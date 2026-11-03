Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului în SUA? Ghid explicativ

Pe 3 noiembrie, americanii decid ce partid va controla Congresul SUA în a doua jumătate a mandatului lui Donald Trump. Aproximativ 210 milioane de alegători înscriși vor decide câtă putere va mai avea Donald Trump până la finalul mandatului de președinte.

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial stabilesc componența Congresului Foto: Shutterstock

Trump nu se află pe buletinul de vot, dar controlul Congresului este în joc. Format din Camera Reprezentanților și Senat, Congresul adoptă legile țării și controlează cheltuielile federale.

Ce se întâmplă la alegerile de la jumătatea mandatului?

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, cunoscute drept „midterms“, stabilesc componența Congresului. Ele sunt considerate în general un referendum asupra performanței președintelui în funcție.

Din 1946, partidul președintelui a pierdut în medie 26,5 locuri în Camera Reprezentanților și câteva în Senat la acest tip de scrutin, potrivit lui Todd Belt, profesor de management politic la Universitatea George Washington, citat de aljazeera.com.

Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de locuri din Senat sunt supuse votului. Printre ele se numără alegeri speciale în statele Florida și Ohio, pentru locurile rămase vacante după plecarea secretarului de stat Marco Rubio și a vicepreședintelui JD Vance. În 36 de state se aleg și guvernatorii.

Alegătorii vor desemna, de asemenea, legislativele statale și oficialii locali.

Nadia Brown, profesoară de științe politice la Universitatea Georgetown, spune că, deși alegerile naționale primesc cea mai mare atenție, „este important să ne amintim că politica locală este locul în care majoritatea americanilor intră în contact cu administrația“.

Ea adaugă că „propunerile locale sau referendumurile de pe buletinele de vot sunt cele care vor influența viața de zi cu zi a oamenilor“.

Ce se joacă în Camera Reprezentanților și în Senat?

Republicanii dețin majoritatea în ambele camere. Pierderea uneia dintre ele ar oferi democraților puterea de a bloca legi și de a lansa anchete împotriva administrației Trump.

Democrații au nevoie de încă trei locuri în Cameră și patru în Senat pentru a obține controlul. O egalitate de 50-50 în Senat ar lăsa controlul în mâinile republicanilor, deoarece Vance poate tranșa în caz de balotaj.

Belt afirmă că o victorie democrată ar putea limita semnificativ capacitatea lui Trump de a-și pune în aplicare agenda internă.

„Dacă democrații obțin controlul unei camere, toate proiectele de lege care nu țin de finanțarea guvernului vor fi blocate“, a declarat el pentru Al Jazeera.

Cum funcționează alegerile pentru Camera Reprezentanților?

Camera Reprezentanților este camera inferioară a Congresului SUA.

Cei 435 de membri reprezintă fiecare câte un district local și au mandate de doi ani, astfel că toate locurile sunt disputate la fiecare două cicluri electorale.

Locurile sunt repartizate între state în funcție de populație, pe baza recensământului organizat o dată la zece ani. California, cel mai populat stat, are 52 de locuri, în timp ce cele mai puțin populate, precum Wyoming și Vermont, au câte unul.

Pentru majoritate sunt necesare 218 locuri.

În prezent, republicanii controlează Camera cu 218 locuri, față de 214 ale democraților, iar un independent s-a alăturat republicanilor. Alte două locuri sunt vacante, câte unul fiind deținut anterior de fiecare partid.

Noua Cameră va depune jurământul pe 3 ianuarie 2027.

Cursele de urmărit în Cameră

Fiecare district alege un reprezentant, iar partidul care câștigă 218 locuri preia controlul, așa că și câteva victorii la limită în districte strânse pot decide majoritatea.

Belt estimează că aproximativ 35 de curse ar putea hotărî majoritatea. El anticipează că democrații ar putea câștiga circa 15 locuri, în ciuda redistribuirii districtelor făcute de republicani, care, în opinia lui, le-a oferit acestora un avantaj în încă nouă districte.

„Oamenii votează, în general, pe listă completă, adică pentru toți candidații unui singur partid, deci probabil că acest lucru va afecta și cursele de pe restul buletinului“, a spus el.

Un district „pendulă“ este unul pe care oricare dintre partide îl poate câștiga în mod realist.

Cum funcționează alegerile pentru Senat?

Senatul este camera superioară a Congresului SUA.

