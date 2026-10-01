 Vești bune pentru șoferi. CNAIR anunță ce se întâmplă cu TollRo după problemele de la lansare | adevarul.ro
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Vești bune pentru șoferi. CNAIR anunță ce se întâmplă cu TollRo după problemele de la lansare

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Noul sistem de tarifare rutieră TollRo a întâmpinat probleme încă din primele ore de funcționare, după lansarea din 1 octombrie. CNAIR anunță că o parte dintre defecțiuni au fost remediate, iar echipele tehnice continuă să lucreze la stabilizarea platformei.

CNAIR anunță ce se întâmplă cu TollRo după problemele de la lansare.
CNAIR anunță ce se întâmplă cu TollRo după problemele de la lansare. Foto: Arhivă

În primele 12 ore, TollRo a avut aproximativ 4 milioane de accesări, iar în sistem au fost înregistrați circa 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule. Au fost emise peste 45.000 de tichete de rută și efectuate mai mult de 60.000 de plăți.

CNAIR spune că au fost remediate problemele întâmpinate la plata cu cardul și au fost suplimentate capacitățile platformei, după perioadele de indisponibilitate provocate de numărul mare de accesări.

Au fost îmbunătățite și sistemele de transmitere a e-mailurilor de confirmare a conturilor.

În continuare sunt verificate interacțiunile dintre TollRo și sistemele externe, inclusiv cele ale RAR și DGPCI, precum și unele probleme legate de hărți și calcularea traseelor.

Peste 1.000 de solicitări de suport au fost înregistrate, mai mult de jumătate fiind deja soluționate. CNAIR verifică și tranzacțiile efectuate în perioada afectată și precizează că nicio plată nu se pierde.

Șoferii nu vor fi amendați pentru problemele tehnice

CNAIR anunță că utilizatorii nu vor fi sancționați dacă nu au putut efectua plata din cauza disfuncționalităților sistemului.

Protecția se aplică inclusiv celor care au încercat să își creeze contul, să își înregistreze vehiculul sau să cumpere TollRo, dar au fost împiedicați de problemele tehnice.

Obligația de plată rămâne însă în vigoare atunci când platforma funcționează și permite efectuarea tranzacției.

Prestatorul estimează că sistemul va fi complet stabilizat în cel mult 72 de ore de la lansare.

CNAIR le recomandă șoferilor să folosească doar platforma oficială și aplicația TollRo pentru efectuarea plăților și să păstreze dovezile tranzacțiilor până la finalizarea verificărilor.

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