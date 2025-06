Trucul de la Harvard: ingredientul surpriză care topește grăsimea și reduce inflamația. Legătura cu tradiția românească

Un simplu ingredient poate transforma o masă obișnuită într-un aliat surprinzător în lupta cu kilogramele.

Dr. William Li, medic și cercetător de renume mondial, expert în nutriție și sănătate metabolică, cu legături strânse cu Universitatea Harvard, a dezvăluit într-unul dintre podcasturile sale de pe canalul oficial de YouTube că adăugarea ardeiului iute murat la preparatele cu năut — un alt aliment secret — stimulează arderea grăsimilor. Acest efect se datorează modului în care capsaicina, substanța activă din ardei, interacționează cu creierul, activând mecanismele de termogeneză și accelerând metabolismul.

Năutul, alături de celelalte leguminoase, este adesea neglijat în alimentația modernă, deși a fost un aliment de bază în bucătăriile tradiționale. „Leguminoasele au fost date uitării, deși sunt unele dintre cele mai nutritive alimente, accesibile și ieftine”, avertizează specialiștii în nutriție.

Află mai jos cum acționează această combinație, ce beneficii aduce pentru sănătate și de ce a devenit preferata cercetătorului de la Harvard.

Năutul, comoara nutrițională subestimată

Năutul, ca toate celelalte leguminoase, este bogat în proteine, fibre, vitamine și minerale, având un conținut extrem de scăzut de grăsimi și oferind o senzație de sațietate prelungită. Din acest motiv, leguminoasele sunt recomandate în orice dietă echilibrată, fie pentru slăbit, fie pentru menținerea sănătății pe termen lung.

Dr. William Li se numără printre specialiștii care susțin că năutul este un superaliment, pentru că „are tot ce-i trebuie pentru a întări sistemul imunitar, a preveni cancerul, a sprijini vindecarea organismului și a prelungi viața”. Cu alte cuvinte, această leguminoasă aparent banală ar putea fi un ingredient-cheie pentru longevitate.

Un duo surprinzător: năut și ardei iute murat. Similarități cu tradiția românească

Pe lângă beneficiile nutriționale ale năutului, dr. Li recomandă combinarea acestuia cu ardei iute murat pentru un efect sporit în controlul greutății.

Capsaicina – substanța activă din ardei – activează receptorii nervoși implicați în arderea grăsimilor și, consumată în cantități moderate, poate accelera metabolismul fără efecte secundare.

Această combinație, sau mai exact cea dintre fasole și ardei iute murat, nu este neapărat o recomandare modernă bazată pe studii, ci are rădăcini vechi chiar și în bucătăria tradițională românească. În special la țară, ardeiul iute în oțet era adesea consumat alături de preparatele pe bază de fasole — fie că era fasole bătută, ciorbă de fasole sau iahnie.

Asocierea nu doar că adăuga savoare, dar și facilita digestia, iar gustul iute era binevenit lângă mâncărurile dense și sățioase, oferind astfel un echilibru perfect.

De ce sunt leguminoasele un superaliment pentru siluetă și inimă, potrivit experților Harvard

Leguminoasele nu sunt doar hrănitoare — ele conțin o combinație ideală de nutrienți care pot transforma radical modul în care ne simțim și ne hrănim, susțin specialiștii.

Cercetătorul de la Harvard atrage atenția asupra a două componente-cheie din năut, linte și fasole: proteinele vegetale și fibrele, esențiale pentru o sănătate optimă.

De ce contează această combinație

Pe de o parte, proteinele și fibrele contribuie la o sațietate de durată, ceea ce înseamnă că, după o masă cu leguminoase, senzația de foame apare mult mai târziu. Astfel, evităm instinctiv gustările nesănătoase și excesele calorice.

Pe de altă parte, proteinele din leguminoase reprezintă o alternativă mult mai sănătoasă comparativ cu cele din carnea roșie. „Carnea conține grăsimi saturate și nu oferă fibre, pe când leguminoasele furnizează proteine curate și fibre esențiale, benefice pentru sănătatea inimii”, subliniază expertul de renume mondial. Acest echilibru contribuie la prevenirea bolilor cardiovasculare și susține o dietă prietenoasă cu inima.

Cum îi place cercetătorului Harvard să gătească năutul

„Există nenumărate moduri de a prepara năutul, mai ales în bucătăria din Orientul Mijlociu, unde este un ingredient de bază. Dar preferata mea este o rețetă simplă, cu sos de curry și o garnitură de orez brun”, dezvăluie dr. Li.

