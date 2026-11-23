Franța a refuzat mult timp să discute despre rasă. Acuzațiile reciproce generate de recentele revolte ar putea reprezenta momentul trezirii la realitate, impunând o nouă abordare, scrie The Wall Street Journal.

Proteste violente în Franța Foto: AFP

O întrebare incomodă planează asupra Franței încă de când protestele elevilor și studenților față de condițiile din școli și universități au degenerat în revolte și jafuri conduse de indivizi mascați, îmbrăcați în negru: cine s-a aflat în spatele lor?

Lidera extremei drepte, Marine Le Pen, susține că protestatarii provin din cartiere cu o populație numeroasă de imigranți. În schimb, Jean-Luc Mélenchon, figura emblematică a extremei stângi, afirmă că adevărata problemă a fost reprezentată de forțele de ordine, acuzând autoritățile de tactici brutale și haotice care au alimentat violențele. Guvernul francez dă vina, la rândul său, pe agitatorii de „ultrastângă”.

Însă orice încercare de a ajunge la esența problemei se lovește imediat de o formă de rezistență specific franceză: o practică veche și profund înrădăcinată a neutralității rasiale, susține WSJ.

În Franța, legea interzice statului să colecteze date statistice privind rasa, etnia și religia. Acest lucru înseamnă că forțele de ordine nu pot documenta dacă cetățenii francezi reținuți în timpul revoltelor sunt sau nu descendenți ai imigranților. Companiile, mediul academic și alte entități din afara statului se confruntă, de asemenea, cu restricții severe în colectarea unor astfel de date, riscând până la cinci ani de închisoare și o amendă de 300.000 de euro pentru încălcarea legii. Prin urmare, este dificil să introduci etnia sau religia în dezbaterile publice despre revolte, deoarece, în ochii statului francez, acești factori nu există.

Pentru americani, crescuți în spiritul multiculturalismului, al identităților compuse și al politicilor rasiale adânc înrădăcinate, ar putea părea imposibil să nu vorbești despre rasă și diferențe culturale. Însă în Franța, aceste concepte poartă un stigmat profund, deoarece contravin principiilor fondatoare ale țării.

Franța își consideră republica un model al universalismului iluminist

Ceea ce face ca o persoană să fie franceză nu este etnia, ci loialitatea față de valorile universaliste: libertatea, statul de drept și democrația. Există un termen francez pentru încercările de a diviza țara pe criterii etnice: communautarisme (comunitarism). Acesta este considerat pe scară largă un precursor al separatismului etno-religios și chiar al războiului civil.

Tulburările recente arată însă că aceste fracturi există deja, indiferent dacă republica franceză, oarbă la diferențele de culoare, le recunoaște sau nu. Protestele au izbucnit în banlieues, suburbiile sărace ale Parisului, unde locuiește o mare parte a populației musulmane a țării. Sistemul de învățământ public de aici reprezintă de zeci de ani punctul nevralgic al eforturilor Franței de a asimila comunitățile de imigranți. Disputele legate de vălul islamic și secularismul francez au depășit cu mult zidurile sălilor de clasă, divizând electoratul țării, adesea pe criterii culturale și etnice.

Sondajele arată că Le Pen și Mélenchon, candidații care întruchipează această ruptură, au cele mai mari șanse să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din primăvara viitoare. Candidații de centru, eclipsați de aceste turbulențe, au înregistrat o scădere a sprijinului.

„Politicile identitare înlocuiesc clasele sociale în limbajul bătăliilor politice”, a declarat pentru WSJ Gilles Kepel, un reputat cercetător care a studiat apariția enclavelor etnice în Franța. „Cei care deplâng în mod aparent aceste noi fracturi ca fiind abominabile sunt, de fapt, cei care beneficiază de pe urma lor, dacă nu chiar cei care le provoacă direct.”

Cu alte cuvinte, republica universală a Franței produce exact rezultatul pe care a fost concepută să îl prevină.

Moștenirea istorică și trauma războiului

Revoluția Franceză a fost purtată pentru a înlocui o ordine bazată pe legături de sânge cu o identitate națională fundamentată pe idealurile civice de egalitate, libertate și fraternitate.

Pentru a realiza acest lucru, liderii revoluționari și-au propus să răstoarne structurile feudale și să unească mozaicul de etnii și limbi care defineau Franța secolului al XVIII-lea. Peste 80% dintre locuitorii de atunci nu vorbeau fluent limba franceză. Dialectele locale variau de la germană la gaelică, bască, occitană, flamandă, idiș, valonă, normandă și nenumărate nuanțe de patois. Școlile și armata au fost creuzetele universaliste în care urmau să fie făuriți noii cetățeni francezi.

Pe măsură ce revoluția industrială a adus un val de belgieni, italieni, elvețieni și spanioli în secolul al XIX-lea, Franța a eliminat din recensământ toate întrebările referitoare la convingerile religioase sau originea etnică, iar clasa socială a devenit principala linie de demarcație în societate.

