 Alegeri regionale în Germania. Stânga radicală câștigă la Berlin și promite naționalizarea locuințelor, AfD își continuă ascensiunea în est | adevarul.ro
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Alegeri regionale în Germania. Stânga radicală câștigă la Berlin și promite naționalizarea locuințelor, AfD își continuă ascensiunea în est

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Partidul de stânga radicală Die Linke a câștigat duminică alegerile regionale din Berlin, într-un scrutin umbrit de progresul continuu al extremei drepte în estul Germaniei, dar care reprezintă totuși o nouă lovitură pentru coaliția de guvernare a cancelarului Friedrich Merz.

Elif Eralp, avocată de origine turcă, promite naționalizarea locuințelor
Candidata din fruntea listei, Elif Eralp, avocată de origine turcă Foto: X@abrahamendieta

Candidata din fruntea listei, Elif Eralp, avocată de origine turcă și activistă pentru drepturile omului, și-a construit campania pe tema costului tot mai ridicat al locuințelor în capitala germană și a promis imediat că va pune în aplicare naționalizarea marilor asociații private de locuințe, care dețin o parte semnificativă din fondul locativ al orașului.

Rezultatul, aproape dublu față de scorul anterior al partidului, ar putea aduce Berlinului primul primar din partea Die Linke, formațiune apărută din fostul partid comunist est-german, la 36 de ani de la reunificare.

Die Linke a obținut 25,3%, urmat de creștin-democrații lui Merz (CDU) cu 19%, de extrema dreaptă AfD cu 16% și de social-democrații (SPD), care au rămas mult în urmă, cu 12,1%.

În vârstă de 45 de ani, fiică a unor părinți turci de stânga care au fugit din cauza unei lovituri de stat în 1980, Eralp a declarat, după închiderea urnelor, că situația chiriilor este "cea mai mare problemă socială" a capitalei. Ea a promis că va continua procesul de naționalizare a asociațiilor de locuințe, în linie cu un referendum din 2021, în care 58% dintre berlinezi au susținut o lege în acest sens, o măsură care ar transfera în proprietatea statului aproximativ 220.000 de locuințe.

Rămâne însă incert dacă această promisiune va fi vreodată pusă în aplicare. Secretarul general al SPD, Tim Kluessendorf, a estimat costul naționalizării la circa 20 de miliarde de euro, iar un sondaj Infratest Dimap arată că doar 37% dintre respondenți susțin măsura.

AfD, în creștere și la Berlin, câștigătoare în Mecklenburg-Pomerania Occidentală

Scrutinul de duminică a coincis cu alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde AfD și-a continuat seria de succese de după victoria din Saxonia-Anhalt din 6 septembrie, terminând pe primul loc cu 38,3%, practic dublu față de acum cinci ani. Partidul a înregistrat, de asemenea, cel mai bun rezultat de până acum la Berlin.

Premierul regiunii, social-democrata Manuela Schwesig, care a purtat o campanie directă împotriva AfD, a reușit să reducă diferența față de partidul de extremă dreapta, deși SPD a pierdut puțin peste trei puncte procentuale comparativ cu scrutinul precedent. Toate prognozele indică totuși că Schwesig va rămâne premier, întrucât niciun alt partid nu este dispus să guverneze alături de AfD. În interiorul SPD circulă deja speculații că ar putea deveni o candidată la conducerea națională a partidului, pe fondul nemulțumirilor față de actuala conducere.

CDU a ieșit, pentru prima dată în istoria sa, în afara parlamentului regional din Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

Presiune tot mai mare asupra lui Merz

Cancelarul Friedrich Merz, care a renunțat la participarea la Adunarea Generală a ONU de la New York pentru a fi alături de conducerea partidului său, a calificat rezultatul drept "catastrofal" la doar 14 minute după primele estimări. El a anunțat, în același timp, că va continua reformele promise. Potrivit unui sondaj realizat de televiziunea publică ZDF, 80% dintre respondenți și 70% dintre susținătorii CDU, îl consideră personal responsabil pentru rezultatul slab al partidului.

Coliderul SPD și vicecancelar, Lars Klingbeil, a recunoscut că guvernul nu a reușit să transmită eficient mesajul reformelor aflate în derulare.

Obstacole pentru o eventuală coaliție la Berlin

Atât SPD, cât și ecologiștii de la Grüne s-au arătat deschiși unei coaliții cu Die Linke la Berlin. Liderul Verzilor, Felix Banaszak, a condiționat însă o eventuală alianță de un angajament ferm împotriva antisemitismului, având în vedere acuzațiile aduse unor structuri locale ale partidului lui Eralp. Die Linke respinge acuzațiile de antisemitism sistematic, susținând că se opune oricărei forme de "ostilitate de grup", inclusiv antisemitismului, rasismului și sexismului.

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