Comisia Europeană a prezentat luni un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include măsuri ce vizează sportul, sistemul financiar și transporturile petroliere. Printre propuneri se numără interzicerea participării sportivilor ruși la competiții organizate în Uniunea Europeană, deconectarea a aproximativ 60 de bănci de la sistemul SWIFT și adăugarea a încă 70 de nave pe lista celor asociate „flotei fantomă” folosite de Moscova pentru a evita restricțiile occidentale.

Comisia Europeană a prezentat luni un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Foto: Shutterstock

Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a precizat că măsurile fac parte din cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni europene de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, notează Agerpres.

Una dintre propunerile Bruxellesului vizează participarea sportivilor ruși la competițiile desfășurate în statele membre. Comisia Europeană dorește, de asemenea, să interzică afișarea simbolurilor oficiale ale Rusiei pe stadioane și în alte arene sportive.

„Evenimentele sportive nu pot constitui un cadru pentru activități de propagandă”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj video.

Planul include și măsuri pentru limitarea finanțărilor provenite de la sponsori ruși către organizații sportive și culturale din Europa. Totodată, Comisia ia în calcul restricții pentru cetățenii ruși care ocupă funcții de conducere în federații sportive cu sediul pe continent.

Mai multe state europene au introdus deja interdicții sau restricții privind participarea sportivilor din Rusia și Belarus la competiții, după declanșarea războiului din Ucraina.

Noul pachet prevede și măsuri pentru împiedicarea accesului foștilor combatanți ruși pe teritoriul Uniunii Europene. Ursula von der Leyen a explicat că aceștia sunt considerați un risc pentru securitatea statelor membre.

„Aceștia din urmă reprezintă un risc pentru securitatea Europei și nu li se poate permite să se deplaseze liber în țările noastre”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Statele membre conveniseră încă din octombrie asupra introducerii unei asemenea interdicții, însă aplicarea ei depindea de stabilirea unor proceduri concrete. Luni, Comisia a prezentat un set de orientări pentru a ajuta autoritățile naționale să identifice persoanele care au participat la războiul din Ucraina.

Verificările ar urma să fie realizate în momentul în care cetățenii ruși solicită vize, pe baza documentelor care pot confirma sau infirma participarea acestora la conflict.

O altă componentă importantă a pachetului de sancțiuni vizează sistemul financiar rusesc. Comisia Europeană propune restricții suplimentare pentru aproximativ 60 de bănci și instituții financiare suspectate că sprijină efortul de război al Moscovei.

Potrivit Ursulei von der Leyen, acestea ar urma să fie deconectate de la SWIFT, sistemul utilizat pentru transmiterea mesajelor și efectuarea tranzacțiilor financiare internaționale.

Bruxellesul intenționează să vizeze și rețelele de active cripto, inclusiv pe cele din state terțe, despre care susține că ajută Rusia să ocolească sancțiunile impuse de Uniunea Europeană.

Sectorul petrolier, una dintre principalele surse de venit ale Rusiei, este vizat de noi restricții. Comisia Europeană propune adăugarea a încă 70 de nave pe lista neagră a Uniunii, acestea fiind asociate „flotei fantomă” utilizate de Moscova pentru a transporta petrol și a evita sancțiunile occidentale.

Pachetul mai include interdicția ca firmele europene să furnizeze servicii pentru construirea, operarea sau repararea infrastructurii energetice rusești. Măsura ar urma să se aplice inclusiv sectorului energiei electrice.

Propunerile Comisiei Europene trebuie să fie aprobate de toate cele 27 de state membre pentru a putea intra în vigoare.