Un preparat gustos, sățios, ușor de făcut și... aprobat de știință. Ce ne-am putea dori mai mult de la o farfurie?

Năut cu orez: combinația perfectă care oferă toți aminoacizii esențiali

Deși unele surse susțin că năutul conține proteine „complete”, adevărul este că, pentru a obține toți aminoacizii esențiali de care corpul uman are nevoie, leguminoasele trebuie combinate cu cereale. Iar perechea clasică – năut cu orez – este una dintre cele mai echilibrate și sănătoase variante.

„Leguminoasele, combinate cu cereale integrale, formează un tandem perfect din punct de vedere nutrițional. Astfel, obținem proteine complete, similare celor din sursele animale, dar fără grăsimile saturate”, explică expertul în nutriție și sănătate metabolică.

Ingredientele naturale care reduc grăsimea și inflamația din corp

Renumitul cardiolog de la Universitatea Harvard dezvăluie și una dintre rețetele sale preferate – nu doar delicioasă, ci și cu un impact dovedit asupra sănătății: preparatul simplu cu năut în sos de curry aromat, îmbogățit cu ingrediente cu efect antiinflamator puternic.

„Numai când mă gândesc la acest preparat vegetarian îmi lasă gura apă. E simplu de făcut, dar incredibil de hrănitor. Combin beneficiile năutului cu aromele profunde ale sosului de curry și cu fibrele din orezul brun”, menționează cercetătorul.

Astfel, se bucură de un preparat accesibil, complet din punct de vedere proteic și aprobat din punct de vedere al sănătății cardiovasculare. Un motiv în plus să punem năutul și orezul pe lista preferințelor zilnice.

Totul începe cu o bază clasică, dar plină de beneficii: „Încep prin a sota în ulei de măsline o ceapă și un cățel de usturoi. Apoi adaug condimente precum pudra de curry și chimion. Sosul îl completez cu roșii, care sunt și ele o sursă excelentă de compuși antiinflamatori”.

Ingredientul secret: ardeiul iute. Potrivit expertului, acest element esențial transformă rețeta într-un adevărat „declanșator metabolic”.

„Îmi place să adaug puțină guindilla (ardei iute) pentru un plus de intensitate. Capsaicina, substanța activă din ardei, este un compus natural care accelerează metabolismul”, spune expertul Harvard.

Cum acționează capsaicina

Când simțim usturimea ardeiului iute pe limbă, capsaicina activează receptorii nervoși care trimit semnale directe către creier, explică dr. Li: „Este ca și cum ai apăsa niște butoane de lift pe limbă — creierul răspunde eliberând neurotransmițători care călătoresc prin corp și activează grăsimea brună”.

Grăsimea brună este un tip special de țesut adipos care arde calorii pentru a produce căldură, spre deosebire de grăsimea albă, care se acumulează în corp. „Această activare ajută la arderea grăsimii rele și, în același timp, reduce inflamația”, subliniază dr. Li.

Surpriza științifică: picantul, un antiinflamator natural

Deși majoritatea oamenilor asociază senzația de iute cu inflamația, realitatea este exact opusă. „Capsaicina este, de fapt, un antiinflamator natural. M-a fascinat mereu acest paradox — cum ceva atât de intens la gust poate avea un efect liniștitor asupra inflamației din corp”, adaugă cercetătorul Harvard.

Un amestec de ingrediente care lucrează în armonie

Pe lângă ardei, și celelalte ingrediente joacă un rol esențial. Ceapa, usturoiul, condimentele și, mai ales, roșiile – bogate în licopen – contribuie la reducerea inflamației și la arderea grăsimilor. „Licopenul din roșii are efecte antioxidante și antiinflamatoare puternice”, explică expertul în nutriție și sănătate metabolică.

O farfurie aromată, un gest simplu în bucătărie – dar un pas important spre o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Concluzie

Așadar, în loc să căutăm soluții complicate pentru o viață sănătoasă, răspunsul poate fi chiar în farfurie — într-un bol de năut asezonat cu un strop de iuțeală. Nutritiv, accesibil, ușor de preparat și, mai nou, susținut de știință.

Dr. William Li, autorul cărților „Eat to Beat Disease” și „Eat to Beat Your Diet”, este un cercetător și medic renumit în domeniul angiogenezei și al nutriției preventive. Este, totodată și președintele Fundației Angiogenesis și promovează alimentația bazată pe plante ca metodă de prevenire a bolilor.