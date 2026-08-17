„Ozempicul naturii”, noua modă pe rețelele sociale. Ce spun experții despre suplimentul minune

Pe rețelele sociale psylliumul a devenit unul dintre cele mai populare suplimente pentru sănătatea intestinală, primind chiar eticheta de „Ozempicul naturii”.

De la creatină și magneziu până la suplimente pentru digestie, trendurile din zona stilului de viață sănătoasă se schimbă rapid şi mereu apare câte un produs care ajunge în centrul atenției. În ultima perioadă, psylliumul a devenit unul dintre acestea. Concret, este vorba despre o fibră obținută din semințele plantei Plantago ovata, cultivată în principal în Asia de Sud, mai ales în regiunile Gujarat, Madhya Pradesh și Rajasthan din India.

Ce este psyllium

Psylliumul este apreciat pentru efectele sale asupra digestiei și este folosit de specialiștii în sănătatea intestinală pentru persoanele care au nevoie de un aport suplimentar de fibre.

Popularitatea sa a crescut pe măsură ce interesul pentru alimentația bogată în fibre a devenit tot mai mare. Pe rețelele sociale, fenomenul se vede foarte clar. TikTok are peste 26.500 de postări cu eticheta „psyllium husk”, iar pe Instagram există alte 63.300 de postări despre produs.

Psylliumul conține mult mucilagiu, un tip de fibră solubilă care absoarbe apa și formează un gel. Pe măsură ce trece prin stomac și intestine, fibra reține lichidul, iar gelul rezultat înmoaie și mărește volumul scaunului. Acest efect poate ușura constipația și balonarea și poate fi util inclusiv pentru persoanele cu sindrom de colon iritabil (IBS).

„Folosesc coji de psyllium de foarte mult timp cu clienții mei, în special cu cei care suferă de sindromul colonului iritabil”, a declarat nutriționista și specialistă în sănătatea intestinală Marilia Chamon pentru The Independent.

„Este extrem de eficient, mai ales pentru acest grup de persoane, lucru despre care nu se vorbește suficient”, a completat ea.

Produsul se găsește sub formă de coji întregi, pudră sau capsule, dar specialista spune că este de preferat pudra, pentru că permite introducerea treptată a fibrelor în alimentație, în funcție de toleranța fiecărei persoane.

„Cel mai probabil, acest lucru vă va provoca balonare și vă poate modifica tranzitul intestinal timp de câteva zile. Cu pudra, puteți începe cu doar 3 grame și puteți crește treptat cantitatea, în funcție de cât de bine o tolerați”, a detaliat ea.

Produsul trebuie luat neapărat cu suficientă apă, recomandarea prezentată de specialistă fiinf de aproximativ 500 ml de apă pentru fiecare 20 de grame de fibre. Dacă nu este consumat cu suficient lichid, psylliumul poate crește și riscul unei obstrucții gastrointestinale.

„Dacă nu ați face asta, cel mai probabil v-ați îneca”, a mai explicat Marilia Chamon.

Pentru a-l include mai ușor în alimentație, unii îl amestecă în smoothie-uri cu fructe de pădure congelate, iaurt, miere și lapte. Poate fi combinat și cu suc de rodie, până capătă o consistență asemănătoare unui gem, apoi adăugat peste iaurt, granola și fructe proaspete.

Efectul asupra colesterolului și glicemiei

Cercetările au urmărit și efectul psylliumului asupra colesterolului și glicemiei.

O analiză publicată în 2018, care a reunit 28 de studii și a inclus în principal persoane cu colesterol ridicat, a arătat că cei care au consumat 10 grame de psyllium pe zi timp de cel puțin trei săptămâni au avut valori mai mici ale LDL, tipul de colesterol considerat nedorit.

Semințele care îți transformă digestia: când, cât și cum să le consumi pentru energie și sațietate

O analiză din 2024, bazată în principal pe cercetări realizate pe persoane cu diabet de tip 2 sau afecțiuni asociate, a găsit, de asemenea, o scădere a nivelului glicemiei în rândul celor care au luat psyllium.

De unde vine comparația cu Ozempic

Pe rețelele sociale, psylliumul a primit o etichetă spectaculoasă: „Ozempicul naturii”. Ideea pornește de la faptul că atât fibrele, cât și medicamentele GLP-1 pot contribui la senzația de sațietate. Dincolo de acest punct comun însă, cele două nu funcționează la fel.

„Atât psylliumul, cât și medicamentele GLP-1 contribuie la apariția senzației de sațietate. Dar mecanismul este diferit. Fibrele încetinesc digestia, în timp ce un medicament GLP-1 este un medicament care reprogramează hormonii care controlează apetitul”, a spus Marilia Chamon.

Cercetările asupra greutății corporale sunt, de altfel, mai puțin spectaculoase decât afirmațiile de pe internet. O analiză din 2020, care a evaluat studii realizate pe adulți supraponderali și obezi, nu a găsit un efect mai mare al psylliumului decât al placebo asupra greutății, indicelui de masă corporală sau circumferinței taliei.

Nu se recomandă oricui

Psylliumul poate interacționa cu unele tratamente, deoarece reduce absorbția anumitor medicamente. Persoanele cu boala Crohn sau cele care urmează deja un tratament ar trebui, prin urmare, să discute cu medicul înainte de a începe să-l folosească.

Prima întrebare pe care gastroenterologii o pun pacienților cu balonare: de ce răspunsul este esențial pentru stabilirea diagnosticului

Există și simptome care nu ar trebui puse pe seama unei simple probleme digestive și tratate cu un supliment.

„De asemenea, dacă aveți simptome pentru care este nevoie de un medic, nu de un supliment, programați-vă la medic. Semnalele de alarmă sunt lucruri precum modificări ale tranzitului intestinal, sânge în scaun și sângerări rectale. În rest, psylliumul este destul de bine tolerat și recomandat pe scară largă”, mai spune specialistul nutriționist.

Pentru cei care vor să-l cumpere, psylliumul are și avantajul unei formule simple. Majoritatea produselor conțin puține ingrediente, iar pentru o pudră simplă eticheta ar trebui să indice 100% coji de psyllium măcinate.

Fibrele din alimentație rămân baza

Popularitatea psylliumului nu schimbă, însă, un principiu simplu: un supliment nu poate compensa o alimentație dezechilibrată. Chiar dacă adaugi pudră de psyllium în iaurt în fiecare dimineață, problemele digestive pot continua dacă restul alimentației nu oferă organismului suficientă varietate.

„Deși este un supliment excelent, este doar un singur tip de fibră. Bacteriile din intestinul nostru prosperă datorită varietății, pe care o obținem dintr-o alimentație diversă și bogată în fibre. Așa că abordarea mea este întotdeauna să pun alimentele pe primul loc, cu excepția situațiilor în care urmărim tratarea unei probleme specifice, precum colesterolul ridicat sau sindromul colonului iritabil. După alimentație, puteți încerca un supliment, care este un adaos, exact așa cum sugerează și numele”, a explicat Marilia Chamon.