Urinarea frecventă în timpul nopții poate ascunde și alte probleme. Ce avertizează medicii

Medicii avertizează că urinarea frecventă pe timpul nopții poate avea mai multe cauze și nu este întotdeauna vorba doar despre vezică.

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Consumul de lichide, alcoolul, cafeaua, anumite medicamente sau unele probleme de sănătate pot contribui la apariția acestor episoade, fenomenul purtând numele de nicturie.

Aceasta afectează aproximativ jumătate dintre adulții cu vârsta de peste 50 de ani și devine mai frecventă odată cu înaintarea în vârstă.

Definiția oficială a nicturiei stabilită de International Continence Society poate include chiar și o singură trezire în timpul nopții pentru urinare. Totuși, specialiștii atrag atenția că trebuie luate în calcul mai multe aspecte, printre care frecvența episoadelor, cât de mult perturbă somnul și dacă reprezintă o schimbare față de ceea ce este normal pentru persoana respectivă.

Ali Dabaja, medic urolog la Henry Ford Health din Michigan, explică faptul că fiecare persoană are propriul său tipar de urinare. Medicul adaugă că, dacă o persoană se trezește cel puțin de două ori pentru a merge la baie în timpul celor opt ore de somn, situația este considerată nicturie.

La rândul său, Jeffrey Chester subliniază că modificarea tiparului de urinare din timpul nopții merită discutată cu un medic, în special atunci când apare brusc, devine tot mai frecventă sau începe să afecteze somnul.

Trezirile nocturne nu sunt legate exclusiv de probleme ale vezicii urinare. Cantitatea de lichide consumată și momentul în care acestea sunt băute pot avea un rol, la fel ca alcoolul și cofeina.

Și anumite medicamente pot contribui la apariția drumurilor repetate la baie în timpul nopții.

Catherine Darley, medic naturist și fondatoarea Skilled Sleeper din Seattle, consideră că o singură trezire nu reprezintă un motiv de îngrijorare, însă situația poate deveni problematică atunci când episoadele sunt mai frecvente.

Trezirea repetată poate avea și consecințe asupra siguranței, deoarece deplasarea prin casă în timpul nopții crește riscul de cădere, mai ales în cazul persoanelor care au probleme de mobilitate sau de echilibru.

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