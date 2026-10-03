„Simplul fapt de a zâmbi poate dubla bacșișul”. Trucurile chelnerilor care îi fac pe clienți să lase mai mult

Un zâmbet sincer, prezentarea pe nume sau o mică atenție din partea casei pot crește bacșișul lăsat de clienți. Studiile au analizat cât de mult contează aceste gesturi, iar chelnerii au și alte trucuri prin care încearcă să facă o impresie bună la masă.

Un zâmbet sincer poate aduce un bacșiș generos. Foto: @drazen_zigic / Drazen Zigic

Bacșișul, un gest de mulțumire în bani pentru serviciile primite, reprezintă o sursă importantă de venit pentru mulți angajați din HoReCa. Clienții nu sunt însă obligați să îl lase, nici atunci când pe nota de plată sau pe ecranul terminalului le sunt sugerate anumite procente.

Bacșișul, „normalitate” și motiv de controverse pentru mulți români

Mulți români se plâng pe rețelele sociale de experiențele din restaurante, unde sunt invitați să lase bacșiș chiar și atunci când nu sunt pe deplin mulțumiți de servicii.

„Bacșișul s-a transformat într-o normalitate! Acesta nu mai este văzut ca o recompensă pentru o prestație excepțională. Prestatorii de servicii devin deranjați când nu primesc bacșiș, iar atunci când lași bacșiș, nici măcar nu simți din partea lor o mulțumire sinceră, în majoritatea cazurilor nici măcar un «mulțumesc»”, s-a plâns un participant la o discuție de pe Reddit.

Altcineva consideră că servirea este deja inclusă în prețul plătit la restaurant, iar bacșișul ar trebui să răsplătească un efort în plus.

„Bacșișul era o formă de răsplătire pentru ceva extra. Am fost în Heraklion, la un restaurant mic care nu avea decât meniu în greacă. Chelnerița, care era fiica proprietarului, ne-a explicat fiecare fel în parte, ne-a făcut recomandări și ne-a sfătuit ce să nu luăm și cât să luăm, ca să nu fie risipă”, a relatat un alt internaut.

Unii români își amintesc și reacțiile ospătarilor la bacșișurile pe care le-au considerat prea mici.

„Am avut și eu o seară cu colegii la Master: bere, cocktailuri, unele fete au comandat sushi. Nimic exagerat, dar, fiind mulți oameni, s-a ajuns pe la 700 de lei. Las eu de la mine 40 de lei. O aud pe ospătăriță: «Păi da, dar nu e 10%!» — cu un ton scârbit. I-am zis: atât s-a adunat, dar avea o scârbă pe față. Cine dracu’ se plânge la 40 de lei bacșiș?”, a povestit un internaut.

Un alt client a relatat că a plecat dezamăgit dintr-un restaurant după o remarcă a ospătarului.

„La o masă de patru persoane, las bacșiș 30 de lei, puțin sub 10% din ce s-a consumat. Chelnerul face o glumă: «Se pare că nu prea v-a plăcut la noi». Îmi venea să-i iau banii din mână”, a notat acesta.

Alți români spun că nu vor să ofere bacșiș atunci când ospătarii nu cunosc meniul, îi lasă să aștepte prea mult sau îi tratează cu dispreț.

Metode care pot încuraja clienții să lase bacșiș

Bacșișul nu este garantat, chiar dacă ospătarul oferă servicii bune. Totuși, câteva gesturi pot crește șansele ca un client să lase bani în plus față de nota de plată. Stephanie Coward, directoare pentru managementul capitalului uman la compania britanică de software IRIS, a prezentat într-un articol șapte abordări pentru ospătari și barmani.

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Prima este crearea unei legături personale cu cei de la masă.

„Întâmpină-i, prezintă-te și spune-le că te vei ocupa de ei pe parcursul serii. Când vorbești cu ei, folosește un limbaj corporal deschis, care să arate că îi asculți și că nu te grăbești să treci la alte mese sau sarcini. Clienții apreciază când simt că nevoile lor sunt îndeplinite și adesea răspund lăsând un bacșiș suplimentar”, notează ea.

În cazul clienților care revin în local, adresarea pe nume îi poate face să se simtă cunoscuți și apreciați. Potrivit lui Coward, acest gest simplu poate contribui la o relație mai apropiată între client și ospătar.

Cunoașterea meniului îi ajută pe chelneri să răspundă la întrebări și să facă recomandări potrivite. Sugestiile ar trebui să țină cont de preferințele clienților, nu doar de prețul preparatelor.

„Încearcă să le sugerezi un fel de mâncare sau o băutură care crezi că le-ar plăcea, nu să alegi pur și simplu cel mai scump produs din meniu”, recomandă autoarea.

Repetarea comenzii îi arată clientului că a fost ascultat și poate preveni neînțelegerile înainte ca mâncarea să ajungă la masă. Coward consideră că această confirmare îi poate da clientului încrederea că va primi ceea ce a cerut.

Un compliment discret, de exemplu despre alegerea unui preparat, poate contribui la o atmosferă plăcută.

„Să le spui «Excelentă alegere» sau «Îmi place mult preparatul acesta» îi poate face să se simtă bine în legătură cu ce au comandat”, notează Coward.

O garnitură sau un desert mic oferit din partea casei, dacă regulile localului permit, îl poate face pe client să se simtă special. „Clienții apreciază să se simtă speciali și adesea întorc gestul lăsând bacșiș la finalul mesei”, adaugă autoarea.

Servirea mai multor grupuri mici poate oferi mai multe ocazii de a primi bacșiș decât servirea unei singure mese numeroase, care solicită mai mult timp și poate lăsa un singur bacșiș la comun.

„Nu poți alege întotdeauna ce mese primești, dar astfel ai mai multe ocazii de a obține bacșiș. Indiferent însă câte mese servești și câte persoane sunt la fiecare, încearcă să îi faci pe clienți să se simtă speciali”, afirmă autoarea.

Gesturile care atrag bacșișuri

Unele gesturi aparent mărunte au fost analizate în experimente desfășurate în restaurante și baruri. BBC Future relata că, într-un bar din Seattle, ospătarii care zâmbeau sincer au primit bacșișuri de peste două ori mai mari. Într-un alt experiment, ospătarii care se prezentau pe nume au primit, în medie, bacșișuri de 23%, față de 15% pentru cei care nu o făceau.

„Simplul fapt de a zâmbi putea mai mult decât dubla bacșișul — cu condiția ca zâmbetul să pară sincer”, nota Claudia Hammond într-un articol publicat de BBC Future.

Un mesaj de mulțumire sau un desen pe nota de plată au avut efect în cazul ospătărițelor, iar forma farfurioarei pe care era adusă nota a contat într-un alt experiment.

„Farfurioarele în formă de inimă au adus bacșișuri mai mari decât cele rotunde sau pătrate”, arăta publicația.

Ea menționa și un studiu dintr-un bar francez unde aproape 25% dintre clienți au lăsat bacșiș când ospătărița i-a atins ușor pe braț, față de 10% în celelalte cazuri.