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Românii înscriu goluri în Europa, Florin Tănase a văzut și un galben

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Transferat în vară de la FCSB, Florin Tănase a marcat primul său gol pentru Omonia Nicosia în meciul câștigat (3-1) cu Krasava, pe teren propriu, în etapa a patra a campionatului de fotbal al Ciprului. De asemenea, Iustin Doicaru a înscris pentru Rizespor în remiza (2-2) cu Goztepe, în etapa a şasea a campionatului de fotbal al Turciei.

Florin Tănase este în formă înaintea meciurilor României
Florin Tănase este în formă înaintea meciurilor României Foto: EPAImages

Titular, Tănase a marcat golul al doilea al campioanei Ciprului în minutul 57. Internaţionalul român a văzut și un cartonaş galben (min. 45+3) şi a fost înlocuit în min. 62.

Celelalte goluri ale Omoniei au fost înscrise de Senou Coulibaly (min. 15), Jean-Kevin Duverne (min. 77) şi Muamer Tankovic (min. 90+4). Golul de onoare al formaţiei Krasava a fost reuşit de Evghen Budnik (min. 33).

În clasamentul primei ligi din Cipru, pe primul loc se află AEK Larnaca, 9 puncte, urmată de AEL Limassol, 9 puncte, Omonia Nicosia, 8 puncte, și FC Pafos, 7 puncte.

Tănase a fost convocat de Hagi pentru primele meciuri ale echipei României în Liga Naţiunilor. Naționala noastră are următorul program în debutul Ligii Naţiunilor: Suedia - România, în 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), România - Bosnia-Herţegovina, în 28 septembrie (Arena Naţională, fără spectatori), Polonia - România, în 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi România - Suedia, în 5 octombrie (Arena Naţională).

Iustin Doicaru a jucat 4 meciuri pentru Rizespor

Un alt fotbalist român care a impresionat în weekend a fost Iustin Doicaru. Tânărul a înscris pentru Rizespor în remiza (2-2) cu Goztepe, în etapa cu numărul 6 din prima ligă de fotbal al Turciei.

Gazdele au deschis scorul prin Arda Kurtulan (min. 2), dar nigerianul Ibrahim Olawoyin (min. 70) a restabilit egalitatea, iar Doicaru, introdus pe teren în min. 58, a adus-o pe Rizespor în avantaj (min. 81). Rezultatul final a fost stabilit de Efkan Bekiroglu (min. 90+3), dintr-un penalty.

Doicaru a marcat un gol şi are un assist în patru partide disputate pentru Rizespor, formație care nu a putut conta în această etapă pe internaţionalul român Valentin Mihăilă (suspendat).

Fostul jucător al Farul a fost convocat la naţionala U21 a României, care va juca în perioada următoare ultimele sale trei meciuri din preliminariile Campionatului European de tineret din 2027.

Fenerbahce a realizat scorul debutului de sezon, 8-0 cu Eyupspor, într-un meci în care portarul Horaţiu Moldovan a primit cinci goluri în prima repriză şi a fost schimbat la pauză.

Într-un alt meci, Amedspor a dispus cu 3-2 de Beşiktaş, care nu l-a folosit pe fundaşul român Umit Akdag.

Amedspor este liderul clasamentului, cu 13 puncte, urmată de campioana Galatasaray, 13 puncte, Beşiktaş, 12 puncte, etc. Rizespor se află pe locul 9, cu 10 puncte.

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