În scrisorile trimise acasă spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, soldații americani de culoare staționați în Europa eliberată relatau despre alinarea găsită într-o Franță lipsită de prejudecăți rasiale. Puteau intra în cafenele, hoteluri, teatre și restaurante fără nicio restricție, iar relațiile romantice dintre militarii americani și localnici păreau aproape complet lipsite de bariere rasiale.

Pentru francezi, însă, războiul a reprezentat avertismentul suprem cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla dacă statul abandonează universalismul. Când regimul de la Vichy a adoptat primele legi antisemite în 1940, guvernul nu știa cu certitudine cine intra sub incidența statutului. Soluția sa a fost să oblige cetățenii evrei să se înregistreze la poliție, lucru pe care aproape 90% l-au făcut, ceea ce a dus la deportarea multora dintre ei în lagărele naziste ale morții.

Vichy a fost un regim fascist marionetă, aflat în contradicție cu tradițiile Republicii. Nici guvernele postbelice nu au fost lipsite de contradicții. Dominația colonială a Franței în Africa de Nord a transformat idealurile universaliste într-o parodie, întrucât populația musulmană din Algeria se bucura de drepturi politice limitate în comparație cu coloniștii francezi. Războiul brutal de independență al Algeriei a adus o rezolvare violentă acestei contradicții în 1962 și a declanșat un nou val de imigrație.

În anii 1950 și 1960, aproape două milioane de oameni, inclusiv musulmani, creștini și evrei sefarzi, s-au mutat din Africa de Nord în Franța. Noii veniți s-au alăturat și i-au înlocuit în scurt timp pe muncitorii locali în suburbiile cu blocuri-turn brutaliste (banlieues) pe care o Franță aflată în plină expansiune le construia pentru a înlocui mahalalele urbane din Paris și din alte mari orașe.

Contururile societății franceze se redesenau, dar statul rămânea oficial inconștient de schimbarea fizionomiei țării. Rușinea deportărilor evreilor determinase Franța postbelică să își consolideze abordarea neutră din punct de vedere rasial, adoptând în 1978 o lege privind protecția datelor care interzicea colectarea și deținerea de registre ce dezvăluiau originea rasială sau convingerile religioase, tocmai din cauza modului în care acestea fuseseră folosite ca armă.

Vidul informațional și ascensiunea extremelor

În acest vid informațional a pășit Jean-Marie Le Pen, care a cofondat partidul de extremă dreapta Frontul Național alături de foști membri ai SS-ului nazist, în 1972. Pentru el, a fi francez era o chestiune de descendență. Camerele de gazare naziste, spunea el, au fost „un detaliu în istoria celui de-al Doilea Război Mondial”. Acum, afirma el, Franța era invadată de imigranți, în special din fostele colonii franceze din Africa. „Ei vor fi la conducere. Iar francezii vor ține capul plecat, vor coborî de pe trotuare și își vor pleca privirea”, declara Le Pen pentru Le Monde în 2003, avertizând că 25 de milioane de musulmani vor trăi într-o zi în Franța. Un an mai târziu, le spunea jurnaliștilor unei publicații de extremă dreapta că oamenii îi transmit: „Domnule Le Pen, acest lucru se întâmplă deja!”

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Le Pen nu avea date care să-i susțină cifrele, dar nici adversarii săi din establishmentul politic nu aveau date pentru a-l contrazice. Guvernul de la acea vreme se baza pe cercetători care estimau că populația musulmană a Franței se situa între patru și cinci milioane. Estimările se bazau în mare măsură pe numărul persoanelor care emigraseră din țări majoritar musulmane și nu luau în calcul cu exactitate descendenții acestora.

Pentru mulți politicieni tradiționali, implicarea într-o dezbatere despre diferențele culturale — și despre rolul acestora în izolarea socio-economică a musulmanilor francezi — mirosea a rasism și valida retorica lui Le Pen. Acesta a fost amendat pentru declarațiile sale, pe care instanțele franceze le-au calificat drept discurs instigator la ură.

„Era imposibil să vorbești despre imigrație, pentru că în momentul în care apărea o problemă și doream să o discutăm, cineva spunea: «Vorbești ca Jean-Marie Le Pen. Vorbești ca Frontul Național!»”, a declarat Malika Sorel-Sutter, eseistă franceză de origine algeriană și membră a Parlamentului European.

Secolul al XXI-lea a adus un val de violențe care a pus o presiune nouă asupra idealurilor republicane ale Franței. Primele revolte majore au izbucnit în banlieues din întreaga țară în 2005, ca reacție la moartea a doi adolescenți care s-au electrocutat în timp ce se ascundeau de poliție. Redacția revistei satirice Charlie Hebdo, care publicase caricaturi ale profetului Mahomed, a fost scena unui masacru în 2015, comis de atacatori afiliați Al-Qaeda — cetățeni francezi născuți din părinți algerieni. Apoi, profesorul de istorie Samuel Paty a fost decapitat de un refugiat cecen în fața școlii sale de lângă Paris, în 2020, după ce le arătase elevilor caricaturile din Charlie Hebdo în cadrul unei lecții despre libertatea de exprimare.

