 Bruxelles cere economii la energie înainte de iarnă. Problema României nu e consumul, ci că pierde curentul pe drum | adevarul.ro
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Analiză Bruxelles cere economii la energie înainte de iarnă. Problema României nu e consumul, ci că pierde curentul pe drum

Analize Adevărul
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Europa se pregătește pentru o iarnă dificilă: depozitele de gaze sunt umplute cu 12 puncte procentuale mai puțin decât în același moment al anului trecut, iar Bruxelles-ul le cere statelor membre să reducă consumul. Pentru România, experții în energie spun că problema nu e lipsa voinței populației - ci un sistem energetic care pierde enorm înainte ca energia să ajungă la consumator. „Problema nu este doar cât consumăm, ci cât pierdem", spune expertul Silviu Gresoi.

Colaj foto cu un contor de energie electrică și un stâlp de înaltă tensiun e
Comisia Europeană cere reducerea consumului de energie Foto: arhivă

Expertul în energie Silviu Gresoi consideră că România ar trebui să se concentreze mai întâi asupra modului în care este utilizată energia, nu doar asupra reducerii consumului populației.

„România ar trebui să prioritizeze reducerea pierderilor tehnice și comerciale din rețele, eficiența energetică a clădirilor, contorizarea inteligentă și managementul consumului în orele de vârf. În cazul iluminatului public, soluția este reglarea inteligentă a intensității, nu stingerea generalizată, care poate afecta siguranța cetățenilor. Problema nu este doar cât consumăm, ci cât pierdem, când consumăm și cât de eficient utilizăm energia disponibilă. Avem nevoie de măsuri cu impact cuantificabil, nu doar de economii vizibile pe termen scurt”, a declarat expertul în energie Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

În opinia sa, o eventuală reducere a consumului trebuie să fie însoțită de măsuri care să limiteze pierderile din infrastructura energetică și să mute o parte din consum în afara orelor de vârf.

Chisăliță: „Nu facem nimic”

Expertul în energie Dumitru Chisăliță este mult mai sceptic în privința unei reacții din partea populației la un eventual apel al autorităților.

„Nu facem nimic. Nu am făcut nimic nici la precedenta cerință a Uniunii Europene din anul 2022. Chiar dacă Guvernul o să facă un apel în sensul acesta, românii nu or să facă nimic”, a declarat Chisăliță pentru „Adevărul”.

Declarația vine în contextul în care Comisia Europeană le cere acum statelor membre să fie pregătite să reducă cererea de gaze și electricitate, dacă situația de pe piață o va impune.

În scrisoarea transmisă miniștrilor energiei, comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a recomandat guvernelor să ia în calcul măsuri care să susțină umplerea depozitelor de gaze sau să reducă cererea de gaze și electricitate atât timp cât va fi necesar.

UE nu anunță o penurie de gaze

Mesajul Bruxelles-ului vine pe fondul creșterii presiunilor asupra pieței europene de energie. Depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute în proporție de aproximativ 70%, cu 12 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Comisia Europeană a transmis însă că aprovizionarea cu gaze a Uniunii rămâne stabilă și că, în prezent, nu există un risc imediat pentru securitatea aprovizionării.

Situația este urmărită în special în perspectiva iernii, când consumul de gaze crește pe fondul necesarului de încălzire.

Comisia susține că Europa este mai bine pregătită decât în perioada crizei energetice din 2021-2022, datorită creșterii capacității de import de gaze naturale lichefiate, diversificării surselor de aprovizionare și reducerii consumului de gaze.

Germania, una dintre problemele pieței europene

Pregătirea pentru iarnă este însă diferită de la o țară la alta. Germania se află printre statele asupra cărora există presiuni mai mari, după ce nivelul gazelor din depozitele sale a rămas semnificativ sub cel din anii anteriori.

Germania deține o parte importantă din capacitatea europeană de stocare a gazelor, iar nivelul rezervelor sale are consecințe asupra întregii piețe europene.

Depozitele germane ajunseseră la aproximativ 47% din capacitate la jumătatea lunii trecute. Situația a alimentat dezbaterea privind necesitatea unor măsuri pentru accelerarea achizițiilor de gaze înainte de iarnă.

Berlinul a preferat ca refacerea rezervelor să rămână în principal responsabilitatea companiilor și traderilor, în timp ce alte state europene au recurs la intervenții mai directe pentru accelerarea umplerii depozitelor.

În paralel, evoluția pieței europene va fi urmărită în perioada următoare, în condițiile în care nivelul rezervelor de gaze și prețurile internaționale vor conta în pregătirea Europei pentru iarna 2026-2027.

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