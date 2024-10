Adevărul despre Coenzima Q10. Mitul „suplimentului pentru aproape orice”. Efecte și surse naturale

Suplimentele cu CoQ10 (Coenzima Q10) sunt promovate pentru o varietate de scopuri, de la reducerea oboselii la prevenirea bolii Alzheimer. Deși sunt promovate cu mare pompă, specialiștii atrag atenția că nu există pilule miraculoase în domeniul sănătății.

Suplimentele alimentare, bazate pe minerale sau vitamine, nu necesită prescripție medicală, dar sunt prezentate ca soluție pentru multe probleme, fiind de obicei indicate doar persoanelor sănătoase. Din acest motiv, mulți experți afirmă că ele nu sunt decât o pierdere de bani. Printre aceste compuși „miraculoși”, Coenzima Q10 (CoQ10) se remarcă, fiind recomandată pentru practic orice afecțiune.

Rezultatele studiilor sunt, însă, adesea contradictorii, iar eficiența sa nu este întotdeauna susținută științific.

De la creme, la suplimente pentru diverse afecțiuni: CoQ10 în toate formele

Această substanță îți poate aminti de unele creme hidratante pentru piele care o conțin și o promovează pe ambalaj. Totuși, Coenzima Q10 (CoQ10) poate fi găsită și sub formă de supliment alimentar, comercializat pentru diverse scopuri.

CoQ10 a fost prezentată ca un remediu eficient împotriva oboselii și ca un potențator al performanțelor pentru sportivi, precum și pentru studenți sau pentru persoanele aflate în recuperare după o boală.

De asemenea, CoQ10 a fost promovată și pentru rolul său în reducerea efectelor secundare ale statinelor utilizate pentru scăderea colesterolului, contribuind la reducerea riscurilor cardiovasculare și la îmbunătățirea insuficienței cardiace.

În plus, se consideră că are un impact pozitiv asupra aspectului pielii. AARP (Asociația Americană a Pensionarilor) a menționat într-un document că de fapt CoQ10 a fost promovată și ca un potențial susținător al sănătății cerebrale, capabil să reducă declinul cognitiv și chiar să prevină demența.

Adevăr și controversă în gestionarea efectelor statinelor și sănătății cognitive

Cu toate acestea, niciuna dintre aceste utilizări nu a fost acceptată pe deplin de știință, iar experții recomandă să ne bazăm mai mult pe obiceiuri sănătoase, pe un stil de viață sănătos, precum o dietă nutritivă și o rutină de exerciții fizice, pentru a atinge aceste obiective.

Cele mai înșelătoare utilizări atribuite Coenzimei Q10 sunt, probabil, capacitatea sa de a contracara efectele secundare ale statinelor și abilitatea de a îmbunătăți sănătatea creierului, prevenind declinul cognitiv și demența. Oamenii de știință au contestat aceste afirmații de mai multe ori.

Conform unui articol din The New York Times, credința că această coenzimă ar putea ajuta persoanele care iau statine a apărut în a doua jumătate a secolului trecut. În 1957, un grup de cercetători de la Universitatea din Wisconsin a descoperit această moleculă, esențială pentru generarea de energie în celulele musculare. O altă descoperire importantă a avut loc în 1978: atât Coenzima Q10 cât și colesterolul sunt sintetizate prin aceleași procese biochimice.

Din acest motiv, cercetătorii s-au întrebat dacă statinele reduc și nivelul de Coenzimă Q10, pe lângă colesterol, și dacă acest lucru ar putea cauza probleme musculare. Astfel, administrarea de suplimente alimentare cu Coenzima Q10 ar putea ajuta la ameliorarea efectelor secundare ale statinelor. Totuși, articolul din The New York Times subliniază că studiile au oferit rezultate contradictorii.

În cele din urmă, o meta-analiză din 2015, care a implicat peste 300 de pacienți, a concluzionat că administrarea coenzimei Q10 nu aduce beneficii pentru acest scop.

Nici pentru demență nu s-a dovedit încă eficiența Coenzimei Q10

„Și alte studii riguroase privind utilizarea Coenzimei Q10 pentru o serie de afecțiuni medicale, cum ar fi insuficiența cardiacă, boala Parkinson și boala Huntington, au arătat că aceasta nu este un remediu eficient”, a concluzionat tabloidul american.

Coenzima Q10 nu a fost o soluție de încredere nici pentru sănătatea creierului și prevenirea declinului cognitiv.

