 Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret | adevarul.ro
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Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret

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Aproape jumătate din traseul de 453 de kilometri al Autostrăzii Moldovei (A7) Ploiești – Siret este deschis circulației în prezent, iar până la sfârșitul anului 2026, este așteptată finalizarea altor tronsoane care însumează aproximativ 125 de kilometri. Odată cu inaugurarea lor, șoferii vor putea parcurge în total aproape 400 de kilometri între București și Pașcani, folosind autostrăzile A3 și A7.

Autostrăzile plănuite în România. Sursa: 130km.ro
Harta autostrăzilor din România. Sursa: 130km.ro

Intrată în șantier la aproape cinci decenii de la construcția primei autostrăzi din România, Autostrada Moldovei este una dintre cele mai recente lucrări majore de infrastructură din țară. Pprimul său tronson, Varianta Ocolitoare Bacău, a fost deschis circulației în 2020, când rețeaua de drumuri rapide a României depășise 900 de kilometri.

Este, totodată, una dintre cele mai lungi autostrăzi proiectate în România, fiind întrecută ca lungime doar de Autostrada A1 Nădlac – București, de 580 de kilometri.

A7 este și unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale țării, datorită accesibilității pe care o va asigura regiunii Moldovei, legând nord-estul României de București și de rețeaua națională de autostrăzi. Totodată, autostrada a scos deja traficul greu și de tranzit din numeroase localități de pe traseul actualului DN2, un drum național cunoscut ca fiind extrem de periculos.

Autostrada Moldovei leagă câteva dintre principalele orașe din nord-estul României, pe traseul Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Suceava – Siret. În zona Pașcani, A7 ajunge la circa 80 de kilometri de Iași, urmând să fie conectată direct cu „capitala regiunii Moldovei” prin Autostrada Unirii A8.

Traseul de 453 de kilometri începe la Dumbrava, în județul Prahova, unde A7 se desprinde din A3 București – Ploiești. De aici, autostrada continuă spre Mizil, Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Adjud, Bacău, Roman și Pașcani, apoi înaintează spre Suceava și Siret, până la frontiera cu Ucraina.

Ce tronsoane au fost deschise din Autostrada Moldovei

Autostrada Moldovei a fost împărțită în șase tronsoane. Primul sector, parte din Centura Bacău, a fost deschis în 2020, iar Ploiești – Buzău și Buzău – Focșani au fost finalizate treptat între 2024 și 2025. Focșani – Bacău este parțial deschis, Bacău – Pașcani se află în lucru, iar sectoarele Pașcani – Suceava și Suceava – Siret sunt programate pentru finalizare în 2028–2029, potrivit 130km.ro.

În decembrie 2020 a avut loc prima inaugurare pe Autostrada Moldovei (A7). Atunci a fost deschisă Centura Bacăului, cu o lungime totală de 30,7 kilometri, dintre care 16,27 kilometri au fost construiți la profil de autostradă și integrați ulterior în traseul A7.

Al doilea tronson al Autostrăzii Moldovei, între Ploiești și Buzău, a fost împărțit în trei loturi, cu o lungime totală de 63,25 kilometri. Lucrările au fost finalizate etapizat: lotul 1 Dumbrava – Mizil a fost deschis în decembrie 2024, lotul 2 Mizil – Pietroasele în octombrie 2025, iar lotul 3 Pietroasele – Buzău în noiembrie 2025.

Al treilea tronson al Autostrăzii Moldovei, între Buzău și Focșani, are o lungime de 82,44 kilometri și a fost împărțit în patru loturi. Deschiderea s-a făcut etapizat: loturile 2 și 4, și 1,2 kilometri din lotul 1, au fost inaugurate în noiembrie 2024, lotul 3 în decembrie 2024, iar diferența rămasă din lotul 1, între Buzău și Vadu Pașii, a fost deschisă în iulie 2025.

Ce tronsoane din Autostrada Moldovei sunt în șantier

În 2026 este așteptată deschiderea a aproximativ 123 de kilometri noi din Autostrada Moldovei, reprezentând sectoarele rămase din Focșani – Bacău și întreg tronsonul Bacău – Pașcani. Odată finalizate, acestea vor permite circulația neîntreruptă pe A7 de la Ploiești până la Pașcani.

Tronsonul IV al Autostrăzii Moldovei, între Focșani și Bacău, are 95,9 kilometri și este finalizat parțial. În decembrie 2025 au fost deschiși cei 35,6 kilometri dintre Focșani și Domnești Târg și 14,4 kilometri dintre Domnești Târg și Adjud. Restul traseului, cu o lungime de aproximativ 45,9 kilometri, între Adjud și Bacău, urmează să fie deschis în 2026, iar odată cu finalizarea acestui tronson se va putea circula neîntrerupt pe A7 de la Ploiești până la Bacău.

Tronsonul V al Autostrăzii Moldovei, între Bacău și Pașcani, are o lungime de 77,38 kilometri și este împărțit în trei loturi: Săucești – Trifești Târg, Trifești – Gherăești și Mircești – Pașcani. Toate cele trei se află în execuție și sunt programate pentru deschidere în 2026. Odată cu finalizarea lor, traseul continuu al A7 va ajunge de la Ploiești până la Pașcani.

Mai la nord, magistrala A7 va continua de la Pașcani spre Suceava și Siret. Lucrările la aceste ultime două sectoare sunt programate să înceapă etapizat în toamna anului 2026 sau, cel târziu, în primăvara anului 2027, imediat după semnarea contractelor de proiectare și execuție. Proiectele beneficiază de finanțare europeană asigurată prin Programul Transport și trebuie finalizate integral până în anul 2030.

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