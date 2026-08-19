Suplimentul pe care 4 cardiologi îl numesc o risipă de bani. Adevărul despre Coenzima Q10

Suplimentele cu Coenzima Q10 (CoQ10), promovate drept benefice pentru sănătatea inimii și pentru reducerea efectelor adverse ale statinelor, ar putea să nu ofere beneficiile promise. Patru cardiologi avertizează că, în multe cazuri, acestea reprezintă doar o risipă de bani.

În calitate de cardiolog consultant, dr. Rigved Tadwalkar, MD, FACC, spune că suplimentele funcționează într-un fel de „Vest Sălbatic” al sistemului de sănătate.

„Atunci când prescriu un medicament, știu exact ce se află în flacon, cum este fabricat și cum interacționează cu organismul, deoarece a trecut prin ani de studii clinice riguroase, desfășurate la scară largă”, a declarat acesta pentru Parade.

El avertizează însă că suplimentele nu sunt supuse acelorași standarde de reglementare precum medicamentele.

„De multe ori, marketingul este dictat de profit și nu de date provenite din studii evaluate de experți. În calitate de pacient, este necesară o atitudine de detectiv, cu întrebări precum: Cine vinde acest produs? Ce interes are? Dacă pare un remediu miraculos, aproape sigur este vorba despre exagerări de marketing și nu despre știință medicală”, explică medicul.

Astfel de suplimente sunt prezentate și drept produse „naturale”, dar dr. Tadwalkar subliniază că acest lucru nu înseamnă întotdeauna și „sigure”, mai ales în cazul persoanelor care au sau prezintă risc de boli cardiovasculare.

„Suplimentele pot modifica metabolismul unor medicamente care salvează vieți sau pot pune o presiune inutilă asupra organismului. Este important ca rutina de «wellness» să nu ajungă, în mod discret, să contracareze tratamentele prescrise pentru inimă”, explică medicul.

O risipă de bani pentru sănătatea inimii

Patru cardiologi sunt de acord că, în general, CoQ10 reprezintă o risipă de bani în ceea ce privește sănătatea inimii, chiar dacă este promovat drept un remediu miraculos pentru bolile cardiovasculare, durerile musculare asociate statinelor și chiar pentru îmbătrânire – deși, evident, îmbătrânirea nu este ceva ce trebuie „vindecat”.

„În ciuda afirmațiilor entuziaste din materialele de marketing, poziția oficială a marilor organizații medicale spune cu totul altceva”, afirmă dr. Patrick Kee, MD, Ph.D., cardiolog la Vital Heart & Vein, pentru Parade. „Asociația Americană a Inimii (AHA) precizează în mod explicit că valoarea CoQ10 în tratamentul insuficienței cardiace rămâne «incertă» și că acesta nu înlocuiește tratamentul medical standard, recomandat de ghidurile de specialitate.”

Pentru persoanele care nu au fost încă bombardate pe TikTok cu videoclipuri în care suplimentul este prezentat drept soluția universală pentru „toate problemele”, apare o întrebare firească: ce este, de fapt, CoQ10?

Coenzima Q10, sau CoQ10, este un antioxidant care se găsește în mod natural în organism. Fiecare celulă îl conține, explică dr. Ryan Kaple, MD, cardiolog intervenționist și director al Programului pentru Afecțiuni Cardiace Structurale și Congenitale din cadrul Hackensack University Medical Center.

„Are un rol esențial în producerea energiei în interiorul celulelor și în protejarea acestora împotriva deteriorării”, spune medicul. „Poate fi considerată o mică bujie pentru motoarele celulelor. Organismul produce CoQ10, însă nivelul acesteia poate scădea odată cu înaintarea în vârstă sau în cazul anumitor afecțiuni, precum bolile cardiovasculare.”

Acest lucru nu înseamnă însă că suplimentele cu CoQ10 reprezintă o metodă eficientă de reducere a riscului de boli cardiovasculare sau de încetinire a evoluției acestora. Tocmai această percepție îi determină, din păcate, pe mulți oameni să le cumpere impulsiv.

„Producătorii îl promovează intens, înconjurându-l de o adevărată «aură de sănătate». Este vândut pe scară largă pornind de la ideea că administrarea unor pastile suplimentare va crește în mod natural energia cu care inima pompează sângele, va încetini îmbătrânirea sau va proteja în mod miraculos sistemul cardiovascular”, atrage atenția dr. Kee.

Adevărul despre CoQ10 și sănătatea inimii

Dr. Kaple avertizează că CoQ10 poate interacționa cu medicamentele anticoagulante, inclusiv warfarina, și poate reduce nivelul glicemiei, ceea ce reprezintă un potențial motiv de îngrijorare pentru persoanele care urmează tratamente pentru diabet. Persoanele cu diabet prezintă, de altfel, un risc mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare.

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Lipsa unei supravegheri stricte reprezintă, la rândul său, o problemă. „Nu există întotdeauna certitudinea privind calitatea sau doza suplimentului administrat”, avertizează dr. Kaple.

Dr. Tadwalkar este însă, în general, mai puțin preocupat de toxicitate decât de ceea ce se pierde prin alegerea unui supliment cu beneficii incerte.

„Mulți pacienți cheltuiesc timp și bani încercând un supliment care nu schimbă în mod semnificativ situația, ceea ce poate duce la amânarea modificărilor stilului de viață sau a tratamentelor bazate pe dovezi care salvează efectiv vieți”, explică el.

De exemplu, există unele dovezi anecdotice potrivit cărora CoQ10 ar putea contribui la reducerea durerilor musculare în cazul unor persoane care iau statine.

„Însă studiile clinice au avut, în mare parte, rezultate neutre”, precizează dr. Tadwalkar. „Nu este vorba despre o interacțiune periculoasă, însă rareori reprezintă soluția pe care oamenii speră să o găsească.”

Un alt cardiolog este de aceeași părere: „Există unele studii care au demonstrat anumite beneficii cardiace ușoare”, afirmă dr. Mohanakrishnan Sathyamoorthy, MD, șeful departamentului de medicină internă de la Burnett School of Medicine din cadrul TCU. „Acestea sunt însă cu mult depășite de beneficiile obținute prin timpul investit în optimizarea alimentației, exercițiile fizice zilnice, un somn odihnitor și menținerea relațiilor sociale.”

Când ar putea fi util CoQ10

Dr. Kaple nu recomandă CoQ10 pentru majoritatea pacienților săi, însă consideră că suplimentul ar putea avea un loc în anumite planuri de tratament integrative. Printre situațiile în care administrarea CoQ10 ar putea fi luată în considerare se numără:

deficitul real de CoQ10, o situație foarte rară;

insuficiența cardiacă, alături de tratamentele medicale standard („Acesta nu reprezintă un înlocuitor pentru terapiile dovedite”, subliniază dr. Kaple);

migrenele.

Important este că astfel de abordări ar trebui întotdeauna să pornească de la „consultarea unui medic”, insistă dr. Kaple.

3 modalități de îmbunătățire a sănătății inimii, fără suplimente cu CoQ10

Nu există o soluție universală pentru îmbunătățirea sănătății cardiovasculare. În schimb, cardiologii recomandă începerea cu modificări ale stilului de viață. Specialiștii prezintă mai jos trei metode eficiente, susținute de dovezi mai solide decât în cazul CoQ10.

1. Adoptarea unei alimentații benefice pentru inimă

Dr. Kaple recomandă un regim alimentar care pune accent pe fructe, legume, cereale integrale, proteine slabe și grăsimi sănătoase, precum dieta mediteraneană sau dieta DASH. Aceste regimuri limitează, de asemenea, consumul de alimente ultraprocesate, grăsimi saturate și trans, zaharuri adăugate și sodiu.

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Potrivit medicului, astfel de regimuri alimentare pot contribui la menținerea sub control a greutății, colesterolului și tensiunii arteriale și pot reduce riscul unor afecțiuni cronice care solicită suplimentar inima.

Pentru cei interesați de obținerea CoQ10 într-un mod „bazat mai întâi pe alimente”, există și această variantă.

„Cea mai benefică sursă pentru sănătatea inimii este reprezentată de peștele gras, precum somonul, păstrăvul de lac, păstrăvul sau macroul”, spune dr. Sathyamoorthy. „În cazul vegetarienilor și veganilor, pot fi consumate nuci, tofu, conopidă și boabe de soia.”

2. Practicarea regulată a exercițiilor fizice

Dr. Kaple recomandă cel puțin 150 de minute de activitate fizică aerobă de intensitate moderată pe săptămână, precum mersul alert, înotul sau ciclismul. Intensitatea moderată înseamnă, în esență, că ritmul cardiac crește, dar este încă posibilă purtarea unei conversații.

„Exercițiile fizice întăresc mușchiul inimii, îmbunătățesc circulația, contribuie la controlul greutății și pot reduce tensiunea arterială și colesterolul”, afirmă dr. Kaple.

În ceea ce privește forța musculară, specialiștii recomandă și cel puțin două sesiuni de exerciții de rezistență pe săptămână.

„Există o concepție greșită foarte răspândită potrivit căreia sănătatea inimii înseamnă ore petrecute pe banda de alergare, însă ridicarea greutăților îmbunătățește sensibilitatea la insulină și reduce tensiunea arterială”, adaugă dr. Tadwalkar.

3. Acordarea unei priorități somnului

Inima, mintea și întregul organism au de câștigat de pe urma unui somn de calitate.

„Somnul profund și odihnitor îi oferă inimii o perioadă necesară de repaus, reduce frecvența cardiacă de bază și reglează hormonii stresului, care, în timp, pot declanșa inflamație și hipertensiune”, explică dr. Kee.