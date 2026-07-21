Un medic ar fi fost amendat cu 20.000 de lei după un videoclip despre suplimentele cu magneziu. Cazul ajunge la Comisia Europeană

Un medic ar fi fost amendat cu 20.000 de lei de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), după ce a publicat un videoclip în care explica de ce unele suplimente cu magneziu lasă o senzație asemănătoare nisipului după dizolvare. Cazul urmează să ajungă și în atenția Comisiei Europene, după ce un europarlamentar a anunțat că va solicita clarificări.

În videoclipul pentru care ar fi fost sancționată, dr. Ioana a testat patru produse cu magneziu solubil, care aveau concentrații diferite de magneziu pur. Testul ar fi sugerat că produsele conțin și forme insolubile de magneziu, deși pe etichetă era indicată o singură formă solubilă.

Acest lucru ar explica, potrivit materialului realizat de medic, apa tulbure și senzația de „nisip” lăsată de unele dintre suplimente.

Medicul nu ar fi prezentat numele produselor și nici nu ar fi oferit alte elemente prin care acestea să poată fi recunoscute. De asemenea, aceasta ar fi precizat că produsele sunt sigure, dar că au proprietăți diferite, solicitând autorităților să efectueze teste de laborator pentru a verifica dacă informațiile de pe etichete corespund compoziției reale.

Amenda ar fi fost aplicată în baza Legii privind practicile comerciale incorecte

Potrivit informațiilor prezentate de europarlamentar, sancțiunea de 20.000 de lei ar fi fost aplicată în baza Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii.

Europarlamentarul anunță că va adresa Comisiei Europene o întrebare parlamentară și va solicita un răspuns scris privind aplicarea legislației europene în acest caz.

Mai exact, acesta vrea să afle dacă legislația europeană permite ca un material informativ realizat de un profesionist din domeniul sănătății, care nu identifică produsele și nu promovează sau vinde ceva, să fie sancționat drept practică comercială incorectă.

Explicații cerute și de la ANPC

Europarlamentarul a anunțat că va solicita explicații și din partea ANPC cu privire la fapta concretă care a fost considerată o practică incorectă și modul în care consumatorii ar fi fost prejudiciați.

De asemenea, acesta vrea să afle de ce medicul a fost considerat „comerciant”, dacă produsele analizate au fost testate de autorități și dacă informațiile înscrise pe etichetele acestora corespund compoziției lor.

„Este în interesul tuturor să privim critic produsele pe care le consumăm, mai ales suplimentele și medicamentele. Dorința de a informa, fără a panica, nu ar trebui pedepsită. Ar trebui să determine autoritățile să verifice produsele, etichetele și informațiile oferite consumatorilor”, a transmis europarlamentarul.