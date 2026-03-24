Țara care vrea să expulzeze mai ușor imigranții care nu duc o „viață cinstită”. Proiect de lege prezentat de guvern

Guvernul suedez a prezentat marți un proiect de lege care prevede înăsprirea regulilor pentru imigranți, inclusiv retragerea permiselor de ședere și facilitarea expulzării pentru cei care nu duc o „viață cinstită”.

Executivul de dreapta condus de premierul Ulf Kristersson, ajuns la putere în 2022, continuă astfel seria reformelor promise în campania electorală, menite să limiteze imigrația. Noile măsuri ar urma să fie adoptate înaintea alegerilor legislative programate în septembrie, transmite AFP, citată de Agerpres.

Ministrul pentru migrație, Johan Forssell, a explicat că respectarea legilor nu este suficientă, fiind necesar și un comportament responsabil față de societate.

Potrivit acestuia, exemplele de „viață necinstită” includ:

- munca la negru

- neplata amenzilor sau a datoriilor

- nerespectarea deciziilor autorităților

- abuzul de sistemul de beneficii sociale

- obținerea permisului de ședere prin fraudă

„Dacă nu vă conformați regulilor sau abuzați de sistem (...) nu aveți dreptul să vă aflați aici”, a declarat ministrul.

Legături cu extremismul, un posibil criteriu

Autoritățile iau în calcul și aspecte legate de comportament și declarații publice. Ludvig Aspling, reprezentant al partidului Democrații din Suedia, care susține guvernul, a precizat că opiniile exprimate nu sunt, în sine, o dovadă, dar pot indica legături cu extremismul violent.

Astfel de conexiuni ar putea fi interpretate drept semne ale unor „carențe morale”, criteriu care ar putea cântări în decizia de retragere a dreptului de ședere.

Permise retrase și expulzări accelerate

Proiectul prevede și posibilitatea retragerii permisului de ședere în cazul în care un migrant este considerat o amenințare sau dacă se dovedește că a oferit informații false în procesul de aplicare.

Dacă legea va fi adoptată de Parlament, noile prevederi ar urma să intre în vigoare începând cu 13 iulie 2026.

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului suedez de a înăspri politica de imigrație, într-un context european marcat de dezbateri intense pe acest subiect.