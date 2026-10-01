Veste bună pentru firme: Guvernul a prelungit termenul de actualizare a codurilor CAEN până în martie 2027

Firmele și ceilalți profesioniști care nu și-au actualizat încă obiectul de activitate conform CAEN Rev. 3 au la dispoziție încă șase luni pentru a face această modificare. Guvernul a prelungit până la 25 martie 2027 perioada de tranziție, a anunțat joi ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Comerțului, Irineu Darău.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău. Foto: Adevărul

Decizia vine după ce termenul inițial, de 25 septembrie 2026, a expirat, iar potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuiau să facă actualizarea își preschimbaseră efectiv obiectul de activitate conform noii clasificări.

„Guvernul tocmai a hotărât: Firmele își pot actualiza codurile CAEN până la 25 martie 2027”, a transmis Irineu Darău.

Ministrul a explicat că, pentru unele companii, actualizarea este o procedură simplă, însă pentru altele poate fi mai complicată. În domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile sau IT-ul, unele coduri CAEN au fost împărțite în mai multe categorii, iar în anumite situații trebuie actualizate și autorizațiile aferente.

Până la noul termen, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi utilizate în paralel. Potrivit ministrului Economiei, prelungirea urmărește să evite blocarea activității firmelor și aglomerarea procedurilor administrative.

„Nu vrem ca o procedură administrativă să ajungă să blocheze activitatea unei firme”, a precizat Darău.

Ministrul îi îndeamnă însă pe antreprenori să nu amâne actualizarea până la expirarea noului termen. El a arătat că trecerea la CAEN Rev. 3 este necesară și pentru o colectare mai bună a datelor economice și pentru integrarea acestora în raportările către Eurostat.

Noua clasificare CAEN Rev. 3 a intrat în vigoare în martie 2025, iar perioada inițială de tranziție fusese stabilită la 18 luni.

„Îi încurajăm pe toți să facă aceste modificări cât mai repede! Vrem ca datele pe care le avem din economie să fie mai bine colectate, integrate în raportările EUROSTAT și să ne permită politici publice bazate pe date corecte. Și mai vrem să evităm aglomerația, presiunea inutilă și situații în care o formalitate administrativă ajunge să încurce activitatea de zi cu zi. Avem încă șase luni în care să facem această tranziție așezat. Antreprenorii au suficient de multe lucruri de rezolvat în fiecare zi, iar rolul statului nu este să le mai inventeze încă unul”, a informat Irineu Darău.