Seria sosirilor a continuat duminică, lotului alăturându-i-se alți 13 jucători înainte de debutul oficial al antrenamentelor. Printre aceștia s-au numărat craiovenii Teodor Băluță, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, David Matei și Alexandru Cicâldău, alături de Ianis Hagi, Denis Drăguș, Andrei Borza, Matei Ilie, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir, Lisav Eissat și Andrei Rațiu.

Prima ședință de pregătire din această perioadă de cantonament s-a desfășurat duminică după-amiază. Numai 6 jucători au ieșit pe gazon: Stanciu, Burcă, Rațiu, Dragomir, Matei Ilie și Mihăilă. Ceilalți tricolori, cu excepția lui Drăguș, s-au pregătit în sală și au făcut refacere.

Potrivit aceleiași surse, antrenamentul s-a încheiat cu un joc de tenis cu piciorul, trei la trei, care i-a pus față în față pe Burcă, Dragomir și secundul Cătălin Anghel, respectiv Stanciu, Mihăilă și preparatorul Darius Hîmpea, cei din urmă fiind cei care au fost câștigători, precizează FRF.

Duminică seara au sosit în cantonament alți cinci tricolori: Ionuț Radu, Bogdan Racovițan, Andrei Coubiș, Raul Opruț și Cătălin Cîrjan. Lotul va fi complet abia după antrenamentul de luni seară.

Naționala noastră are următorul program în debutul Ligii Naţiunilor: Suedia - România, în 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), România - Bosnia-Herţegovina, în 28 septembrie (Arena Naţională, fără spectatori), Polonia - România, în 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi România - Suedia, în 5 octombrie (Arena Naţională).

Cei 33 de jucători convocați de Gheorghe Hagi:

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo/Spania, 9 jocuri/0 goluri marcate), Otto Hindrich (Legia Varșovia/Polonia, 2/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin/Polonia, debutant);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano/Spania, 38/2), Tony Strata (Vitoria Guimaraes/Portugalia, 1/0), Andrei Coubiș (Lincoln City/Anglia, 3/0), Radu Drăgușin (Fiorentina/Italia, 30/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China, 46/1), Bogdan Racovițan (Rakow/Polonia, 5/0), Virgil Ghiță (Hannover 96/Germania, 10/1), Matei Ilie (Kasimpașa/Turcia, 2/0), Lisav Eissat (Bristol City, 4/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei Borza (Corum/Turcia, 2/0), Raul Opruț (Dinamo, 5/0);

Mijlocași: Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Marius Marin (Al Nasr/EAU, 35/0), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia, 75/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo/China, 87/15), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad Dragomir (FC Pafos/Cipru, 8/0), David Matei (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin Cîrjan (Dinamo, 2/0);

Atacanți: Dennis Man (PSV/Olanda, 45/11), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise/Belgia, 28/0), Olimpiu Moruțan (FC Rapid, 18/1), Ianis Hagi (Alanyaspor/Turcia, 54/8), Valentin Mihăilă (Rizespor/Turcia, 36/5), Florin Tănase (Omonia/Cipru, 28/5), Louis Munteanu (DC United/SUA, 6/3), Daniel Bîrligea (Frosinone/Italia, 9/2), Denis Drăguș (FCSB, 28/7).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
digi24.ro
image
Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale
stirileprotv.ro
image
Ce AVERE s-a găsit în casa lui Călin Georgescu: Anchetatorii verifică pereții și pardoseala cu aparatură specială / SURSE
gandul.ro
image
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
mediafax.ro
image
Ianis Hagi, acord cu Olympique Marseille: a refuzat 1 milion de euro din Israel pentru transferul din iarnă
fanatik.ro
image
Toate manevrele prin care Florian Coldea și oamenii lui au încercat să scape de dosarul „optimizărilor” din justiție
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost săltat din trafic de DIICOT
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Romina Gingașu, mesaj în forță după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari: „Vreau să mă mut în casă nouă”
digisport.ro
image
O „comoară” veche de 2.000 de ani, găsită în Dunăre. Misterul din jurul descoperirii
click.ro
image
Imagini cu cele două vile ale lui Călin Georgescu din Austria. Cristela avea cabinet în castelul vecinului Georg Schmidt
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Momentul când un motociclist intră într-un scuter pe care se afla o mamă şi fiica ei de 3 ani. Copila a murit
observatornews.ro
image
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
cancan.ro
image
A criticat formula de recalculare a pensiilor și azi e favorit să devină ministru al Muncii. USR nominalizează
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
prosport.ro
image
Ce retrageri de bani de la bancomat pot atrage atenția ANAF. Tranzacțiile care intră în „zona gri” fiscală
playtech.ro
image
Aymen Boutoutaou, la un pas de Dinamo: Gigi Becali cere 500.000 de euro și își asumă pierderea de 800.000
fanatik.ro
image
Ce s-ar întâmpla cu economia mondială dacă pariul inteligenței artificiale eșuează. Trilioanele investite depind de profituri care încă nu există
ziare.com
image
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
digisport.ro
image
„E dureros!” Ce îi lipsește cel mai mult Anamariei Ferentz de când locuiește în America. Dezvăluiri copleșitoare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vilele în care au locuit Cristela și Călin Georgescu în Austria. Sunt impunătoare. Cei doi s-au bucurat și de piscină și de o curte uriașă! Au trăit aici ca niște milionari adevărați
romaniatv.net
image
Rusia ar putea ataca o țară NATO. Avertismentul serviciilor europene
mediaflux.ro
image
Becali s-a dezlănțuit în direct, după miezul nopții: „Mă compari pe mine cu Rotaru? Sau «Lavațio» ăia de la Dinamo?”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a lui Călin Georgescu chiar în dimineața descinderilor DIICOT
actualitate.net
image
Prietenii lui Brad Pitt rup tăcerea! Care a fost „cel mai rău lucru” din divorțul de Angelina Jolie
click.ro
image
Tot mai mulți tați din România își iau concediu pentru creșterea copilului. Ce spune un sociolog
click.ro
image
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului din Prahova: „A făcut o glumă și a stins farurile”. Cum s-a produs tragedia
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
Regina Letizia profimedia 1135704232 jpg
Regina căreia nu-i mai pasă. Mesajul ei este tranșant: "Sunt frumoasă chiar și-așa!"
okmagazine.ro
Filmul concurs jpg
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Soți” de închiriat, plătiți cu ora. Țara în care femeile apelează la astfel de servicii
image
Prietenii lui Brad Pitt rup tăcerea! Care a fost „cel mai rău lucru” din divorțul de Angelina Jolie

OK! Magazine

image
Kaia Gerber a comentat „lupta îndelungată a fratelui Presley cu dependența de droguri”, chiar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică