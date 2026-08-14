Panourile fotovoltaice au produs jumătate din energia României. Producție record echivalentă cu patru reactoare nucleare

Energia solară a devenit vineri principala sursă de electricitate a României, asigurând peste 50% din producția națională, la doar o zi după oprirea Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării.

În jurul prânzului centralele fotovoltaice produceau aproape 2.900 MW, un nivel comparabil cu puterea a patru reactoare similare celor de la Cernavodă, potrivit Antena 3 CNN.

La ora 12:00, energia solară furniza 2.886 MW, reprezentând 52,15% din totalul producției naționale de electricitate, care se ridica la 5.483 MW, arată datele Transelectrica.

Pe parcursul zilei, fotovoltaicele au rămas principala sursă de energie din sistem. La ora 15:00, deși producția solară coborâse la 2.793 MW, aceasta continua să acopere peste jumătate din producția internă de electricitate. Restul energiei provenea în principal din hidrocarburi, cărbune, eolian și hidrocentrale.

Creșterea puternică a producției fotovoltaice a compensat lipsa energiei nucleare din Sistemul Energetic Național, după ce reactorul 2 de la Cernavodă a fost scos din funcțiune. În momentul de vârf al producției solare, contribuția energiei nucleare era zero.

„Avem peste 350.000 de prosumatori. Doar o treime au baterii de stocare”

Amintim că premierul interimar Ilie Bolojan a transmis vineri că sistemul energetic rămâne stabil, în pofida opririi reactorului nuclear. Potrivit acestuia, deficitul de aproximativ 650 MW a fost compensat prin producție din surse hidro, eoliene și pe cărbune, dar și prin importuri de energie.

„Ceea ce se întâmplă în această perioadă în sistemul energetic este și efectul lipsei unei strategii energetice, al investițiilor amânate și al unor decizii care nu au fost luate la timp. În afară de a răspunde situațiilor de criză, trebuie să rezolvăm problemele de fond. Pentru asta este nevoie de investiții serioase, politici stabile și o înțelegere politică menținută câțiva ani, indiferent cine se află la guvernare”, a scris premierul, ulterior, într-o postare pe Facebook.

Prosumatorii existenți trebuie stimulați să își crească autoconsumul și să investească în baterii, a mai spus Ilie Bolojan:

„Avem peste 350.000 de prosumatori. Doar o treime au baterii de stocare. Un sistem de tarifare dinamic și cofinanțarea instalării de baterii va crește rapid numărul celor care-și vor completa sistemul”.

Tot vineri, șeful Executivului a anunțat constituirea unui grup interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, investiție considerată esențială pentru asigurarea debitului de apă necesar funcționării în condiții normale a centralei de la Cernavodă.