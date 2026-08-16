Suedia trimite în regiunea Kiev structuri de protecție pentru infrastructura energetică

Regiunea Kiev a primit peste 33 de tone de structuri de protecție destinate infrastructurii energetice, ca parte a unui ajutor oferit de Agenția suedeză pentru Protecție Civilă și Reziliență, MSB.

Potrivit Ministerului ucrainean al Energiei, materialele vor fi folosite pentru consolidarea obiectivelor energetice și pentru desfășurarea mai sigură a lucrărilor de reparații și reconstrucție.

Ajutorul are ca scop creșterea rezistenței infrastructurii energetice în cazul unor posibile atacuri și reducerea riscurilor pentru echipele care efectuează lucrări de intervenție și refacere.

„Luna trecută, din depozitele centrelor pentru asistență energetică de urgență ale Ministerului Energiei al Ucrainei au fost livrate în regiunea Kiev peste 33 de tone de ajutor umanitar oferit de Agenția suedeză pentru Protecție Civilă și Reziliență (MSB)”, a transmis ministerul.

Livrarea face parte din eforturile Ucrainei de a-și consolida infrastructura energetică înaintea sezonului rece, după ce atacurile rusești asupra instalațiilor de producere și distribuție a energiei au provocat în ultimii ani întreruperi și pagube semnificative.

Autoritățile ucrainene susțin că experiența ultimei ierni a evidențiat vulnerabilități majore în sistemul de protecție a infrastructurii. În aceste condiții, măsurile punctuale nu sunt suficiente, iar infrastructura trebuie adaptată pentru a putea funcționa într-un mediu afectat de atacuri repetate.

Discuția se mută astfel de la protejarea unor obiective individuale la construirea unui sistem energetic capabil să reziste unor lovituri de amploare și să permită restabilirea rapidă a alimentării cu energie.