Marți, 27 Ianuarie 2026
Românii ar putea profita de o autostradă care va străbate Bulgaria și ajunge în Grecia

Publicat:

Drumul către Grecia ar putea deveni mai rapid și mai sigur în următorii ani, însă ritmul diferă de la o țară la alta. În timp ce autoritățile române analizează variante pentru scurtarea traseului dintre București și Giurgiu, Bulgaria a început deja demersurile pentru construirea unei autostrăzi până la Veliko Târnovo.

Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Facebook / Pro Infrastructura
Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Facebook / Pro Infrastructura

Autostrada care va lega Ruse de Veliko Târnovo ar urma să fie finalizată până în 2030, potrivit estimărilor autorităților bulgare. De la Veliko Târnovo, traseul va fi conectat la rețeaua de autostrăzi deja existentă, ceea ce va permite un drum continuu de mare viteză spre sudul Bulgariei și, implicit, spre Grecia.

Pentru ca România să poată beneficia pe deplin de această conexiune, este necesară modernizarea infrastructurii de pe teritoriul național. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are în plan construirea unui nou pod mixt, rutier și feroviar, peste Dunăre, la Giurgiu–Ruse.

Totodată, între Giurgiu și București este analizată realizarea unui drum de mare viteză. În prezent, sunt în desfășurare studii de fezabilitate care vor sta la baza deciziei privind construirea fie a unui drum expres, fie a unei autostrăzi. Noua arteră ar urma să se conecteze cu Autostrada A0, centura Capitalei.

Mai departe, șoferii ar putea avea acces rapid către Autostrada A3 și A7, cu legătură până la Siret, creând astfel un coridor rutier modern care să traverseze România de la sud la nord.

