 Cine sunt liberalii care ar putea intra în Guvernul Mureșan. Lista numelor vehiculate pentru cele mai importante portofolii | adevarul.ro
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Deputatul PNL Ionel Bogdan vine la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Cine sunt liberalii care ar putea intra în Guvernul Mureșan. Lista numelor vehiculate pentru cele mai importante portofolii

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Siegfried Mureșan pregătește lista miniștrilor pe care o va depune în Parlament până la sfârșitul săptămânii. În acest moment sunt vehiculate șapte nume pentru unele dintre cele mai importante funcții din Guvern.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan
Premierul desemnat Siegfried Mureșan Foto: Facebook

Potrivit surselor, Oana Gheorghiu este luată în calcul pentru funcția de vicepremier, Dragoș Pîslaru pentru Ministerul Fondurilor Europene, Raluca Turcan pentru Ministerul Muncii, Mircea Abrudean pentru Ministerul Afacerilor Interne, Alexandru Nazare pentru Ministerul Finanțelor, Sebastian Burduja pentru Ministerul Energiei și Mircea Fechet pentru Ministerul Mediului.

Lista nu este, însă, una finală. Premierul desemnat a declarat luni, 21 septembrie, la RFI, că lucrează la componența Cabinetului și la programul de guvernare și că intenționează să depună până la sfârșitul acestei săptămâni în Parlament atât programul, cât și lista miniștrilor propuși.

Mureșan vrea audieri de cel puțin o oră

Siegfried Mureșan estimează că audierile candidaților pentru funcțiile de ministru vor avea loc la începutul săptămânii viitoare. El a anunțat că va solicita ca fiecare candidat să fie audiat timp de cel puțin 60 de minute.

„Estimarea mea este că în cursul acestei săptămâni vom avea dialog cu grupurile parlamentare și estimarea mea este că până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri în Parlamentul României, și că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament. Voi solicita Parlamentului, voi solicita președinților celor două Camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute”, a declarat Mureșan la RFI.

Premierul desemnat spune că nu dorește ca audierile să fie o simplă formalitate și consideră că parlamentarii trebuie să aibă suficient timp pentru a-i întreba pe candidați despre domeniile pe care urmează să le coordoneze.

„Doresc ca audierile miniștrilor să fie serioase și ca miniștrii să aibă șansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiți să ocupe aceste portofolii. Și din respect față de Parlamentul României, cred că și parlamentarii trebuie să aibă șansa unui dialog serios cu candidații pentru funcția de ministru și să aibă șansa să adreseze întrebări”, a explicat el.

Mureșan a precizat că nu i-au plăcut niciodată audierile făcute „pe repede înainte”, de aproximativ 30 de minute, și consideră că o audiere de cel puțin o oră ar permite un dialog mai consistent între candidați și parlamentari.

Primele discuții, cu PNL, USR și UDMR

În privința formării Guvernului, Mureșan a precizat că primele discuții vor avea loc cu PNL, USR și UDMR, formațiunile care îi oferă în prezent sprijin politic.

„Ne-am pus de acord cu Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul să începem munca la programul de guvernare. Sigur că avem din cursul primăverii deja idei principale, ele trebuie actualizate la momentul la care cele trei partide au propus numirea mea”, a afirmat premierul desemnat.

Mureșan intenționează să prezinte marți principalele elemente ale programului de guvernare, după care să înceapă dialogul cu grupurile parlamentare.

Printre prioritățile menționate de premierul desemnat se află finalizarea PNRR și implementarea programului european de apărare SAFE.

După discuțiile cu PNL, USR și UDMR, Mureșan spune că vrea să poarte discuții și cu grupul minorităților naționale, iar ulterior cu PSD.

„După dialogul pe care îl vom avea cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR (...) m-aș bucura să avem cât de curând o discuție cu grupul Minorităților Naționale și apoi urmează momentul adevărului pentru PSD, să vedem dacă PSD chiar dorește să susțină un guvern pro-european și să vedem sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că este dispus să discute cu PSD pentru a încerca să obțină sprijinul necesar pentru învestirea Guvernului.

„Toată lumea știe că eu nu sunt pesedist, dar voi fi deschis dialogului și tot ce ține de mine pentru a înlesni formarea unui guvern și trecerea acestui guvern voi face, de aceea un dialog cu Partidul Social Democrat cred că este firesc”, a spus Mureșan.

El a adăugat că trebuie văzut dacă PSD este dispus la un dialog real sau dacă intenționează să voteze împotriva viitorului Cabinet.


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