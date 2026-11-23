Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) susține extinderea voucherelor de vacanță către angajații din mediul privat și consideră că accesul la odihnă și recuperarea capacității de muncă nu ar trebui să fie un beneficiu rezervat doar salariaților din sectorul public. Organizația propune un mecanism prin care firmele să poată scădea contravaloarea voucherelor direct din impozitul pe profit datorat și a început demersurile pentru obținerea datelor fiscale necesare evaluării inițiativei legislative.

Vouchere de vacanță Foto: arhivă, adevărul

Reprezentanții ANAT susțin că dezbaterea privind voucherele de vacanță a ajuns să alimenteze antagonismul dintre angajații de la stat și cei din mediul privat, în loc să se concentreze asupra posibilităților de extindere a acestui beneficiu.

„Nu ne dorim eliminarea unui beneficiu de care se bucură o categorie de angajați doar pentru că ceilalți nu îl primesc. Ne dorim ca acest beneficiu să fie accesibil cât mai multor salariați, indiferent dacă lucrează la stat sau în mediul privat. Până la urmă, vorbim despre vouchere de vacanță sau, altfel spus, vouchere de odihnă și recuperare a capacității de muncă. Aceasta ar trebui să fie, în opinia noastră, perspectiva din care privim acest instrument”, a declarat Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.

Acesta consideră că nevoia de odihnă nu depinde de locul în care lucrează o persoană și că salariații din mediul privat ar trebui să aibă acces la aceleași măsuri de sprijin.

„Odihna nu este un privilegiu, iar nevoia de recuperare fizică și psihică nu depinde de forma de proprietate a angajatorului. Un salariat dintr-o companie privată are aceeași nevoie de refacere a capacității de muncă precum unul dintr-o instituție publică. Amândoi contribuie la funcționarea economiei, amândoi plătesc taxe și impozite și amândoi ar trebui să poată beneficia de măsuri care le susțin sănătatea și bunăstarea”, a mai transmis președintele ANAT.

ANAT: Odihna angajaților ar trebui să devină o prioritate națională

Asociația susține că odihna și recuperarea capacității de muncă trebuie privite și din perspectiva efectelor asupra economiei și a sistemului public de sănătate. Potrivit reprezentanților organizației, o populație activă sănătoasă, odihnită și motivată este mai productivă și mai puțin expusă efectelor suprasolicitării.

Stresul profesional, epuizarea și lipsa perioadelor de recuperare pot conduce la absenteism, scăderea productivității și probleme de sănătate care generează costuri inclusiv pentru sistemul public.

ANAT precizează că nu consideră voucherele de vacanță o soluție care poate rezolva, de una singură, problemele de sănătate ale angajaților, însă susține că politicile publice ar trebui să încurajeze prevenția și recuperarea.

În argumentația sa, organizația amintește și studiul realizat de Academia de Studii Economice din București, la solicitarea Asociației Profesionale a Emitenților de Tichete, prezentat în octombrie 2026, care analizează efectele economice și sociale ale sistemului de tichete.

Reprezentanții asociației afirmă că beneficiarul direct al extinderii voucherelor ar trebui să fie salariatul, în timp ce susținerea turismului românesc, a locurilor de muncă și a veniturilor bugetare reprezintă efecte economice suplimentare.

Cum ar putea primi angajații din privat vouchere de vacanță

Una dintre principalele probleme identificate de ANAT este costul pe care acordarea voucherelor îl presupune pentru angajatori. Chiar și în condițiile facilităților fiscale existente, beneficiul reprezintă o cheltuială suplimentară pe care numeroase companii nu și-o permit sau nu sunt dispuse să o suporte.

Organizația consideră că extinderea voucherelor nu trebuie să adauge o nouă povară financiară asupra antreprenorilor, care se confruntă deja cu presiuni fiscale și administrative.

În acest context, ANAT susține propunerea legislativă B616/2026, care urmărește să permită firmelor să scadă contravaloarea voucherelor de vacanță direct din impozitul pe profit datorat, în limita plafonului fiscal aplicabil sponsorizărilor și actelor de mecenat.

Mecanismul este diferit de facilitățile fiscale existente, deoarece ar permite compensarea cheltuielii cu obligația fiscală, în limita sumelor disponibile.

Asociația consideră că inițiativa merită analizată și îmbunătățită, dar admite că există și preocupări legate de posibila diminuare a fondurilor destinate sponsorizărilor acordate organizațiilor neguvernamentale.

