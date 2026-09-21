Deputatul PNL, Ionel Bogdan vine luni, de la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul”. Formarea noului Guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, votul din Parlament și negocierile dintre partidele politice sunt principalele teme ale ediției.

Deputatul PNL, Ionel Bogdan. Foto: Facebook

În cadrul interviului se va discuta și despre criza politică din această vară, de la căderea Guvernului Bolojan până la negocierile pentru formarea noului Executiv.

Un punct important al discuției va fi poziția PSD în actuala criză politică. Purtătorul de cuvânt al PNL susține că social-democrații trebuie să decidă dacă susțin formarea unui Guvern pro-european și stabilitatea politică sau dacă vor continua blocajul parlamentar alături de AUR.

„PSD are de luat o decizie importantă pentru România: continuă alături de AUR blocajul din Parlament sau susține stabilitatea și un Guvern pro-european?”, a transmis duminică seara, Ionel Bogdan.

Ionel Bogdan este deputat PNL de Maramureș și președintele organizației județene a partidului.