Europa devine o forță a energiei verzi. Proiectele de 552 GW din regiunea mediteraneeană depășesc capacitatea planificată a SUA

Cu investiții de peste 682 de miliarde de euro în energia verde, unul dintre leagănele civilizației tinde să devină o forță energetică de prim rang la nivel mondial. Este vorba despre regiunea mediteraneeană, a cărei capacitate energetică ar putea depăși chiar și capacitatea planificată a Statelor Unite.

Investițiile în energie regenerabilă dau roade în Mediterana Foto: pixabay

O regiune a Europei are un potențial energetic considerabil, care depășește întreaga capacitate planificată a Statelor Unite pentru toate formele de producere a energiei, potrivit rapoartelor. Este vorba despre regiunea Mării Mediterane, unde Spania conduce detașat. În ultimii ani, statele mediteraneene au făcut investiții masive în proiecte eoliene și solare de mare capacitate. Deși încă nu ating nivelul planificat, aceste investiții oferă o speranță într-o lume marcată de temeri privind securitatea energetică și de preocupări pentru reducerea impactului asupra mediului.

Peste 552 GW de energie solară și eoliană într-un vechi leagăn al civilizației

Teama unei crize energetice planează asupra întregului glob. Este o realitate generată de fenomene climatice extreme, tensiuni geopolitice și probleme structurale ale sistemelor de producție. În plus, sursele convenționale de energie sunt poluante, ceea ce impune găsirea unor soluții ecologice.

În Europa, situația este delicată. Piețe energetice importante, precum Germania și Franța, se confruntă cu prețuri foarte ridicate la energie, din cauza mai multor factori, printre care anii de secetă severă și scăderea producției nucleare. Tensiunile geopolitice au provocat, de asemenea, scumpiri bruște ale combustibililor fosili, punând presiune asupra facturilor consumatorilor și determinând Comisia Europeană să adopte măsuri rapide de sprijin și de flexibilitate fiscală pentru consolidarea securității energetice.

Deși există un impuls puternic pentru accelerarea independenței energetice prin folosirea surselor regenerabile și prin măsuri de eficiență, vulnerabilitățile pe termen scurt mențin vie teama unei crize prelungite.

Speranța pentru Bătrânul Continent vine chiar dintr-un leagăn al civilizației europene. Este vorba despre zona Mediteranei, pe ale cărei țărmuri s-au dezvoltat civilizații importante. Aici, europenii au identificat una dintre cheile independenței energetice: sursele regenerabile, în special energia solară și cea eoliană. Pentru viitor, există și planuri privind folosirea forței valurilor pentru producerea energiei sustenabile.

Specialiștii afirmă că zona mediteraneeană are un potențial considerabil de a deveni o putere în domeniul energiei verzi.

Un nou raport realizat de Global Energy Monitor arată că guvernele țărilor din această regiune au implementat "politici, programe și strategii ambițioase pentru tranziția energetică". O analiză bazată pe datele din Global Integrated Power Tracker indică pentru regiune o capacitate estimată la 552 GW, provenită numai din proiecte eoliene și solare. Este vorba despre instalații de mare capacitate aflate fie în funcțiune, fie în curs de dezvoltare.

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Regiunea mediteraneeană depășește SUA la capacitatea planificată

Compararea datelor din rapoarte și analize arată că cei 552 GW estimați din surse regenerabile plasează zona mediteraneeană înaintea Statelor Unite în ceea ce privește capacitatea planificată.

Potrivit datelor citate, capacitatea planificată a Statelor Unite pentru toate formele de producere a energiei este de 548,3 GW, cu 3,7 GW mai mică decât cea a proiectelor eoliene și solare din regiunea mediteraneeană. Comparația capătă relevanță și în perspectiva summitului climatic al ONU care va avea loc în Turcia.

Se estimează că două treimi dintre instalațiile eoliene și solare planificate în bazinul Mediteranei, însumând 361,3 GW, ar putea furniza energie în rețea până în 2030. Astfel, capacitatea operațională a regiunii din surse regenerabile ar urma să crească cu 43%.

Statele din zona Mediteranei au investit peste 682 de miliarde de euro în dezvoltarea acestor capacități eoliene și solare.

Spania și Egiptul, lideri în energia solară și eoliană

Țările mediteraneene care se remarcă prin progresele înregistrate în domeniul energiei eoliene și solare sunt Spania, în Europa, și Egiptul, în nordul Africii.

Spania s-a impus ca lider european în domeniul energiei regenerabile, prin dezvoltarea unor instalații solare de mare capacitate. Mai precis, ocupă primul loc la energia solară, cu o capacitate de peste 108 GW, și locul al treilea la energia eoliană, cu peste 56 GW.

În 2025, 75% din electricitatea produsă în Spania a provenit din surse curate. Investițiile în energia solară și eoliană i-au ajutat pe spanioli să-și reducă cheltuielile cu electricitatea. Economia s-a ridicat la aproximativ 10 euro pe lună pentru fiecare factură.

"Spania a rupt legătura păguboasă dintre prețurile energiei electrice și combustibilii fosili volatili, lucru pe care vecinii săi europeni sunt disperați să îl realizeze", a declarat pentru Euronews dr. Chris Rosslowe, analist principal în cadrul organizației de analiză energetică Ember.

În pofida penei majore de curent din 28 aprilie 2025, spaniolii sunt convinși că pot preveni o criză energetică prin folosirea surselor regenerabile.

Pe celălalt țărm al Mediteranei, Egiptul conduce clasamentul nord-african al capacităților de producere a energiei verzi. Proiectele eoliene și solare ale țării însumează 100 GW.

În clasamentul regional, Egiptul este urmat de Grecia, Italia, Maroc, Franța și Sahara Occidentală.