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ANAT cere date despre plafonul fiscal destinat sponsorizărilor

Propunerea legislativă a generat reacții din partea unor organizații neguvernamentale, care se tem că folosirea aceluiași plafon fiscal pentru acordarea voucherelor ar putea reduce sumele disponibile pentru sponsorizări.

ANAT afirmă că înțelege aceste îngrijorări și amintește că este, la rândul său, o organizație neguvernamentală și un potențial beneficiar al sponsorizărilor.

„ANAT a luat act de reacțiile organizațiilor neguvernamentale, care și-au exprimat îngrijorarea că utilizarea aceluiași plafon fiscal ar putea conduce la diminuarea sponsorizărilor. Înțelegem aceste preocupări. ANAT este, la rândul său, o organizație nonguvernamentală și un potențial beneficiar al sponsorizărilor. Cunoaștem importanța acestui mecanism și rolul pe care îl au organizațiile nonprofit în domeniul social, educațional, medical sau comunitar.

Dar tocmai pentru că înțelegem ambele perspective, considerăm că discuția trebuie purtată pe baza unor date concrete.

Întrebarea la care trebuie să răspundem este simplă: cât din plafonul fiscal disponibil pentru sponsorizări este utilizat efectiv de companiile plătitoare de impozit pe profit și cât rămâne neutilizat în fiecare an?”, a subliniat Cristian Bărhălescu.

Potrivit ANAT, organizația a analizat documentele referitoare la propunerea legislativă, inclusiv expunerea de motive, pozițiile exprimate în cadrul Consiliului Economic și Social și argumentele organizațiilor care solicită retragerea inițiativei.

Reprezentanții asociației susțin însă că informațiile publice disponibile nu oferă o imagine centralizată și suficient de detaliată asupra modului în care este utilizat plafonul fiscal pentru sponsorizări.

Astfel, nu există date clare privind numărul companiilor care folosesc integral plafonul, al celor care îl utilizează parțial sau al firmelor care nu îl folosesc deloc. De asemenea, nu este cunoscută distribuția sumelor rămase neutilizate și nici numărul salariaților care ar putea beneficia de noua facilitate fără ca sponsorizările existente să fie afectate.

Din acest motiv, ANAT a început demersuri pentru obținerea informațiilor de la instituțiile competente, în vederea realizării unei analize a mecanismului propus.

Organizația urmărește să afle nu doar valoarea totală a plafonului fiscal neutilizat, ci și modul în care acesta este distribuit între companii, numărul angajaților și potențialul real de acordare a voucherelor de vacanță.

Asociația atrage atenția că existența unor sume neutilizate la nivel național nu înseamnă automat că toate companiile pot beneficia în mod egal de facilitate.

Analiza ar urma să stabilească în ce măsură există spațiu fiscal pentru acordarea voucherelor fără diminuarea sponsorizărilor deja realizate și ce modificări ar putea fi necesare pentru îmbunătățirea propunerii legislative. ANAT precizează că susținerea obiectivului nu înseamnă acceptarea necondiționată a tuturor prevederilor juridice ale inițiativei.

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ANAT spune că nu vrea să pună în competiție angajații și beneficiarii sponsorizărilor

Reprezentanții asociației insistă că extinderea voucherelor de vacanță nu ar trebui să se facă în detrimentul finanțării organizațiilor neguvernamentale sau al persoanelor vulnerabile care beneficiază de programe sociale, educaționale ori medicale.

„ANAT nu își propune să diminueze finanțarea sectorului nonprofit și nici să pună în competiție persoanele vulnerabile, beneficiarii programelor sociale și salariații din mediul privat. Există suficient loc pentru o discuție responsabilă despre utilizarea eficientă a facilităților fiscale, fără a porni de la premisa că orice beneficiu acordat unei categorii trebuie să reprezinte automat o pierdere pentru alta”, transmite organizația.

ANAT consideră că și angajații din mediul privat trebuie luați în calcul atunci când sunt elaborate politicile publice, în condițiile în care aceștia contribuie la bugetul de stat, își întrețin familiile și, în multe cazuri, renunță la vacanțe din cauza costurilor.

Asociația își menține susținerea pentru extinderea voucherelor de vacanță și anunță că va continua demersurile pentru fundamentarea propunerii legislative pe baza datelor oficiale.

„Este nevoie de un mecanism echitabil, care să ofere cât mai multor salariați posibilitatea de a beneficia de odihnă și recuperare, fără presiune financiară suplimentară asupra antreprenorilor și fără a afecta nejustificat alte mecanisme de sprijin existente. Pentru că o economie sănătoasă începe, înainte de toate, cu oameni sănătoși!”, este mesajul transmis de ANAT.