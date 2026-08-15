 Turcia vrea să investească într-o autostradă care va ajunge și în România. Proiectul pregătit de Bulgaria | adevarul.ro
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Turcia vrea să investească într-o autostradă care va ajunge și în România. Proiectul pregătit de Bulgaria

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Un nou proiect major de infrastructură ar putea îmbunătăți legăturile rutiere dintre România, Bulgaria și Turcia. Bulgaria pregătește dezvoltarea coridorului rutier de la Marea Neagră, care va lega Varna de Burgas și este prevăzut să fie extins ulterior spre România. Proiectul a atras deja interesul Turciei, care ia în calcul implicarea financiară și participarea companiilor turcești la construcția infrastructurii.

Turcia vrea să investească în noul coridor rutier de la Marea Neagră. FOTO: Daniel Guță / ADEVĂRUL
Turcia vrea să investească în noul coridor rutier de la Marea Neagră. FOTO: Daniel Guță / ADEVĂRUL

Ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu, a declarat că proiectul este important pentru Ankara și că ar putea fi realizat inclusiv printr-un parteneriat public-privat. Oficialul a precizat că firmele și specialiștii turci sunt așteptați să participe activ la lucrările pentru noul drum, notează Novinite

„Pentru investitorii turci, problema nu este pur și simplu să vină, să construiască drumul și să plece”, a declarat Abdulkadir Uraloğlu, subliniind că investiția este gândită pe termen lung.

România, conectată la noul coridor de la Marea Neagră

Proiectul este important și pentru România, deoarece extinderea infrastructurii către țara noastră ar putea crea o nouă legătură rutieră între litoralul bulgăresc și România, facilitând circulația persoanelor și a mărfurilor în regiune.

Planul a fost discutat la Sofia, în cadrul unei întâlniri între oficiali bulgari și ministrul turc al Transporturilor. Pe agenda discuțiilor s-au aflat investițiile în infrastructura rutieră, feroviară și aeriană, dar și dezvoltarea unor conexiuni energetice între cele două țări.

Premierul bulgar Rumen Radev a subliniat importanța dezvoltării legăturilor de transport dintre Bulgaria și Turcia pentru întreaga regiune.

„Viitorul regiunii noastre va fi modelat tot mai mult de conectivitatea dintre Bulgaria și Turcia ca motor al dezvoltării în Europa de Sud-Est, creând noi oportunități pentru schimburile dintre Europa și Asia”, a declarat Radev.

În paralel cu proiectul rutier care ar urma să ajungă și în România, Bulgaria și Turcia pregătesc și o nouă conexiune feroviară între Edirne, Lesovo, Elhovo și Yambol.

Noua rută ar urma să ofere o alternativă la actuala conexiune prin punctul de frontieră Kapitan Andreevo-Kapıkule, una dintre cele mai aglomerate legături dintre Bulgaria și Turcia. Proiectul ar putea contribui la fluidizarea transportului de mărfuri și pasageri dintre cele două țări și, implicit, la îmbunătățirea conexiunilor dintre Turcia și restul Europei.

Pentru România, dezvoltarea simultană a infrastructurii rutiere și feroviare în Bulgaria ar putea însemna noi rute de transport către Turcia și mai departe către Asia, într-un moment în care țările din regiune încearcă să-și consolideze coridoarele comerciale.

Bulgaria și Turcia au discutat și despre dezvoltarea unor coridoare pentru transportul energiei verzi, precum și despre rutele prin care gazele naturale pot ajunge pe piețele europene.

Oficialii bulgari și turci consideră că dezvoltarea acestor conexiuni este importantă nu doar pentru transport și comerț, ci și pentru stabilitatea economică și energetică a regiunii.

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