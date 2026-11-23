Dermatologia, radiologia și cardiologia s-au numărat printre specializările pentru care candidații la Rezidențiat au optat în număr mare în acest an. În timp ce unele locuri s-au ocupat rapid, peste 1.300 de absolvenți care au promovat examenul riscă să nu obțină un loc sau un post. Ministerul Sănătății urmează să analizeze posibilitatea suplimentării numărului de locuri.

Dermatologia și radiologia, printre cele mai căutate specializări la Rezidențiat. Foto: Pexels

Potrivit lui Răzvan Hăinaroșie, vicepreședintele comisiei de concurs, printre specialitățile preferate de candidați s-au aflat dermatologia, cardiologia, psihiatria și endocrinologia. În ceea ce privește domeniile chirurgicale, interesul a fost ridicat pentru chirurgia plastică, oftalmologie și otorinolaringologie.

„Printre primele și cele mai dorite specialități au stat dermatologia, cardiologia, psihiatria, endocrinologia, iar dintre specialitățile chirurgicale, chirurgia plastică, oftalmologia și otorinolaringologia. Dacă un plan se epuizează, cu siguranță există și un plan de backup. Doar sunt medici, e normal să aibă și un plan de backup”, a declarat acesta, potrivit știrileprotv.ro.

Radiologia s-a aflat, de asemenea, printre specializările foarte căutate, alături de dermatologie, unde concurența pentru locuri a fost ridicată. Pentru unii absolvenți, alegerea a fost influențată și de posibilitățile de dezvoltare profesională sau de oportunitățile din sistemul privat.

De exemplu, Mihai Tătulescu, care a obținut 755 de puncte, a ales medicina de familie și intenționează să revină în orașul natal, unde ar putea să își deschidă propriul cabinet.

„În primul rând, permite un program flexibil și permite extinderea pe mai multe ramuri, subspecializări. Da, medicina de familie permite deschiderea unui business, unui cabinet medical. Pe ideea asta merg”, a explicat acesta.

Maria Enăchiuc a optat pentru nefrologie, specializare pe care o consideră cu perspective de dezvoltare atât în cercetare, cât și în sectorul privat.

„Mi se pare că este și o specializare de viitor, se face foarte multă cercetare, este și un viitor cu dializa acum, care mi se pare interesant. Se poate lucra și în privat, la clinici de dializă ulterior, adică sunt multe posibilități pe nefrologie”, a spus tânăra.

Peste 1.300 de candidați riscă să rămână fără loc

În ciuda numărului mare de specializări disponibile, peste 1.300 de candidați care au promovat examenul se află în situația de a nu obține un loc sau un post. Absolvenții au cerut suplimentarea numărului de poziții, iar Ministerul Sănătății a anunțat că va analiza situația după încheierea repartizărilor.

Diana Chetreanu, candidata care a obținut cel mai mare punctaj la nivel național, a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă absolvenții care, deși au petrecut șase ani în facultate și au promovat concursul, nu au garanția că își vor putea continua pregătirea.

„În România chiar este o provocare pot să spun, pentru că în facultate da, învăţăm foarte mult, doar că după te loveşti de sistem. Sunt doctori foarte buni în spitale, doar că din păcate foarte mulţi poate n-o să aibă loc, cei care au promovat rezidenţiatul. Şi asta mă întristează pentru că au muncit şase ani şi să nu poţi profesa după şase ani de muncă chiar nu mi se pare în regulă”, a declarat tânăra.

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La repartizare participă și aproximativ 1.700 de candidați aflați la al doilea rezidențiat. Ministerul Sănătății va lua în calcul situația tuturor participanților înainte de a decide dacă numărul de locuri va fi suplimentat.

Aproape 10.000 de candidați au concurat pentru peste 5.000 de locuri

Concursul național de Rezidențiat din acest an a reunit 9.969 de candidați, care au concurat pentru 5.217 locuri și 266 de posturi scoase la concurs de Ministerul Sănătății.

Examenul s-a desfășurat în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Candidații au avut de rezolvat un test-grilă cu 200 de întrebări, în patru ore.

Potrivit datelor anunțate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cele mai mari punctaje la nivel național au fost de 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie.

La Medicină, cele mai mari rezultate înregistrate în cele șase centre universitare au fost: 943 de puncte la București, 935 la Cluj-Napoca, 926 la Craiova, 929 la Iași, 924 la Târgu Mureș și 938 la Timișoara.

Pragul minim de promovare, stabilit la 60% din punctajul maxim obținut la nivel național pentru fiecare domeniu, a fost de 565,8 puncte la Medicină, 559,2 la Medicină dentară și 555 la Farmacie.

Două absolvente din Vaslui, printre candidatele cu rezultate de excepție

Diana Chetreanu, fostă elevă a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, a obținut cel mai mare punctaj la nivel național, 943 de puncte din maximum 950, și a ales dermatologia. Tânăra, absolventă a UMF „Carol Davila” din București, spune că s-a pregătit aproximativ un an pentru concurs și că alegerea specializării a fost influențată și de experiența personală cu psoriazisul.

„Şi eu am o boală cronică de piele, adică am psoriazis şi ştiu cât de mult mă afectează în viaţa de zi cu zi şi câteodată cât de neputincioasă te poţi simţi când nu poţi, adică te dai cu un tratament, ţii tratamentul, dar tot apare, te poţi simţi vulnerabil în faţa unei boli”, a mărturisit ea.

Un alt rezultat deosebit a fost obținut de Luciana Focșa, absolventă a Liceului „Emil Racoviță” din Vaslui, care a acumulat 929 de puncte, cel mai mare punctaj la centrul universitar din Iași. În luna iulie, la absolvirea facultății, aceasta a vorbit despre cei șase ani de studiu și efortul depus pentru a ajunge la finalul pregătirii.

„Fiecare examen, fiecare noapte nedormită, fiecare moment de îndoială și fiecare reușită m-au adus aici. Plec din facultate cu recunoștință pentru oamenii care mi-au fost alături, pentru profesorii care m-au format și pentru toate lecțiile pe care le-am învățat, dincolo de cărți”, a scris tânăra.