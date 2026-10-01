 Republica Moldova, reformă administrativă în forță. Dispar 32 de consilii raionale și rămân doar trei regiuni | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Republica Moldova, reformă administrativă în forță. Dispar 32 de consilii raionale și rămân doar trei regiuni

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cele 32 de consilii raionale din Republica Moldova urmează să fie lichidate în cadrul reformei administraţiei publice locale, iar din 2027, după următorul scrutin local, nivelul II al administraţiei va fi reprezentat de trei consilii regionale, cu sediile la Bălţi, Chişinău şi Cahul.

Stema Republicii Moldova
Republica Moldova Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Schimbarea va fi însoţită de o reducere semnificativă a aparatului administrativ. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat că structurile de nivelul II vor avea un aparat mult mai restrâns, însă autorităţile nu au precizat deocamdată ce se va întâmpla cu funcţionarii ale căror posturi vor fi eliminate în urma reformei, scrie News.

„O să fie o reducere semnificativă, inclusiv aparatul unei regiuni va fi cu mult mai restrâns comparativ cu un raion. Vrem să avem acolo profesionişti, nu un strat de intermediere între primărie, raion şi Guvern. Atât în administraţia centrală, cât şi cea locală are nevoie de buni profesionişti. (…) Majoritatea profesioniştilor de acolo cred că îşi vor găsi un loc de muncă. Odată cu aceste schimbări, primăriile vor avea nevoie de mai mulţi specialişti în achiziţii publice, în planificare, în elaborare de proiecte. În prezent, în administraţia publică locală activează 25 la sută din numărul total de funcţionari, 50% dintre ei au depăşit vârsta de pensionare”, a declarat Alexei Buzu.

Potrivit conceptului de reformă a administraţiei locale, cele trei regiuni, Nord, Sud şi Centru, urmează să aibă sediile administrative la Bălţi, Chişinău şi Cahul. Autorităţile estimează că în regiunea de nord vor fi incluse 11 raioane existente cu o populaţie de 514 mii de locuitori. De asemenea, numărul primăriilor în această regiune ar urma să scadă de la 306 la 81. Regiunea Centru, care va cuprinde 13 raioane cu o populaţie de 670 de mii de cetăţeni, urmează să aibă 96 de primării, faţă de 349 câte sunt în prezent. Regiunea Sud va avea o populaţie de 280 de mii de locuitori, urmând să fie împărţită în 48 de primării, faţă de 165 câte sunt în prezent. În viitoare regiune vor fi incluse şapte raioane.

„Nu vrem să înlocuim 32 de raioane cu trei regiuni. Rolul va fi diferit – se vor concentra pe subiecte de strategie, coordonare, dezvoltare regională şi proiecte mari. Să ajute primăriile să promoveze proiecte mari, să atragă finanţare. (…) Serviciile nu vor pleca din localităţi. Serviciul nu se mută, doar dacă am mutat centrul administrativ. Unele servicii vor trece la primării, altele vor fi gestionate central”, a precizat premierul Vasile Tofan.

Guvernul renunţă la raioane şi, în urma reformei administraţiei publice locale, vor fi create trei regiuni, ca unităţi administrative de nivelul al doilea. Este vorba despre regiunile Nord, Centru şi Sud. Chişinău şi Bălţi îşi vor păstra statutul actual de municipiu. De asemenea, raionul Taraclia urmează să fie reorganizat în municipiu, iar Găgăuzia îşi menţine statul de autonomie prevăzut de legislaţie.

Anterior, în luna aprilie, Guvernul anunţa în cadrul conceptului de reformare a administraţiei locale că va reduce numărul de raioane de la 32, cât sunt în prezent, până la 10. În cadrul reformei, Republica Moldova va rămâne, până la sfârşitul anului 2027, cu 292 de primării, faţă de aproape 900 în prezent.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan ar urma să fie audiat mâine la DNA Iași în dosarul afaceristului cu care s-a întâlnit în biroul de la Palatul Victoria – SURSE
gandul.ro
image
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
mediafax.ro
image
Gigi Becali a luat foc când a auzit de Șumudică. A anunțat deja pe cine invită la petrecerea de titlu a FCSB!
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
digi24.ro
image
Cursă ca în filme pentru „recuperarea” lui Cristiano Ronaldo » Selecționerul și președintele au gonit pe străzile din Copenhaga
gsp.ro
image
Cosmin Bodea a făcut infarct
digisport.ro
image
Ce soție de milionar a pus la bataie o geanta de 150.000 de euro pentru campania lui Codin Maticiuc? Emily Burghelea a sărit și ea în ajutor
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
"Îmi e foarte rău". Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă
observatornews.ro
image
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
prosport.ro
image
Elevii au liber luni, 5 octombrie. De ce nu se fac cursuri și ce semnificație are această zi
playtech.ro
image
„5 luni fără salariu!” A jucat la Rangers și a fost coleg cu Zielinski și Milik la naționala Poloniei, apoi a venit în România! Ce experiență incredibilă a trăit
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
După CINCI fete, la 57 de ani i s-a născut primul băiat: ”Îți poți imagina?”
digisport.ro
image
Pere cu sos caramel, un desert simplu și irezistibil
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini dureroase de la înmormântarea lui Gheorghe Moldovan. Mesajul de ADIO lăsat pentru fetiţe şi soţie
romaniatv.net
image
Dezvăluiri din celula lui Călin Georgescu! Anunțul soției sale, Cristela
mediaflux.ro
image
Business-ul românesc care a intrat pe piața din Polonia » Cât am plătit pe un produs cumpărat cu 2 lei la București
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Christa Pike a vorbit în timpul execuției sale eșuate. Ce a simțit în momentul administrării injecției letale: „Ar trebui să se întâmple asta?”
click.ro
image
Cine este pilotul care a evitat o posibilă tragedie la bordul unui avion Flydubai. A fost atacat de copilot
click.ro
image
Armina Andrei, furioasă după declarațiile lui Șerban Huidu: „Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Caligula profimedia 0785688702 jpg
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ileana Sărăroiu ar fi împlinit 90 de ani. A fost îngropată de vie? Gheorghe Turda: „Bârfe de babe de la poarta cimitirului”
image
Christa Pike a vorbit în timpul execuției sale eșuate. Ce a simțit în momentul administrării injecției letale: „Ar trebui să se întâmple asta?”

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului