 Ludovic Orban susține că Guvernul lui Siegfried Mureșan nu ar trebui să treacă. „Nicușor Dan are alt plan, pus la cale cu Grindeanu” | adevarul.ro
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Ludovic Orban susține că Guvernul lui Siegfried Mureșan nu ar trebui să treacă. „Nicușor Dan are alt plan, pus la cale cu Grindeanu”

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Fostul premier Ludovic Orban, care a fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, susține că actuala nominalizare a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru ar putea fi doar o etapă într-un plan politic mai amplu. Orban afirmă că președintele și liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi convenit asupra unei alte variante de premier, iar respingerea Guvernului Mureșan ar crea condițiile politice pentru o nouă desemnare.

Fostul premier Ludovic Orban, care a fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan.
Fostul premier Ludovic Orban, care a fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Foto: Inquam Photo

Declarațiile au fost făcute duminică seară, la Digi24, înaintea ședinței în care conducerea PSD urma să stabilească poziția partidului față de Guvernul Mureșan.

Orban spune că, în opinia sa, Nicușor Dan nu urmărește învestirea actualului guvern și că nominalizarea lui Mureșan ar putea avea un alt scop.

„Întrebarea este dacă își dorește sau nu să fie învestit guvernul Siegfried Mureșan. Răspunsul meu la această întrebare este că mai degrabă «Nu!»”, a declarat fostul premier.

Potrivit scenariului prezentat de Orban, președintele ar fi ales să-l desemneze pe Mureșan deși știa că PNL, USR și UDMR nu au suficiente voturi pentru a forma singure o majoritate parlamentară. În cazul unui eșec, responsabilitatea ar putea fi transferată către partidele care îl susțin pe premierul desemnat, în special către PNL și Ilie Bolojan.

„El are alt plan pe care l-a pus la cale cu Grindeanu. Planul lui e să pună un guvern care să fie ascultător și cu care președintele să poată să colaboreze așa cum își imaginează el”, a susținut Orban, fără să prezinte public dovezi pentru existența unei asemenea înțelegeri.

Fostul consilier prezidențial își bazează argumentația și pe momentul desemnării. El amintește că Siegfried Mureșan fusese propus pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR încă din 26 iunie, dar Nicușor Dan l-a nominalizat abia după aproape trei luni de blocaj politic.

„Dacă l-ar fi vrut pe Siegfried Mureșan îl desemna din 26 iunie”, a afirmat Orban.

În opinia sa, un eventual vot negativ în Parlament ar face mai ușor de justificat o nouă nominalizare. Orban susține că, în acest scenariu, o persoană care în prezent ar întâmpina opoziție din partea partidelor de centru-dreapta ar putea deveni ulterior o variantă mai ușor de acceptat.

Fostul premier a criticat și modul în care președintele a anunțat nominalizarea lui Mureșan, despre care a spus că nu i s-a părut convingător.

„Parcă era înaintea unei ședințe în care trebuia să-i scoată, fără anestezie, doi dinți, complet neconvingător”, a afirmat Orban.

Premierul desemnat încearcă să formeze Guvernul pornind de la sprijinul PNL, USR și UDMR. Mureșan a anunțat că aceste formațiuni însumează 169 de parlamentari și că va discuta ulterior cu reprezentanții minorităților naționale și cu PSD pentru a obține majoritatea necesară învestirii.

PSD urmează să își stabilească strategia în privința noului guvern. Sorin Grindeanu a spus deja că va propune conducerii partidului ca parlamentarii social-democrați să nu voteze învestirea Cabinetului Mureșan. El a afirmat că a primit cu „surprindere și dezamăgire” decizia președintelui.

Social-democrații i-au cerut lui Mureșan să prezinte public programul de guvernare și să explice dacă intenționează să continue politicile adoptate de Guvernul Bolojan sau să schimbe direcția economică și fiscală.

Ludovic Orban susține că, dacă președintele își dorește cu adevărat instalarea Guvernului Mureșan, ar trebui să transmită partidelor că este pregătit să ia în calcul alegerile anticipate în cazul în care Parlamentul respinge guvernul și sunt îndeplinite condițiile constituționale.

În acest moment, însă, șansele Cabinetului Mureșan depind de negocierile din Parlament și, în special, de poziția PSD, formațiune fără de care actuala configurație politică nu asigură numărul necesar de voturi pentru învestire.

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