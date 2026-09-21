 Militar moldovean, prins băut la volan în timp ce căuta o dronă. A intrat cu mașina armatei într-un stâlp | adevarul.ro
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Militar moldovean, prins băut la volan în timp ce căuta o dronă. A intrat cu mașina armatei într-un stâlp

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Un militar de 24 de ani din Republica Moldova a fost depistat băut la volan după ce mașina de serviciu a Armatei Naționale pe care o conducea s-a izbit de un stâlp de electricitate și un parapet. Potrivit Radio Moldova, militarii se aflau în zona orașului Otaci, raionul Ocnița, pentru a verifica un incident în care fusese semnalată o posibilă dronă.

Militar moldovean, prins băut la volan în timp ce căuta o dronă.
Militar moldovean, prins băut la volan în timp ce căuta o dronă. Foto: IGP

Accidentul s-a produs în jurul orei 3.00, în noaptea de duminică spre luni. Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că un autoturism de serviciu al Armatei Naționale a fost implicat în incident, notează Radio Moldova. 

Militarii aflați în mașină nu au fost răniți, însă autoturismul a fost avariat după impactul cu stâlpul și parapetul.

Șoferul a fost testat cu aparatul Drager, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit aceleiași surse, militarii se deplasau în zonă pentru a căuta o dronă, după un incident aerian semnalat în nordul Republicii Moldova.

Ministerul Apărării a anunțat că a fost constituită o comisie internă care urmează să stabilească circumstanțele și cauzele producerii accidentului.

Pe durata investigației, militarul care conducea autoturismul a fost suspendat din funcție. Ministerul Apărării precizează că, în funcție de rezultatele cercetării, acesta va fi sancționat potrivit legislației în vigoare.

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