Fiecare criză a fost privită ca un semnal de alarmă care amenința fundamentele modelului universal francez. La fel au fost privite însă și încercările de a le înțelege cauzele profunde. Inițiativa unor cercetători de a intervieva zeci de mii de oameni în contextul revoltelor din 2005 s-a lovit de interdicția privind colectarea datelor etnice. Autoritatea franceză pentru protecția datelor, care avizează sondajele științifice înainte de realizarea lor, le-a permis cercetătorilor să pună întrebări despre religie, naționalitate și discriminarea percepută, dar le-a interzis să le ceară respondenților să se identifice în funcție de rasă, etnie sau culoarea pielii.

„Dacă există discriminare în ceea ce privește nivelul veniturilor, pentru a lupta împotriva ei trebuie să știm cine câștigă mult și cine câștigă mai puțin”, a explicat Hugues Lagrange, un sociolog care a participat la studiu.

Președintele Emmanuel Macron a propus o lege împotriva „separatismului islamist”, într-un efort de a contracara formele radicale ale islamului despre care guvernul său a afirmat că au alimentat asasinatele de la Charlie Hebdo și pe cel al lui Paty. Însă țara a fost imediat cuprinsă de dezbateri cu privire la însuși sensul termenului de „separatism islamist”. Guvernul l-a definit ca fiind dominația regulilor religioase asupra autorității statului în anumite comunități musulmane, elaborând o legislație menită să înăsprească supravegherea moscheilor și a asociațiilor musulmane. Oponenții, inclusiv Mélenchon, au considerat legea o încercare de a stigmatiza musulmanii francezi ca grup și o încălcare a valorilor universale. Actul normativ a fost adoptat în cele din urmă, dar fără nicio mențiune la separatismul islamist.

Retorica ocolită și un punct de cotitură

De-a lungul timpului, politicienii de la ambele extreme ale spectrului politic au învățat cum să ocolească subiectul rasei, chiar dacă practică politici identitare.

Marine Le Pen, care a preluat partidul tatălui său, a numit Franța „cea mai puțin rasistă” țară de pe planetă, făcând campanie ca un candidat al legii și ordinii, dornic să unească națiunea. Cu toate acestea, propunerea centrală a campaniei sale este un referendum care ar modifica constituția pentru a crea un sistem juridic pe două niveluri, acordând drepturi diferite cetățenilor și non-cetățenilor — o abatere clară de la universalism.

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La rândul său, Mélenchon a capitalizat sprijinul în rândul musulmanilor francezi după ce a refuzat să condamne Hamas drept organizație teroristă și să participe la un marș împotriva antisemitismului, în urma atacurilor din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. El a obținut 62% din voturile musulmanilor francezi la alegerile europene din 2024, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne. Programul său prezidențial pledează pentru crearea unei „Nouvelle France” (Noi Franțe), care să reprezinte „moștenitorii imigrației”. În loc să îmbrățișeze deschis multiculturalismul de tip american, Mélenchon vorbește despre „creolizarea” societății franceze, un concept care recunoaște diferențele culturale fără a le trata ca pe niște identități fixe.

În urma recentelor revolte, Mélenchon a jucat un rol principal în cenzurarea discursului candidaților prezidențiali dintr-un centru politic aflat în declin.

Fostul prim-ministru Édouard Philippe, principalul candidat prezidențial al establishmentului politic, a fost rugat recent să îi caracterizeze pe cei implicați în jafuri. „Au existat, într-adevăr, un anumit număr — probabil un număr semnificativ — de tineri francezi pe care îi consider francezi proveniți din imigrație”, a spus el. Pentru Philippe, revoltele au fost un semn că modelul francez eșuează în misiunea sa de integrare culturală. „Trebuie să ne privim în oglindă și să ne întrebăm cum construim o națiune. Cum o facem pentru cei care au sosit acum una, două sau trei generații?”

Mélenchon a scris imediat pe platforma X că Philippe „divizează țara” printr-o retorică „rasialistă”.

La doar câteva zile după revoltele de la mijlocul lunii octombrie, Franța s-a confruntat exact cu violența etnică pe care se temea că o vor produce politicile identitare. Un bărbat înarmat, identificat de autorități drept „Kevin T.”, a deschis focul într-o suburbie a Parisului, ucigând un bărbat de origine africană și rănind alte șapte persoane, inclusiv o fată de 12 ani care purta văl și care a fost împușcată de mai multe ori. Suburbia vizată, Trappes, este renumită pentru faptul că a dat unii dintre cei mai faimoși actori de origine africană ai țării. Atacatorul le-a declarat ulterior polițiștilor că a mers acolo în căutarea unor persoane de tip „musulman, african, nord-african”. Când poliția i-a percheziționat locuința, a găsit un exemplar din Mein Kampf și autocolante pe care scria „100% francez”, pe care atacatorul a spus că le concepuse singur.

„Acesta este un punct de cotitură”, le-a declarat Macron reporterilor în timpul vizitei sale la Trappes după atac, avertizând publicul „să nu cadă în capcana confruntării dintre o tabără și cealaltă”.