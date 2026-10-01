Poliția Locală Timișoara a cerut anularea unei sancțiuni aplicate chiar de ea. Ce a decis instanța

O autoritate poate greși atunci când aplică o sancțiune. Dar poate cere chiar ea anularea acesteia în instanță? Tribunalul Timiș a admis o astfel de cerere, într-un caz în care Poliția Locală Timișoara folosise ca temei o hotărâre a Consiliului Local deja abrogată, se arată într-o notă publicată de Patrick Pascu pe JURIDICE.ro.

Foto: Facebook Poliția Locală

Prin Hotărârea nr. 779 din 16 septembrie 2026, tribunalul a admis solicitarea Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara și a anulat procesul-verbal de contravenție.

De ce a fost nevoie de intervenția instanței? Potrivit analizei, procesul-verbal fusese comunicat persoanei sancționate și produsese efecte juridice, astfel încât autoritatea nu îl mai putea revoca pe cale administrativă. Poliția Locală a cerut anularea lui în baza Legii contenciosului administrativ.

Tribunalul a făcut o distincție între două situații: contestarea sancțiunii de către persoana care a primit-o și cererea autorității de a obține anularea propriului act nelegal. În interpretarea instanței, existența procedurii speciale prin care cetățeanul poate contesta procesul-verbal nu împiedică autoritatea să se adreseze, la rândul său, justiției.

Soluția nu reflectă însă o practică unitară. Alte instanțe consideră că procesele-verbale de contravenție pot fi anulate numai prin procedura specială prevăzută de legislația contravențională și resping asemenea cereri ale autorităților.

Cazul arată că îndreptarea unei sancțiuni nelegale poate porni și de la instituția care a aplicat-o. Nu înseamnă însă că orice autoritate își poate retrage oricând sancțiunile: în această situație, anularea a fost decisă de instanță.