AARP a inclus Coenzima Q10 în documentul său, semnat împreună cu Consiliul Global pentru Sănătatea Creierului (GCBH), intitulat „The Real Deal About Supplements for Brain Health: GCBH Recommendations on Vitamins, Minerals and Other Dietary Supplements”. S-a subliniat că „nu există suficiente dovezi pentru a recomanda utilizarea Coenzimei Q10 ca protecție împotriva îmbătrânirii creierului sau pentru a preveni sau trata boala Alzheimer”.

De asemenea, într-un alt articol din The New York Times s-a menționat că „niciun supliment alimentar nu previne declinul cognitiv și demența”.

Efectele adverse ale suplimentelor de CoQ10 și cum poate fi obținută în mod natural

Cert este că obiceiurile de viață sănătoase au fost asociate cu o anumită protecție împotriva demenței. Cu toate acestea, nu este necesară o investiție suplimentară în pastile cu vitamine, minerale și alte suplimente. Coenzima Q10, de fapt, se găsește în mod natural în organism și este implicată în transformarea alimentelor în energie. De asemenea, poate fi obținută organic prin consumul de alimente precum: uleiuri vegetale, pește gras, organe, cereale integrale și unele fructe.

Totuși, nu ar trebui să te îngrijorezi că nu obții suficientă Coenzima Q10 încât să adaugi aceste suplimente alimentare în dietă, deoarece ele pot avea efecte secundare. După cum explică The New York Times, suplimentele de Coenzima Q10 pot provoca insomnie și disconfort gastric și pot interacționa cu medicamente importante, cum ar fi anticoagulantele, insulina și unele medicamente utilizate în chimioterapie. AARP adaugă că acestea pot crește riscul de formare a cheagurilor de sânge la persoanele care iau medicamente pentru tensiune arterială.

„Cu rezultate promițătoare în unele studii, dar cu limitări legate de absorbție”

Pe de altă parte, Guillermo López-Lluch, profesor de Biologie Celulară la Universitatea Pablo de Olavide și președinte al Asociației Internaționale a Coenzimei Q10, susține că această substanță are doar probleme de absorbție. Potrivit acestuia, în multe studii nu se măsoară cât de mult CoQ10 ajunge efectiv în organism și că unele produse sunt mai eficiente decât altele: „Există compuși pe piață pe care organismul nu îi poate absorbi deloc. De asemenea, depinde de individ, deoarece unii oameni nu îi absorb deloc”.

Acesta a mai menționat și că suplimentul CoQ10 este recomandat, deoarece este „sigur; doar câteva cazuri de diaree asociată au fost observate”. El consideră că de fapt Coenzima Q10 poate fi un bun complement pentru terapia cu statine împotriva colesterolului și că se investighează posibila acțiune protectoare a coenzimei împotriva deteriorării cognitive: „În prezent, este o ipoteză, dar am observat că persoanele care au abilități cognitive mai bune la vârste înaintate au și niveluri mai mari de Coenzima Q10”.

Și un articol de specialitate - „Coenzima Q10: Un antioxidant esențial în gestionarea complicațiilor cardiovasculare induse de diabet - O sinteză a mecanismelor și dovezilor clinice” - publicat în urmă cu mai puțin de șase luni, în International Journal of Endocrinology, pune accentul pe rolul important al Coenzimei Q10 ca antioxidant, subliniind modul în care poate contribui la managementul complicațiilor cardiovasculare asociate diabetului.

Articolul evidențiază mecanismele implicate și oferă o privire de ansamblu asupra dovezilor clinice disponibile, sugerând potențialul terapeutic al CoQ10 în acest context medical complex: „Coenzima Q10 (CoQ10) este recunoscută ca un antioxidant puternic, având efecte protective împotriva diverselor afecțiuni, inclusiv diabetul și complicațiile cardiovasculare asociate. Cercetările sugerează cum CoQ10 acționează prin reducerea stresului oxidativ, având efecte antiinflamatorii și reglând metabolismul glucozei și lipidelor. Deși suplimentarea cu CoQ10 a arătat rezultate promițătoare în unele studii clinice, limitările legate de absorbție și biodisponibilitate persistă. Studiile viitoare ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea acestor aspecte și pe investigarea efectelor sinergice ale CoQ10 cu alți compuși, pentru a valorifica pe deplin potențialul său terapeutic”. Prin urmare, există speranță.