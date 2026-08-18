 China nu a putut folosi o cantitate de energie solară care ar fi putut alimenta Mexicul timp de un an. Rețelele au ajuns la limită | adevarul.ro
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China nu a putut folosi o cantitate de energie solară care ar fi putut alimenta Mexicul timp de un an. Rețelele au ajuns la limită

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În primele șase luni din 2026, China a respins o cantitate de energie curată suficientă pentru a alimenta Mexicul timp de un an, pe măsură ce rețelele sale electrice au atins limitele capacității, în timp ce rețelele din multe alte țări, precum Australia și Japonia, nu au reușit nici ele să țină pasul cu ritmul accelerat de extindere a surselor regenerabile de energie.

Fermă solară în China
Fermă solară în China FOTO: Arhivă

Restricțiile, adică respingerea preventivă a energiei eoliene sau solare din cauza atingerii capacității maxime a rețelei, se conturează ca o provocare din ce în ce mai mare pentru energiile regenerabile la nivel global și subliniază dependența continuă de combustibilii fosili

China, cel mai mare producător mondial de energie solară, a respins 360 de terawați-oră (TWh) de energie curată în perioada ianuarie-iunie, în creștere cu 49% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit unui raport publicat luna aceasta de Global Energy Monitor (GEM) și de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA).

Estimările raportului privind reducerile depășesc cu mult cifrele furnizate de guvernul chinez.

Infrastructura de transport insuficientă și contractele de furnizare care garantează funcționarea centralelor electrice pe cărbune nou construite în China impun respingerea producției abundente de energie regenerabilă, afirmă analiștii, scrie Reuters.

„Restricțiile din China sunt de natură structurală, nu reprezintă un blocaj temporar. Ne așteptăm ca presiunea exercitată de aceste restricții să continue pe tot parcursul acestui deceniu”, a declarat Yuan Ren, analist la firma de consultanță Wood Mackenzie.

Restricțiile, alături de o nouă politică care elimină prețul fix garantat pentru energiile regenerabile, au contribuit la o scădere de 66% a noilor instalații solare în acest an în China. În același timp, se preconizează că producția de energie electrică pe bază de cărbune din China va crește din nou în acest an, inversând un declin înregistrat pentru prima dată în ultimul deceniu.

Restricțiile afectează investițiile în energia regenerabilă

Administrația Națională a Energiei din China, care a încetat în martie să mai publice date lunare privind restricțiile pe provincii, a declarat într-un comunicat luna trecută că 8,6% din producția solară a țării și 9,1% din producția eoliană au fost restricționate în prima jumătate a anului 2026.

Însă GEM și CREA estimează că China a respins 26,1% din producția totală de energie eoliană și solară în cele șase luni până în iunie, folosind date ajustate în funcție de condițiile meteorologice pentru a ține cont de restricțiile ne raportate.

Pe fondul agravării limitărilor de producție, este din ce în ce mai dificil „să se realizeze o evaluare prealabilă a viabilității financiare a proiectelor”, a declarat Shawn Shuwei Zhang, economist-șef la firma de consultanță Draworld Environment Institute, cu sediul în Beijing.

Investițiile în energie curată se îndreaptă deja de la proiectele solare independente către soluțiile de tip „energie solară plus stocare”, pentru a reduce expunerea la limitările de producție, a spus Ren de la Wood Mackenzie.

Creșterea limitărilor de producție la nivel global

Creșterea limitărilor de producție se extinde dincolo de China, către restul regiunii Asia-Pacific și Europa.

Pe Piața Națională de Energie Electrică din Australia, limitările de livrare au crescut cu 37%, ajungând la 2,93 TWh, adică 7% din producția eoliană și solară, în prima jumătate a anului 2026, în timp ce rețeaua din Japonia a respins 2,35 TWh — o creștere de 34% care reprezintă 4% din producția de energie regenerabilă, conform datelor furnizate de piețele de energie electrică din aceste țări.

India, al treilea producător mondial de energie solară, a limitat 8,13 TWh de energie solară în trimestrul încheiat în iunie, a declarat ministrul energiei regenerabile al țării. Aceasta reprezintă 14% din producția sa de energie solară în cele trei luni până în iunie, conform datelor rețelei.

În comparație cu limitarea producției de energie regenerabilă din trimestrul martie, care a fost de 0,47 TWh și a inclus atât energia solară, cât și cea eoliană, potrivit grupului de reflecție din domeniul energetic Ember. Producția de energie solară din India este, însă, de obicei mult mai mare în trimestrul iunie, ceea ce înseamnă că și limitările vor fi mai mari.

Implementarea eficientă și extinderea imediată a capacităților de stocare prin baterii ar putea contribui la stoparea reducerilor la nivel global, a declarat Kostantsa Rangelova, analist la Ember, adăugând că Bulgaria și Chile au oferit modele eficiente care ar putea fi urmate.

„Chile a adăugat 4 GWh de baterii în 2025, mai mult decât dublându-și capacitatea instalată. Cea mai mare parte a acestei noi capacități de stocare a fost amplasată în același loc cu centralele solare, contribuind la reducerea restricțiilor”, a spus Rangelova.

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