Gigantul din energie care discută cu OMV Petrom un parteneriat pentru „unul dintre cele mai promiţătoare zăcăminte din Marea Neagră"

Compania ucraineană de petrol şi gaze Naftogaz, care a descoperit rezerve „substanţiale” de gaze offshore în Marea Neagră înainte de invazia Rusiei, „este în negocieri cu compania română OMV Petrom pentru a forma un parteneriat legat de acest zăcământ”, au declarat pentru Reuters surse sub protecția anonimatului.

Sursele Reuters nu au indicat însă cantitatea de gaze recuperabile de la descoperire, dar una dintre surse a numit-o „unul dintre cele mai promiţătoare zăcăminte de gaze din regiunea Mării Negre", unde România şi Turcia dezvoltă deja depozite pe cont propriu”, notează Agerpres, citând agenția internațională de presă.

Potrivit acelorași surse, discuţiile sunt în stadiu iniţial, iar dezvoltarea zăcământului nu va începe înainte de încheierea războiului, au spus sursele.

Descoperirea gazelor ar putea însă, în cele din urmă, să sporească securitatea energetică a Europei, care a redus legăturile cu Rusia, şi subliniază potenţialul Mării Negre pentru noi descoperiri.

Reprezentanţii Naftogaz şi OMV Petrom nu au răspuns imediat solicitărilor de a face comentarii.

Studii seismice au fost efectuate parţial la zăcământ, care este în apropierea perimetrelor offshore ale României, iar datele 3D şi 2D sunt disponibile, potrivit uneia dintre surse. Ucraina caută să demareze discuţii între companii şi oficiali guvernamentali pentru a atrage tehnologie occidentală pentru extragerea gazelor din adâncurile mării, susţine sursa.

Ce anunța recent Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta, după întâlnirea cu preşedintele României, Nicuşor Dan, la Bucureşti, că cele două ţări au ca obiectiv explorarea în comun a proiectelor de extragere a gazelor din platoul Mării Negre. El nu a dat detalii suplimentare.

Înaintea războiului, Ucraina avea resurse aproape suficiente de gaze, dar a fost forţată să majoreze semnificativ importurile după ce atacurile ruseşti au afectat aproximativ jumătate din facilităţile sale de producţie.

Marea Neagră, crucială pentru transportul cerealelor, petrolului şi produselor petroliere, şi locul unde au loc proiectele de foraj în larg, este împărţită de Bulgaria, România, Georgia, Turcia şi Ucraina, precum şi Rusia via Crimeea.

Statele membre NATO Bulgaria, România şi Turcia au interceptat, în cei patru ani de când a început războiul, mine care pluteau în jurul rutelor comerciale şi energetice din Marea Neagră

OMV Petrom, al cărui acţionar majoritar este grupul austriac OMV AG, explorează perimetrul offshore Han Asparuh din zona bulgară a Mării Negre, iar în România dezvoltă Neptun Deep în parteneriat cu firma de stat Romgaz, iar producţia ar urma să înceapă în 2027, dublând producţia de gaze a ţării, care devine exportator net.