Cei 100 de membri, câte doi din fiecare stat, indiferent de populație, sunt aleși la nivel de stat pentru mandate de șase ani. Aproximativ o treime dintre locuri se reînnoiesc la fiecare două cicluri electorale.

Anul acesta se dispută 33 de locuri în alegeri obișnuite, plus alegerile speciale din Florida și Ohio. Acestea două vor stabili cine ocupă pentru ultimii doi ani locurile deținute anterior de Marco Rubio și de JD Vance.

Dintre cele 35 de locuri aflate în joc, republicanii dețin 22, iar democrații 13.

În prezent, republicanii au 53 de senatori. Democrații au 45, la care se adaugă doi independenți care votează cu ei, ceea ce înseamnă 47 de voturi pentru blocul democrat.

Democrații au nevoie de un câștig net de patru locuri pentru a ajunge la 51 și a prelua controlul. Republicanii îl păstrează cu 50, deoarece vicepreședintele Vance poate departaja voturile.

Noul Senat va depune jurământul pe 3 ianuarie 2027.

Cursele de urmărit în Senat

Pentru a câștiga Senatul, democrații trebuie să își apere cele 13 locuri și să smulgă altele din mâinile republicanilor.

În Georgia, senatorul democrat Jon Ossoff îl înfruntă pe republicanul Mike Collins. În Michigan, pentru un loc fără titular, democratul Abdul El-Sayed se confruntă cu republicanul Mike Rogers, iar în New Hampshire, democratul Chris Pappas îl are adversar pe republicanul John Sununu, tot pentru un loc fără titular.

Alte oportunități pentru democrați apar în statele cu senatori republicani. În Maine, senatoarea Susan Collins se duelează cu democratul Troy Jackson, care l-a înlocuit pe Graham Platner, câștigătorul primarelor, după retragerea acestuia în iulie. În Carolina de Nord, într-o cursă fără titular, democratul Roy Cooper îl înfruntă pe republicanul Michael Whatley.

Ohio, Alaska și Iowa sunt, de asemenea, competitive, iar Texasul și Kansasul atrag o atenție tot mai mare, pe măsură ce democrații caută și alte căi spre majoritate.

Deși drumul democraților spre majoritatea din Senat este mai dificil decât cel spre controlul Camerei, numărul tot mai mare de curse competitive le-a sporit șansele de a câștiga această cameră, potrivit analiștilor electorali.

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Care sunt principalele teme ale alegerilor?

Costul vieții se află în fruntea preocupărilor alegătorilor: prețurile tot mai mari la carburanți, costurile locuințelor și asigurările de sănătate pun presiune pe bugetele gospodăriilor.

Drepturile reproductive rămân o temă majoră, iar imigrația și starea democrației americane sunt, de asemenea, în joc.

Războiul SUA și Israelului împotriva Iranului, dar și creșterea rapidă a inteligenței artificiale (IA) și a centrelor de date au ridicat noi semne de întrebare privind securitatea, locurile de muncă și costurile energiei.

Cine votează la alegerile de la jumătatea mandatului?

Aproximativ 210 milioane de americani sunt înscriși pe listele electorale, adică aproape opt din zece rezidenți ai SUA cu vârsta de cel puțin 18 ani, potrivit USAFacts, o organizație nonpartizană care compilează date guvernamentale.

California are cei mai mulți alegători înscriși, 23,2 milioane, urmată de Texas (17,4 milioane) și Florida (13,6 milioane). Împreună, aceste state însumează circa 26% din totalul alegătorilor înscriși.

Cei mai puțini alegători sunt în Wyoming (278.468), Vermont (459.455) și Alaska (603.310).

Cum intenționează să voteze diferite categorii de alegători

Un sondaj al Pew Research Center, realizat între 28 septembrie și 4 octombrie, arată că 44% dintre alegătorii înscriși susțin candidatul democrat din districtul lor, față de 36% pentru cel republican. Cinci la sută susțin un alt candidat, iar 15% sunt indeciși.

Bărbații sunt împărțiți egal, câte 42% pentru fiecare partid, în timp ce femeile îi favorizează pe democrați, cu 45% față de 31%.

Prezența la vot

Americanii votează mai puțin la alegerile de la jumătatea mandatului decât la cele prezidențiale. Din 1944, prezența medie la urne a fost de aproximativ 42% la „midterms“, față de 58% la prezidențiale.

Ce se întâmplă dacă republicanii pierd Camera Reprezentanților?

