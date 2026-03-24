Țara care vrea să expulzeze mai ușor imigranții care nu duc o „viață cinstită”. Proiect de lege prezentat de guvern

Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Guvernul suedez a prezentat marți un proiect de lege care prevede înăsprirea regulilor pentru imigranți, inclusiv retragerea permiselor de ședere și facilitarea expulzării pentru cei care nu duc o „viață cinstită”.

Premierul suedez Ulf Kristersson. FOTO: EPA-EFE
Premierul suedez Ulf Kristersson. FOTO: EPA-EFE

Executivul de dreapta condus de premierul Ulf Kristersson, ajuns la putere în 2022, continuă astfel seria reformelor promise în campania electorală, menite să limiteze imigrația. Noile măsuri ar urma să fie adoptate înaintea alegerilor legislative programate în septembrie, transmite AFP, citată de Agerpres.

Ministrul pentru migrație, Johan Forssell, a explicat că respectarea legilor nu este suficientă, fiind necesar și un comportament responsabil față de societate.

Potrivit acestuia, exemplele de „viață necinstită” includ:

- munca la negru

- neplata amenzilor sau a datoriilor

- nerespectarea deciziilor autorităților

- abuzul de sistemul de beneficii sociale

- obținerea permisului de ședere prin fraudă

„Dacă nu vă conformați regulilor sau abuzați de sistem (...) nu aveți dreptul să vă aflați aici”, a declarat ministrul.

Legături cu extremismul, un posibil criteriu

Autoritățile iau în calcul și aspecte legate de comportament și declarații publice. Ludvig Aspling, reprezentant al partidului Democrații din Suedia, care susține guvernul, a precizat că opiniile exprimate nu sunt, în sine, o dovadă, dar pot indica legături cu extremismul violent.

Astfel de conexiuni ar putea fi interpretate drept semne ale unor „carențe morale”, criteriu care ar putea cântări în decizia de retragere a dreptului de ședere.

Permise retrase și expulzări accelerate

Proiectul prevede și posibilitatea retragerii permisului de ședere în cazul în care un migrant este considerat o amenințare sau dacă se dovedește că a oferit informații false în procesul de aplicare.

Dacă legea va fi adoptată de Parlament, noile prevederi ar urma să intre în vigoare începând cu 13 iulie 2026.

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului suedez de a înăspri politica de imigrație, într-un context european marcat de dezbateri intense pe acest subiect.

Top articole

image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro
stirileprotv.ro
image
Cum poziționezi antenele router-ului Wi-Fi pentru a avea cel mai rapid internet. Puțini știu trucul simplu
gandul.ro
image
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
mediafax.ro
image
AVC-ul, prevenit printr-o injecție? Descoperirea care ar putea salva mii de români de boala ce ucide jumătate din populație. Medic: ”E o soluție ingenioasă, practică”
fanatik.ro
image
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
libertatea.ro
image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
”NU” pentru FRF înainte de Turcia - România. Gică Popescu anunță: ”Hagi s-a răzgândit”
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
observatornews.ro
image
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
cancan.ro
image
Casa de Pensii face o bucurie pensionarilor de Paște. Pensiile, virate cu 4 zile mai devreme. Care e motivul?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
prosport.ro
image
Cât timp eşti asigurat medical după ce ai fost concediat sau ţi-ai dat demisia. Cât te protejează legea din România
playtech.ro
image
Generaţia de Aur, invitată la antrenamentul oficial înainte de Turcia – România! Ce decizie au luat Hagi şi Popescu: „E cel mai bine aşa!” Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat transferul la FCSB
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Incredibil cine a intervenit înaintea medicilor, după ce băiețelul de 5 ani a căzut de la etajul opt, în București: „El a luat pulsul”
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Fără cuvinte! Cum arată vila de 20 de milioane $ a Anastasiei Soare din Beverly Hills! Arată exact ca în filme. Luxul este la el acasă. Românca are vecini doar vedete! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când are loc trecerea la ora de vară în 2026. Ziua în care se dau ceasurile înainte
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Imperiul Cojoc: ce se ascunde în spatele divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Adevărul despre familia campionului mondial la dans sportiv
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Jeremy Meeks foto Instagram jpg
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Click!

image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

OK! Magazine

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii