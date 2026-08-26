Când va fi gata Via Carpatia, autostrada de 3.000 de kilometri care va lega nordul și sudul continentului. România, parte a proiectului strategic european

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură rutieră din Europa, coridorul Via Carpatia, prinde contur și promite să transforme transportul între nordul și sudul continentului. Traseul va conecta portul Klaipėda din Lituania de orașul grecesc Salonic, traversând șapte state europene, inclusiv România.

Traseul Via Carpatia Foto: FB Via Carpatia

Proiectul are o lungime estimată de aproximativ 3.000 de kilometri și urmărește integrarea și modernizarea unor autostrăzi și drumuri naționale existente într-un coridor rutier unitar, destinat să faciliteze transportul de mărfuri și mobilitatea între statele din Europa Centrală și de Est, potrivit Car & Motor (Grecia).

Via Carpatia va traversa Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia, România având un rol important în asigurarea continuității traseului către sudul continentului.

Ideea construirii acestui coridor datează din 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au convenit dezvoltarea unei axe rutiere nord-sud.

Ulterior, în 2010, proiectul a fost extins prin aderarea României, Bulgariei și Greciei, ceea ce a permis prelungirea traseului până la Salonic.

În ultimii ani, proiectul a căpătat o dimensiune și mai amplă. Potrivit publicației elene Car & Motor, Turcia s-a alăturat inițiativei, fiind prevăzută o ramificație sudică ce va ajunge la frontiera bulgaro-turcă, în zona Svilengrad - Edirne, cu posibilitatea continuării către Istanbul.

Lucrările au început etapizat în mai multe state încă din perioada 2010-2015, multe dintre acestea constând în modernizarea unor drumuri existente la standard de autostradă sau drum expres.

Potrivit estimărilor optimiste, întregul coridor european ar putea fi finalizat până în anul 2030.

Via Carpatia este văzută ca una dintre principalele axe de transport ale Europei de Est, cu un impact major asupra comerțului, investițiilor și conectivității regionale.

„Autostrada care va lega zona de Nord a Europei de cea de Sud, va însemna beneficii”

Pe teritorul României, Via Carpatia va străbate Vestul şi Sudul ţării, urmând să intre pe la Oradea şi să iasă pe la Calafat, explica în 2012, Marian Vasile, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, după o întâlnire, la Bruxelles, cu iniţiatorii proiectului

„Această cale rutieră se va suprapune în anumite locuri cu coridorul Pan European 4, care se construieşte în România. Nu este un lucru rău. Este o situaţie fericită, pentru că putem beneficia mai facil de proiect. Autostrada care va lega zona de Nord a Europei de cea de Sud, va însemna beneficii şi dezvoltare pe plan economic, turistic, schimburi culturale şi cooperare transfrontalieră”, declara, în 2012, Marian Vasile.

Potrivit acelorași declarații, Via Carpatia se va despărţi pe teritoriul judeţului Timiş: o parte urmând să ajungă până la Marea Neagră, pe autostrada Pan-Europeană 4 (Oradea - Arad - Timișoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Pitești - București - Constanța), iar cealaltă, spre frontiera româno-bulgară de la Calafat-Vidin (pe ruta Oradea - Arad - Timișoara - Lugoj - Drobeta Turnu Severin - Calafat), urmând să ajungă în Bulgaria peste noul pod care se construieşte peste Dunăre.