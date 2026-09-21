Fiul lui Cindy Crawford a murit la doar 27 de ani. Presley Gerber se afla într-un centru de recuperare

Presley Gerber, fiul celebrului supermodel Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit la vârsta de 27 de ani. Tânărul model a decedat duminică, 20 septembrie, într-un centru de recuperare din California, potrivit documentelor medicului legist din comitatul Los Angeles. Cauza morții nu a fost făcută publică. Autopsia nu a fost încă finalizată.

Presley Gerber, fiul celebrului supermodel Cindy Crawford, a murit Foto: Getty images

Familia lui Presley Gerber a cerut discreție în această perioadă. „Familia solicită intimitate în această perioadă foarte dificilă și dureroasă”, a transmis un reprezentant al lui Cindy Crawford, Rande Gerber și Kaia Gerber pentru PEOPLE.

Presley era singurul fiu al lui Cindy Crawford și fratele mai mic al modelului și actriței Kaia Gerber. Născut în 1999, în Beverly Hills, el a intrat în lumea modei încă din adolescență.

La 15 ani, Presley a semnat cu agenția IMG Models. Ulterior, a defilat pentru Moschino și Dolce & Gabbana și a apărut în campanii ale unor branduri importante. A lucrat inclusiv alături de sora sa, Kaia, care și-a construit la rândul ei o carieră internațională în modeling.

Presley Gerber a vorbit în ultimii ani despre problemele sale de sănătate mintală și despre lupta cu dependența. El a început să publice pe rețelele sociale videoclipuri în care discuta despre recuperare, depresie și atacuri de panică.

„Dacă pot ajuta o singură persoană sau o sută de persoane să iasă din locul în care m-am aflat la un moment dat în viața mea, este tot ce am nevoie să fac”, spunea Presley într-un podcast.

Tânărul a lansat inclusiv o serie de videoclipuri intitulate „Mental Health Mondays”, în care încerca să vorbească deschis despre experiențele sale și să îi încurajeze pe cei care trec prin situații similare să ceară ajutor.

Într-un videoclip publicat în 2025, Presley povestea că a trecut prin mai multe perioade dificile și că își dorea ca oamenii care îl urmăreau să înțeleagă că nu sunt singuri.

„Sper să simți că nu ești singur, pentru că așa mă simt eu de cele mai multe ori”, spunea el.

În septembrie 2026, Kaia Gerber a vorbit și ea despre problemele fratelui său, într-un interviu pentru Vogue. Ea a explicat că situația lui Presley a avut un impact puternic asupra întregii familii și că acesta a ales să vorbească public despre experiențele sale.