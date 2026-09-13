 Alegeri în Suedia: exit‑polluri arată că stânga ar fi în frunte. Democrații, în scădere pentru prima dată de la intrarea în Parlament | adevarul.ro
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Alegeri în Suedia: exit‑polluri arată că stânga ar fi în frunte. Democrații, în scădere pentru prima dată de la intrarea în Parlament

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Primele exit‑polluri publicate la închiderea secțiilor de votare la alegerile parlamentare din Suedia arată că opoziția de stânga ar conduce în fața alianței dintre dreapta și extrema dreaptă, aceasta din urmă pierzând teren.

Magdalena Andersson, în mijlocul susținătorilor
Magdalena Andersson, în mijlocul susținătorilor Foto: FB Magdalena Andersson

La alegerile parlamentare de duminică, 13 septembrie, lupta s-a dat între blocul de centru-stânga, condus de social-democrata Magdalena Andersson, fost prim-ministru (2021-2022), şi Ulf Kristersson, actualul premier, care, în ciuda exit-pollurilor, speră să se menţină la putere împreună cu coaliţia sa de dreapta, susţinută de extrema dreaptă.

Potrivit sondajului realizat de televiziunea publică SVT, stânga ar obține 51,3% din voturi, în timp ce dreapta ar fi la 46,8% relatează AFP şi Reuters, citate de News.ro.

Partidul Democrații din Suedia (SD) ar înregistra o scădere pentru prima dată de la intrarea sa în Parlament, în 2010.

Un sondaj separat, realizat de TV4, confirmă același trend: formațiunile de centru‑stânga sunt în frunte. Rezultatele oficiale urmează să fie anunțate în câteva ore, iar autoritățile amintesc că exit‑pollurile nu sunt întotdeauna exacte.

În 2022, un sondaj indica victoria stângii, însă scrutinul a fost câștigat de coaliția de dreapta condusă de Ulf Kristersson, actualul premier.

O eventuală victorie a dreptei ar aduce pentru prima dată extrema dreaptă în guvern, SD fiind creditat cu 17,2% în sondajul SVT.

Reuters notează că mulți consideră acest scrutin un „referendum” asupra partidului, o formațiune cu „rădăcini în mișcarea neonazistă”, care ar putea influența direcția politică a țării.

Înaintea votului, opoziția de centru‑stânga avea un avantaj mic în sondaje, însă premierul Kristersson a recuperat teren în ultimele săptămâni, în timp ce Magdalena Andersson și social‑democrații au pierdut din susținere.

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