O Cameră controlată de democrați ar putea bloca legislația republicană și ar putea folosi comisiile pentru a investiga administrația Trump. Ar avea și puterea de a declanșa procedura de demitere a președintelui, prerogativă care aparține exclusiv Camerei.

Controlul le-ar oferi democraților și pârghii asupra finanțării guvernului. Fiecare proiect de lege are nevoie de aprobarea ambelor camere, așa că un Senat republican nu ar putea adopta singur legi.

Belt se așteaptă ca o Cameră democrată să ducă la mai multe confruntări pe tema cheltuielilor federale, inclusiv în privința celor 12 proiecte de lege anuale necesare finanțării agențiilor federale. Asta ar crește riscul unor noi blocaje guvernamentale („shutdown“), în care finanțarea expiră, iar multe servicii federale se opresc.

Belt consideră, de asemenea, că Trump s-ar putea orienta tot mai mult spre politica externă, dacă agenda sa internă întâmpină opoziție în Congres.

„În mod tradițional, președinții care se confruntă cu un guvern divizat în ultimii doi ani de mandat se reorientează aproape exclusiv spre politica externă. Cred că același lucru se va întâmpla și în cazul lui Trump“, a spus el.

Ce se întâmplă dacă republicanii pierd Senatul?

Un Senat democrat ar putea bloca legislația și ar putea respinge numirile făcute de președinte, inclusiv judecători federali, judecători ai Curții Supreme, membri ai cabinetului și ambasadori.

Prin aceasta, controlul Senatului are consecințe care depășesc următorii doi ani. Judecătorii federali sunt numiți pe viață, iar hotărârile lor influențează societatea mult după încheierea unui mandat prezidențial.

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Senatul organizează, de asemenea, procesul în cazul în care Camera votează demiterea unui președinte. Pentru înlăturarea din funcție este nevoie de o majoritate de două treimi, prag pe care niciunul dintre partide nu pare în măsură să îl atingă.

Câștigarea ambelor camere le-ar da democraților controlul deplin?

Nu. Trump ar rămâne președinte și ar putea pune veto pe legi, iar anularea unui veto necesită două treimi din voturile fiecărei camere.

Regulile Senatului cer, de asemenea, 60 de voturi pentru a încheia dezbaterile asupra majorității proiectelor de lege, deși unele legi bugetare pot fi adoptate cu majoritate simplă. O majoritate îngustă nu garantează, așadar, că un partid își poate adopta programul.

O Cameră democrată ar putea deschide procedura de demitere împotriva lui Trump, care a fost deja pus sub acuzare de două ori. Totuși, înlăturarea unui președinte din funcție cere o majoritate de două treimi în Senat.

Belt consideră improbabilă o nouă procedură de demitere.

„Vor exista cu siguranță investigații“, a declarat el pentru Al Jazeera, adăugând însă: „Probabil că nu va mai exista o altă demitere, pentru că democrații au încercat de două ori, iar republicanii s-au strâns în jurul lui Trump.“

Când vom afla rezultatele?

Primele rezultate vor apărea după închiderea primelor secții de votare, la ora 18:00, ora Coastei de Est (23:00 GMT, adică 01:00, ora României, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie), dar pentru unele curse strânse ar putea dura zile întregi până să fie tranșate.

Rezultatele din noaptea alegerilor sunt preliminare. Numărătoarea finală poate dura zile sau chiar săptămâni, până când oficialii numără voturile prin corespondență, cele provizorii și alte buletine rămase, înainte de certificarea rezultatelor. Ritmul diferă de la un stat la altul.

„În unele state, procesul poate dura o săptămână sau chiar mai mult“, a spus Belt.

Unele curse ar putea merge și mai departe. În Georgia, dacă niciun candidat la Senat nu obține majoritatea voturilor, scrutinul se mută într-un al doilea tur, pe 1 decembrie.

Belt a avertizat că rezultatele timpurii pot da o imagine înșelătoare asupra deznodământului. Deoarece republicanii au votat istoric mai rar prin corespondență decât democrații, unele state ar putea părea inițial favorabile candidaților republicani, înainte ca buletinele numărate mai târziu să reducă sau să inverseze avantajul. Fenomenul este cunoscut drept „mirajul roșu“. În statele care numără mai întâi voturile prin corespondență, se poate întâmpla invers.

O întârziere în numărătoare sau o schimbare a candidatului aflat în frunte nu indică, în sine, existența unei fraude electorale.