Un contribuabil poate ajunge cu conturile blocate pentru o restanță de numai 24 de lei, în timp ce unele companii, inclusiv de stat, acumulează datorii de milioane de ori mai mari și reușesc să amâne plata ani la rând. Profesorul de economie Radu Nechita spune că diferența de tratament arată unde se concentrează, de fapt, eforturile de colectare ale statului: asupra celor care nu au protecție politică și administrativă.

Profesorul de economie Radu Nechita spune că doar firmele beneficiază de protecție Foto: Radu Nechita

„Mie mi s-au blocat conturile pentru ceva impozit restant de 24 de lei, dar citesc că există firme de stat, dar și private, cu datorii de un milion de ori mai mari pe care le pot amâna ani de zile”, a declarat Radu Nechita, într-un interviu acordat Adevărul Financiar.

Profesorul consideră că marea evaziune fiscală nu se găsește la micii comercianți, ci în zona unor companii care beneficiază de sprijin politic și administrativ. În opinia sa, acestea pot evita ani la rând plata obligațiilor către buget, în timp ce contribuabilii fără relații sau protecție sunt expuși rapid măsurilor de executare.

„Marea evaziune nu se face la magazinul din sat sau de la parterul blocului. Ea se face de către firme care au «sprijin aerian», adică protecție politico-administrativă”, afirmă economistul.

Controalele îi vizează mai ales pe cei fără protecție

Radu Nechita avertizează că apelurile pentru îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare pot avea efecte limitate dacă autoritățile nu se concentrează asupra marilor datornici și asupra rețelelor care beneficiază de protecție.

„Mă tem că, din păcate, discuția despre mai buna colectare înseamnă, cel mai adesea, o asprime sporită a controalelor la firmele fără protecție politico-administrativă”, spune profesorul.

El atrage atenția că o colectare mai eficientă nu ar trebui să însemne doar controale mai dure asupra contribuabililor ușor de identificat și executat. În unele cazuri, susține economistul, recuperarea datoriilor ar putea afecta interesele unor grupuri care au acces la decizie.

Deficitul nu poate fi redus doar prin taxe mai mari

Profesorul Radu Nechita leagă problema colectării de modul în care sunt administrate cheltuielile publice și de relația dintre stat și contribuabili. În opinia sa, presiunea fiscală nu poate crește la nesfârșit pentru a acoperi risipa și privilegiile din sistem.

Economistul critică licitațiile trucate, investițiile care avantajează firme apropiate de partide și privilegiile din aparatul bugetar. În aceste condiții, disponibilitatea contribuabililor de a accepta noi impozite este tot mai redusă.

Nechita consideră că statul ar trebui să urmărească în primul rând recuperarea datoriilor mari și eliminarea mecanismelor prin care anumite companii sunt protejate, în loc să transfere povara ajustării bugetare asupra celor care își achită obligațiile.