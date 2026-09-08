 Centrale electrice pe balcoane. Cât costă un astfel de sistem și câtă energie produce | adevarul.ro
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Centrale electrice pe balcoane. Cât costă un astfel de sistem și câtă energie produce

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Peste un milion de gospodării din Germania folosesc deja instalații solare montate pe balcon, o soluție destinată în special chiriașilor care nu au acces la acoperișuri pentru instalarea unor sisteme fotovoltaice clasice. Echipamentele pot costa aproximativ 500 de euro și sunt concepute pentru a fi conectate direct la o priză obișnuită.

Germania își pune centrale electrice pe balcoane.
Germania își pune centrale electrice pe balcoane. Foto: Arhivă

Sistemele, cunoscute în Germania sub denumirea de Balkonkraftwerk, adică „centrală electrică de balcon”, au devenit una dintre cele mai populare forme de producție individuală de energie solară din țară, notează Space Daily. 

Un kit standard include unul sau două panouri fotovoltaice, un invertor și cablurile necesare. Panourile sunt fixate de balustrada balconului, iar energia produsă poate fi folosită pentru alimentarea aparatelor electrice din locuință.

Potrivit datelor oficiale citate de Space Daily, registrul german depășise pragul de un milion de astfel de instalații până la jumătatea anului 2025. Estimările provenite din comunitățile utilizatorilor sugerează însă că numărul real al sistemelor comercializate ar putea fi mai mare.

De ce au devenit atât de populare în Germania

Succesul acestor instalații este legat în mare parte de specificul pieței imobiliare germane. Aproximativ 55% dintre gospodăriile din Germania locuiesc în chirie, cea mai ridicată proporție din Uniunea Europeană.

Pentru un chiriaș, instalarea unui sistem fotovoltaic tradițional poate fi dificilă. Acoperișul aparține proprietarului, iar modificările permanente ale clădirii pot necesita aprobări și investiții pe care chiriașul nu este dispus să le facă.

Balconul reprezintă însă un spațiu pe care acesta îl poate utiliza mult mai ușor. În ultimii ani, legislația germană a fost modificată pentru a facilita instalarea sistemelor fotovoltaice de mici dimensiuni.

În urma reformelor introduse prin pachetul legislativ Solarpaket din 2024, procedurile pentru aceste instalații au fost simplificate. Înregistrarea se face online, iar proprietarii și asociațiile de proprietari au posibilități mai limitate de a împiedica instalarea panourilor în anumite condiții.

Un alt avantaj este mobilitatea. Atunci când chiriașul schimbă locuința, sistemul poate fi demontat și mutat pe un alt balcon.

Câtă energie poate produce un sistem de balcon

Una dintre principalele limite este puterea pe care instalația o poate furniza în locuință. Pentru aceste sisteme, limita este de 800 de wați la nivelul invertorului.

Panourile pot avea însă o putere instalată mai mare, de până la aproximativ 2.000 de wați-peak, astfel încât să poată produce mai multă energie în condiții mai puțin favorabile.

Un sistem obișnuit poate genera între 600 și 900 de kilowați-oră pe an, în funcție de orientarea balconului, condițiile meteo și caracteristicile panourilor.

Pentru o gospodărie mică, energia produsă poate reduce factura cu aproximativ 10-25%. În același timp, fiecare instalație poate contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu circa 300 de kilograme anual.

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La nivel individual, cantitățile sunt relativ mici. Înmulțite însă cu peste un milion de instalații, acestea încep să aibă un impact semnificativ asupra producției descentralizate de energie.

Panourile și bateriile, combinația tot mai populară

Un dezavantaj al sistemelor simple este că produc cea mai mare cantitate de energie în timpul zilei, atunci când consumul gospodăriei poate fi redus.

Surplusul poate ajunge în rețea, însă proprietarul nu este, în mod obișnuit, plătit pentru energia injectată în acest mod. Din acest motiv, bateriile de mici dimensiuni devin tot mai populare.

Potrivit estimărilor citate în material, bateriile sunt deja incluse în aproximativ un sfert dintre kiturile noi. Ele permit stocarea energiei produse în timpul zilei pentru a fi folosită ulterior, inclusiv seara.

Există însă și limite evidente. Orientarea balconului are un rol important, iar un sistem amplasat pe partea nordică a unei clădiri va produce semnificativ mai puțină energie decât unul expus favorabil la soare.

În plus, instalațiile care includ baterii pot intra sub reguli diferite față de sistemele solare simple conectate la priză.

Energia solară ajunge la nivelul balconului

Germania a combinat astfel costurile ridicate ale energiei electrice cu simplificarea procedurilor și cu stimulente locale pentru a face energia solară accesibilă și celor care nu dețin o casă.

În unele orașe, subvențiile pentru asemenea sisteme au ajuns la câteva sute de euro, în timp ce echipamentele sunt disponibile în magazine și supermarketuri.

Fenomenul are și o componentă simbolică. În loc ca energia solară să fie asociată exclusiv cu parcuri fotovoltaice de mari dimensiuni sau cu panouri instalate pe acoperișuri, producția de electricitate devine vizibilă în spațiile locuite de zi cu zi.

Pentru milioane de chiriași, balconul poate reprezenta astfel prima ocazie de a produce singuri o parte din energia pe care o consumă.

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